De Lionel Messi a Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane, el pádel conquista el mundo del fútbol con una lista que no para de crecer

La disciplina de la pala reúne a las estrellas, que construyeron instalaciones privadas, financiaron proyectos comerciales o participan en torneos tras incorporarla a sus rutinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pádel pasó de ser una actividad marginal en la agenda deportiva a ocupar un lugar central en la vida de los futbolistas más reconocidos del planeta. Del ocio entre partidos a la inversión millonaria y al circuito competitivo con nombre propio, el deporte se instaló como práctica genuina entre las grandes figuras del fútbol mundial.

Figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Zinedine Zidane y Zlatan Ibrahimović integran una lista que sigue creciendo. Algunos lo practican por placer, otros construyeron canchas propias o apostaron económicamente al negocio. El pádel tiene hoy nombre, cifras y estructura dentro del mundo del fútbol de élite.

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Messi declaró el pádel su deporte favorito y Ronaldo invirtió más de 5 millones de euros en Lisboa

El argentino instaló una pista privada en su casa y explicó en redes sociales que también disfruta el tenis y el básquet, aunque esa disciplina ocupa el primer lugar entre sus preferencias (Captura de video)

Messi llegó al pádel por la vía del ocio y terminó instalando una pista privada en su casa. Su posición frente al deporte quedó clara en una declaración recogida en redes sociales: “Fuera del fútbol, me encantan el tenis y el básquet, pero lo que más me gusta es el pádel”.

Cristiano Ronaldo fue más allá. En 2024, el portugués adquirió el Lisboa Racket Centre, un complejo ubicado en la capital portuguesa con 17 pistas de pádel y una cancha central con capacidad para 2.000 espectadores. La inversión total superó los 5 millones de euros (unos USD 5,6 millones). Además, impulsó en el municipio de Oeiras un complejo conocido como Cidade do Padel.

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El presidente de la Federación Portuguesa de Pádel (FPP), Ricardo Oliveira, calificó la operación como un punto de inflexión para el deporte. “Va a cambiar el paradigma del pádel no solo en Portugal, sino en todo el mundo”, declaró Oliveira. El propio Ronaldo ratificó su pasión en una entrevista con Vogue: “Voy a viajar más y ver y jugar más al pádel, que me gusta mucho”.

El portugués adquirió en 2024 el Lisboa Racket Centre, un complejo con 7 pistas y una cancha central para 2.000 espectadores, además promovió Cidade do Padel en Oeiras como nuevo proyecto deportivo (Instagram)

Zidane abrió centros deportivos en cuatro ciudades e Ibrahimović lanzó su propia cadena de clubes

Zidane convirtió su afición en empresa: el francés es propietario de los centros deportivos Z5, con instalaciones en Aix-en-Provence, Istres, Toulouse y Turín. Ibrahimović, por su parte, lanzó la cadena Padel Zenter en Suecia e Italia. Tiempo atrás, el sueco publicó una imagen en pista junto a Fernando Belasteguín, entonces el mejor jugador del mundo en el circuito profesional.

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En Argentina, Carlos Tevez abrió Academia Apache 32, su primer club de pádel, con planes de expandir el proyecto a varias sedes a lo largo del país.

Academia Apache 32 inicia su proyecto con planes de sumar varias sedes en el país

La nómina de futbolistas atraídos por el deporte de la pala es extensa. Vinícius Jr., Luis Suárez, Carles Puyol, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Ivan Rakitić, Luka Modrić, Francesco Totti, Iker Casillas, Neymar y David Beckham mostraron su vínculo con el pádel en distintos momentos. El exdelantero holandés Arjen Robben llevó ese interés al extremo: tras retirarse del fútbol, compitió de forma profesional en el circuito de la Federación Internacional de Pádel (FIP), según documentó Africa Soccer.

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El pádel combina exigencia física, reflejos, coordinación y trabajo en equipo, atributos que los futbolistas desarrollan a lo largo de toda su carrera. A eso se suma el componente social: la pista de 20x10 metros funciona también como espacio de encuentro y competencia informal.

The Athletic identificó a Messi, Ronaldo y Neymar como los principales embajadores del deporte entre las estrellas del fútbol, en un contexto de fuerte expansión del pádel en Estados Unidos y en el resto del mundo.

El Primera Legends Tour convierte esa pasión en un circuito oficial para exjugadores españoles

Lionel Messi, Zlatan y David Beckham integran la nómina de figuras atraídas por una práctica que combina reflejos, exigencia física, coordinación y espacios sociales

En España, el Primera Legends Tour —un circuito de pádel reservado a exfutbolistas profesionales de la Primera División española, entrenadores y directores deportivos— disputó su primera parada en Valencia.

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La convocatoria reunió a David Silva, Fernando Llorente, Xabi Prieto, Raúl García, Luis Milla, Nacho Monreal, Dani García Lara, Roberto Soldado y Sergi Barjuán, entre otros.

El calendario continúa con una parada en Barcelona en noviembre y cerrará el próximo verano con un Masters en Mallorca. El circuito llega en un momento en que la FIP contabiliza 38 millones de jugadores en todo el mundo y 100 federaciones nacionales afiliadas, cifras que consolidan al pádel entre los deportes de mayor crecimiento global de la última década.