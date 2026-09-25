¿Vuelve otro auto del garaje de los abuelos?: qué se sabe del regreso de un clásico reversionado que marcó una época

Renault mostró este jueves en París, un nuevo diseño de auto eléctrico basado en un modelo histórico. En este caso es el Renault 8 Gordini de los años 60.

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Renault volvió a mirar a su archivo deportivo y sacó otra genial idea para recrear un auto que hizo historia en los años 60, con la excusa de la electromovilidad.

Se trata del Renault 8 Gordini Concept, un cupé eléctrico de dos plazas, tracción trasera y 270 CV que recupera el nombre de uno de los modelos más recordados de la marca francesa en competición. El prototipo fue mostrado el 24 de septiembre en el Renault Carwalk, y prolonga la estrategia de reinterpretaciones eléctricas iniciada con los nuevos Renault 5, Renault 4 y Twingo.

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La marca exhibirá el vehículo en el próximo Salón del Automóvil de París, previsto entre el 12 y el 18 de octubre. Por ahora, se trata de una pieza única: Renault no informó una fecha de llegada a los concesionarios, especificaciones de batería, autonomía, precio ni volumen de fabricación. Sólo mostró la idea y generó una vez más, un gran revuelo.

Regreso como un cupé eléctrico

Este nuevo ejercicio de diseño tomó como referencia al Renault 8 Gordini lanzado en 1964, una versión deportiva del histórico sedán, un famoso modelo que se convirtió en el acceso al automovilismo para una generación de pilotos europeos.

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El Renault 8 Gordini concept es coupé, pero mantiene la forma cuadrada del modelo original reinterpretada a los diseños actuales.

El original utilizaba un motor trasero de 95 CV y tenía también tracción posterior, una configuración que el concept actual conserva en términos de arquitectura, aunque con propulsión eléctrica. Sin embargo, la diferencia es sustancial al hablar de la potencia, porque el motor eléctrico tiene ahora 270 CV.

Renault no detalló la capacidad de la batería, el peso del auto, la aceleración o la autonomía, aunque sí remarcó que la potencia y la disposición mecánica buscan trasladar al presente el carácter del Gordini original.

Con 4,12 metros de largo, 1,88 metros de ancho y 1,27 metros de alto, este prototipo es un vehículo de dos puertas y solo dos plazas. Sus proporciones toman distancia de las del sedán de cuatro puertas de los años sesenta y son mucho más parecidas a las de una coupé compacta deportiva. Tiene diferente tamaño de ruedas, con 19 pulgadas adelante y de 20 atrás, una aspecto que permite destacar visualmente su configuración de tracción trasera.

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El diseño no reproduce de manera literal las formas del Renault 8, pero mantiene algunos de sus rasgos más reconocibles como tener un frente recto, una silueta de líneas geométricas, la cintura completamente horizontal y un sector posterior ancho que remarca la ubicación trasera del tren de propulsión del auto histórico.

El clásico automóvil Renault 8 Gordini fue la inspiración del nuevo concepto 100% eléctrico que se develará en el Salón de Paris, en el mes de octubre.

La reinterpretación muestra ópticas de lenguaje retrofuturista, guardabarros ensanchados, un difusor trasero de gran tamaño y superficies angulosas, cualidades que ya se marcaron en el Concept del Renault 5 eléctrico que se exhibió por primera vez en el Salón de Paris de 2022.

La carrocería está construida en fibra de carbono, en el habitáculo, la marca combinó instrumentos digitales suspendidos con marcos circulares de apariencia analógica. Las butacas están tapizadas en pana, mientras que en los distintos componentes interiores predomina el aluminio cepillado. Según la marca, son decisiones que buscan vincular la herencia del modelo original con un vehículo concebido para la era eléctrica.

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El responsable de diseño avanzado y autos de concepto de Renault, Romain Gauvin, explicó los prototipos sirven como “incubadora de ideas”, pero también cumplen una función de posicionamiento para la marca. “Es muy importante para nosotros ampliar la noción de lo que es Renault y de lo que representa”, afirmó.

Los íconos convertidos a la electricidad

El Renault 8 Gordini Concept se inserta en un plan más amplio de la firma francesa, que en los últimos años recuperó denominaciones históricas con modelos eléctricos. El Renault 5 E-Tech eléctrico trajo al presente la identidad visual del popular hatchback de los años setenta y ochenta. El Renault 4 E-Tech tomó como punto de partida al R4 con una silueta de mayor altura y orientación familiar.

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El habitáculo del prototipo eléctrico de Renault combina terminaciones en tono azul con un panel de instrumentos digital y en aluminio cepillado en la consola central.

A esa lista se suma el nuevo Twingo eléctrico, inspirado en el modelo urbano lanzado en la década de 1990. Al igual que todos ellos, este Renault 8 Gordini comenzó como un concept car, aunque no hay planes definidos de producción, algo que sí ocurrió con los tres modelos anteriores.

Renault ya había explorado este tipo de ejercicios con el R17 electric restomod creado junto al diseñador Ora Ïto y con el Renault 5 Diamant, realizado con Pierre Gonalons. El Gordini continúa esa línea de proyectos que utilizan nombres del archivo de la marca sin necesidad de reproducir el producto original. La propia gacetilla de Renault aclara que el vehículo es una “reinterpretación contemporánea” y no una reedición del Renault 8 Gordini.

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Por el momento, Renault utilizará al 8 Gordini eléctrico como carta de presentación de su capacidad para llevar su patrimonio deportivo a nuevos formatos. Después de su paso por el Salón de París, el modelo se integrará a la colección histórica de la marca en Flins, donde Renault prepara la apertura de un museo dentro de unos 15 meses.

El Renault Dauphine Gordini se empezó a fabricar en Argentina en 1962 y llegó hasta 1970, cuando lo reemplazó el Renault 12. Fue el primer modelo Renault fabricado en Argentina por IKA.

Por qué Gordini

La denominación de este modelo y otro que fue muy popular en Argentina entre 1962 y 1970, como fue el Renault Dauphine Gordini, que llevó la potencia del su pequeño motor desde los 32 a los 37 CV, se debe al nombre del preparador, un italiano nacionalizado francés llamado Amadeo “Amédée” Gordini, que inició su colaboración con la marca a finales de la década del 50.

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El primer modelo fue el Dauphine y el segundo el Renault 8. A Amédée se lo apodó como “El Mago”, aunque otros le decían “El hechicero”. En cualquier caso, era debido a su capacidad para transformar motores modestos en auténticos pura sangre sin pasar por una mesa de dibujo. Su trabajo era directo en las piezas, que elaboraba directamente junto a los operarios, guiándolos en la fabricación para luego trasladar esos diseños a documentos de dibujantes técnicos.

El motor turbo V6 de Fórmula 1 de los años 70, tenía la denominación de Gordini en homenaje a Amadeo Gordini, el preparador de la marca que potenció el Dauphine y el R8.

Gordini tenía su propia empresa, que fue adquirida por Renault en 1968, siendo un año más tarde trasladada a Viry-Châtillon, el bunker que desde entonces tuvo a su cargo el desarrollo de motores de competición de Renault a todos los niveles, denominándolo Usine Amédée Gordini.

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En ese centro, de hecho, se construyó el primer motor turbo de la historia para la Fórmula 1, que fue el famoso 1.5 litros V6 turbo de Renault, al cuál también se lo denominó Renault-Gordini en homenaje a su creador, quién falleció en mayo de 1979, apenas un mes antes de la primera victoria de su motor en el Gran Premio de Francia de ese año en manos de Jean Pierre Jabouille, que dio inicio a “la era del turbo” en la Fórmula 1.