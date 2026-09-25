Cuánto tiene que ganar una familia para formar parte del 10% más rico de la Ciudad de Buenos Aires

Una familia porteña necesita más de $5,1 millones mensuales para pertenecer al 10% más rico. (Foto: Bloomberg)

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Una familia necesitó ingresos totales de al menos $5.100.000 mensuales durante el segundo trimestre de 2026 para ubicarse dentro del 10% más rico de la Ciudad de Buenos Aires, según el informe de deciles de ingreso total familiar elaborado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).

Ese décimo decil reúne a familias con ingresos que llegan hasta los $23.200.000 y presenta un ingreso medio de $7.704.374, una cifra que triplica el promedio general de la ciudad, ubicado en $2.560.338 según el mismo relevamiento.

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El mapa del ingreso en CABA, decil por decil

Decil 1: de 15.000 a 730.000 pesos, con un ingreso medio de 453.282 pesos. Agrupa a 137.220 hogares y el 6,5% de la población.

Decil 2: de 738.000 a 1.000.000 de pesos, con un ingreso medio de 868.188 pesos. Reúne a 137.187 hogares.

Decil 3: de 1.000.000 a 1.300.000 pesos, con un ingreso medio de 1.166.562 pesos. Contiene a 137.207 hogares.

Decil 4: de 1.300.000 a 1.600.000 pesos, con un ingreso medio de 1.463.137 pesos. Suma 136.989 hogares.

Decil 5: de 1.600.000 a 1.910.000 pesos, con un ingreso medio de 1.746.411 pesos. Marca la mitad de la distribución, con 137.490 hogares.

Decil 6: de 1.910.000 a 2.300.000 pesos, con un ingreso medio de 2.100.463 pesos. Incluye a 137.050 hogares.

Decil 7: de 2.300.000 a 2.820.000 pesos, con un ingreso medio de 2.562.625 pesos. Agrupa a 137.873 hogares.

Decil 8: de 2.838.910 a 3.700.000 pesos, con un ingreso medio de 3.211.184 pesos. Reúne a 136.439 hogares.

Decil 9: de 3.730.000 a 5.100.000 pesos, con un ingreso medio de 4.470.063 pesos. Contiene a 137.065 hogares y concentra el 17,2% de la masa de ingresos.

Decil 10: de 5.100.000 a 23.200.000 pesos, con un ingreso medio de 7.704.374 pesos. Es el grupo de mayores ingresos, con 137.311 hogares y el 30% del total de ingresos de la ciudad.

El decil más alto concentra el 30% de los ingresos totales

De acuerdo con la tabla difundida por el organismo estadístico porteño, el 10% de los hogares con mayores ingresos absorbe el 30% de la masa total de ingresos generados en la ciudad, pese a representar solo el 13,5% de la población. Ese grupo decílico agrupa a 137.311 hogares, en los que residen 416.433 personas.

En el extremo opuesto, el primer decil, integrado por hogares con ingresos de entre $15.000 y $730.000 mensuales, concentra apenas el 1,8% de los ingresos totales, aunque reúne al 6,5% de la población medida por el Idecba. El ingreso medio de este grupo se ubica en $453.282, cifra 17 veces menor a la del decil más alto.

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Entre el decil 2 y el decil 9, la escala de ingresos muestra una progresión constante. El segundo decil parte de un mínimo de 738.000 pesos y llega hasta el millón de pesos, con un ingreso medio de 868.188 pesos. El quinto decil, que marca la mitad de la distribución, abarca ingresos de entre $1.600.000 y $1.910.000, con un promedio de 1.746.411 pesos.

Hacia los tramos superiores, el noveno decil exige ingresos de entre $3.730.000 y $5.100.000, con un ingreso medio de 4.470.063 pesos. Ese grupo reúne a 137.065 hogares y concentra el 17,2% de la masa total de ingresos de la ciudad, según el mismo informe.

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El informe del Idecba, correspondiente al segundo trimestre de 2026, contabilizó un total de 1.379.432 hogares en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales 1.371.831 declararon percibir ingresos, lo que representa el 99,4% del total. Los 7.601 hogares restantes, equivalentes al 0,6%, no reportaron ingresos.

En conjunto, esos hogares alcanzaron ingresos totales por $3.531.812.298.000 durante el trimestre, distribuidos entre 3.086.744 personas relevadas por el organismo. El ingreso medio general del total de hogares, incluidos aquellos sin ingresos, se ubicó en $2.560.338, mientras que el promedio entre los hogares que sí percibieron ingresos ascendió a 2.574.524 pesos.

El ingreso medio general del total de hogares, incluidos aquellos sin ingresos, se ubicó en $2.560.338. (Foto: REUTERS)

La estructura de ingresos de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires muestra una fuerte dependencia del mercado laboral. Según el informe del Idecba, el 47,3% de los hogares subsiste exclusivamente con ingresos laborales, mientras que el 21,7% depende solo de fuentes no laborales y el 30,4% combina ambos tipos de ingresos. Esa distribución explica que el 79,5% de la masa total de ingresos del segundo trimestre provenga del trabajo, frente a un 20,5% que corresponde a jubilaciones, pensiones, transferencias estatales o rentas de la propiedad.

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La participación en el mercado laboral, actual o pasada, sigue siendo el principal sostén económico de las familias porteñas: el 76,8% de los hogares recibe ingresos porque al menos uno de sus integrantes trabaja en la actualidad, y el 37,2% percibe algún beneficio derivado de una inserción laboral previa, como jubilaciones o indemnizaciones. Otro 13,3% se sostiene con transferencias de otros hogares, el 7,4% con aportes estatales y el 6,7% con ingresos que provienen de activos.

Ante ese escenario, buena parte de las familias recurre a mecanismos adicionales para cubrir gastos. Más de la mitad, el 51,6% de los hogares, utilizó préstamos o compras con tarjeta de crédito durante el mes anterior a la medición, mientras que el 35,6% echó mano de sus ahorros.

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El ingreso total familiar promedio se ubicó en $2.574.524, con una suba interanual del 27,1%. El comportamiento, sin embargo, no fue uniforme entre zonas: los hogares del sur registraron el mayor incremento, del 35,4%, hasta un promedio de $2.230.624, mientras que en el norte la suba fue del 24,8%, con un ingreso de 2.948.528 pesos. En el centro, el alza llegó al 25,9%, hasta los 2.553.074 pesos. Pese a ese repunte más marcado en el sur, la brecha entre zonas persiste: el ingreso per cápita familiar en el norte, de $1.709.320, todavía equivale a 1,7 veces el registrado en el sur, de 976.909 pesos.

En materia de empleo, el ingreso promedio de la ocupación principal se ubicó en $1.665.849, con un aumento interanual del 26,1%, aunque la mitad de la población ocupada no supera los 1.200.000 pesos. La diferencia por género continúa siendo significativa: los varones ganan en promedio $1.865.807 y las mujeres, $1.455.913, lo que arroja una brecha del -22%. Ese desnivel se redujo levemente respecto al año anterior, cuando había sido de -23,2%, gracias a un mayor incremento en los ingresos femeninos (27,4% frente al 25,2% de los varones).

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El pluriempleo también dejó su marca en el relevamiento: el 13,3% de la población ocupada, unas 214.000 personas, tiene más de una ocupación, un 8,1% más que un año atrás. Quienes suman una segunda fuente laboral trabajan en promedio 47 horas semanales entre todas sus ocupaciones, con un ingreso adicional promedio de $761.345 en la actividad secundaria.