El banco digital más grande de Europa desembarca en la Argentina: el BCRA lo autorizó a comprar una entidad local

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Revolut, el banco digital más grande de Europa con más de 80 millones de clientes a nivel global, recibió la autorización del Banco Central para adquirir el Banco Cetelem, y con ello concretar su ingreso al sistema financiero argentino. La operación fue acordada con la entidad vendedora, el BNP Paribas, por un monto que las entidades no informaron.

El nuevo banco se llamará Revolut Bank Argentina y ya tiene 150.000 usuarios en lista de espera. No obstante, todavía no empezará a prestar servicios, ya que para eso espera la autorización del BCRA, el siguiente paso para comenzar a operar.

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El director ejecutivo del nuevo banco será Agustín Danza, con experiencia en el sector de la banca digital en Nubank y en Mercado Pago. Y contará como presidente con una figura conocida en el sector financiero local: Juan Marotta, ex director ejecutivo de HSBC Argentina y ex director de HSBC América Latina.

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