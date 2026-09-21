El Gobierno pidió iniciar una investigación por el caso de adoctrinamiento en una escuela primaria de Formosa

Diputada provincial denunció un nuevo caso de adoctrinamiento político en Formosa. El discurso de una delegada zonal ante alumnos de una escuela de la localidad de Gran Guardia

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El Ministerio de Capital Humano le reclamó este lunes a la provincia de Formosa que investigue a una delegada zonal del sistema educativo provincial acusada de adoctrinamiento político ante alumnos de una escuela primaria, tras la viralización de un video en el que aparece la funcionaria.

Según el comunicado oficial de la cartera que conduce Sandra Pettovello, la funcionaria en cuestión fue identificada como Gladys Esther González, delegada zonal que visitó la Escuela de Educación Primaria (EEP) N° 59 “Leonor Mauriño”, ubicada en la localidad formoseña de Gran Guardia, y que en la grabación les pregunta a los chicos quién les proveyó los guardapolvos.

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Ante las distintas respuestas de los alumnos, González insiste: “El gobierno provincial. ¿Cómo se llama el gobernador?”, a lo que los niños responden: “Gildo Insfrán”. La funcionaria luego menciona las zapatillas, los útiles, la leche y la comida escolar, y remarca: “Eso es una decisión política del señor gobernador”.

La grabación no se detiene allí. Ante la falta de una respuesta inmediata por parte de los niños, González le indicó a los docentes presentes que ese era “un aspecto por trabajar”, según detalla el comunicado del ministerio. Es decir, que la funcionaria habría instruido al cuerpo docente para que los alumnos asocien la provisión de los recursos escolares con la figura del gobernador Gildo Insfrán.

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El Ministerio de Capital Humano le exigió al gobierno de Formosa que informara qué medidas adoptaría respecto de las autoridades involucradas y qué mecanismos tenía vigentes para prevenir el adoctrinamiento político en las escuelas

El Ministerio de Capital Humano señaló que “la utilización del ámbito escolar para exaltar a una autoridad en funciones constituye un hecho de gravedad institucional”, dado que “vulnera el principio de neutralidad que debe regir en las instituciones educativas y compromete la libertad de conciencia de los alumnos”.

Con esa caracterización, la cartera nacional le exigió al Ministerio de Cultura y Educación de Formosa que inicie una investigación formal para esclarecer los hechos e informe sobre las medidas que adoptará respecto de las autoridades involucradas, además de explicar qué mecanismos tiene vigentes para prevenir y sancionar hechos de adoctrinamiento político partidario en el ámbito escolar.

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El reclamo nacional no fue el único. Agostina Villaggi, presidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) de Formosa, y la diputada provincial Carla Zaiser también denunciaron el episodio. Villaggi recordó en su cuenta de la red social X que los elementos que mencionó la delegada “los paga el Estado, no un funcionario”, y calificó la situación como “propaganda política ante niños”. En el mismo posteo, la legisladora preguntó qué significaba la frase de González sobre la necesidad de “trabajar con los docentes” el tema del reconocimiento al gobernador.

Zaiser, por su parte, cuestionó “la barbaridad de recalcar a los chicos constantemente que es gracias a Gildo Insfrán que ellos pueden contar con el comedor escolar y también con los útiles”, y subrayó que “todo eso lo pagamos con nuestros impuestos”, según sus declaraciones en Instagram. La diputada fue más allá y adelantó que evaluará junto a abogados la posibilidad de llevar acciones penales y administrativas. “Nos vamos a ajustar justamente con los abogados ahora, a ver si se configura como un delito penal”, advirtió, y planteó además la posibilidad de pedir un sumario administrativo.

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Al momento del cierre, el Ministerio de Cultura y Educación de Formosa no había emitido ninguna respuesta pública al pedido de información formulado por la cartera nacional conducida por Sandra Pettovello

La legisladora también vinculó el episodio con otros cuestionamientos al funcionamiento del sistema educativo formoseño. Cuestionó el nombramiento de “coordinadores organizadores”, figuras que según afirmó podrían desplazar a docentes que cuentan con orden de mérito y puntaje, y puso en duda el rol actual de los delegados zonales, al sostener que sus funciones habrían corrido a los supervisores escolares.

El video, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, también incluye un tramo en el que González aborda el tema del suicidio frente a los alumnos. En esa parte de la grabación, la funcionaria afirma: “El gobernador quiere la formación integral de todos los alumnos, de todos los estudiantes, que estén bien físicamente, psicológicamente, emocionalmente, que estudien mucho, a portarse bien, a festejar su día como corresponde, sin peleas, sin agresiones, sin apodos, sin discriminación y mucho menos pensar en el suicidio, ¿eh? Que se está haciendo una campaña de concientización en contra del suicidio. El Estado está presente, hay especialistas que, si alguno tiene algún problemita mental o está depresivo, la muerte no es la solución. Tenemos que valorar la vida que nos dio Dios”.

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Zaiser rechazó ese abordaje y sostuvo que “no puede dirigirse a los niños de esa manera”; tanto ella como Villaggi destacaron la necesidad de capacitar a los docentes para tratar la temática del suicidio con los alumnos. Al cierre de esta edición, el Ministerio de Cultura y Educación de Formosa no había emitido ninguna respuesta pública al pedido de información formulado por la cartera nacional.