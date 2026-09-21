Política

El Gobierno celebró el "avance histórico" en el juicio en ausencia por AMIA

El Ministerio de Justicia destacó el procesamiento de los siete ciudadanos iraníes y de un libanés por el atentado de 1994 que provocó la muerte de 85 personas y dejó 151 heridos

Hombre caucásico de mediana edad, con cabello canoso y barba, viste traje oscuro y corbata verde, sentado en un sillón azul verdoso. La bandera argentina está al fondo
El Gobierno celebró el procesamiento en ausencia de siete ciudadanos iraníes y un libanés por el atentado a la AMIA.
Guardar

El Gobierno nacional celebró los avances que se conocieron en las últimas horas en el juicio en ausencia que se lleva a cabo a los responsables del atentado a la AMIA. El Ministerio de Justicia destacó como un “avance históricoel procesamiento que se conoció este lunes a los siete ciudadanos iraníes y de un libanés por el ataque terrorista de 1994.

La cartera que conduce Juan Bautista Mahiques destacó que “gracias a la aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia (Ley 27.784), la Justicia Federal dio un paso fundamental en favor de las 85 víctimas fatales, sus familias y toda la sociedad argentina, marcando un hito en la lucha contra la impunidad”.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento del Ejecutivo llegó horas después de que el juez federal Daniel Rafecas, titular subrogante del Juzgado Federal N.° 6, firmara una resolución de 648 páginas en la que dictó el procesamiento de ocho personas por sus roles en el ataque del 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). El atentado dejó 85 muertos y más de 151 heridos. A cada uno de los imputados se le impuso un embargo de USD 500.000.000.

Con base en las pruebas recopiladas por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso, el magistrado determinó que la decisión estratégica de ejecutar el ataque fue adoptada en agosto de 1993 por la cúpula del régimen iraní, y que la parte operativa fue delegada en Hezbollah, la organización armada de origen libanés con estrecho vínculo con Teherán. Para concretar el plan, esa organización estructuró una red de asistencia local y regional que operó desde la zona de la Triple Frontera, área que comprende las localidades de Puerto Iguazú en Argentina, Foz de Iguazú en Brasil y Ciudad del Este en Paraguay.

PUBLICIDAD

La resolución judicial estableció con precisión la cronología de los días previos a la explosión. El domingo 10 de julio de 1994, los ejecutores compraron una camioneta Renault Trafic. Cinco días después, el viernes 15 a las 18, el vehículo ya estaba acondicionado y cargado con 300 kilogramos de amonal y TNT. Los responsables de la logística lo estacionaron en un garaje público ubicado a cuatro cuadras de la mutual judía, donde permaneció hasta la mañana del lunes 18 de julio, fecha elegida para la detonación por el alto flujo de personas que concurrían al edificio en ese horario.

El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho imputados por el atentado contra la AMIA y la DAIA, que dejó 85 muertos y más de 151 heridos.
El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho imputados por el atentado contra la AMIA y la DAIA, que dejó 85 muertos y más de 151 heridos.

Rafecas encuadró las conductas imputadas bajo las figuras de homicidio calificado por odio racial o religioso y peligro común, lesiones dolosas y daño agravado por motivos discriminatorios. Además, calificó el ataque como un crimen de lesa humanidad y bajo la figura internacional de genocidio.

La resolución diferenció los roles de los imputados según su nivel de participación. Fueron procesados como autores mediatos cuatro exfuncionarios del Estado iraní: Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Ali Akbar Velayati, ex canciller; Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, ex comandante de la Fuerza Al Quds. Desde sus posiciones de poder, estos hombres tomaron las decisiones políticas y facilitaron la logística para que los ejecutores materiales actuaran en el terreno.

Como cómplices necesarios fueron imputados Hadi Soleimanpour, ex embajador iraní en Argentina; Mohsen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada; y Ahmad Reza Asghari, ex diplomático y agente de inteligencia. Los tres aportaron un soporte indispensable para el desarrollo del plan criminal desde los canales diplomáticos y la estructura operativa local. Por su parte, Salman Raouf Salman —conocido también como Samuel El Reda—, ciudadano libanés y miembro de Hezbollah, fue procesado como coorganizador y agente operativo por haber coordinado la fase final del ataque en Buenos Aires.

En paralelo, el juzgado dictó la falta de mérito para los imputados Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, mientras que Rafecas no se pronunció sobre las situaciones procesales de Alí Khamenei, Imad Mughniyeh y Alí Hussein Abdallah, debido a que los tres fallecieron en los años 2026, 2008 y 2020, respectivamente.

El Ministerio de Justicia calificó la aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia como un avance en la lucha contra la impunidad por el ataque a la AMIA.
El Ministerio de Justicia calificó la aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia como un avance en la lucha contra la impunidad por el ataque a la AMIA.

La resolución también estableció que el ataque a la AMIA estuvo coordinado con un segundo atentado perpetrado al día siguiente en Panamá: el 19 de julio de 1994, un terrorista suicida hizo estallar una aeronave comercial, lo que provocó la muerte de 20 personas, entre ellas 12 integrantes de la comunidad judía panameña. Ambos episodios fueron reivindicados cuatro días después de forma conjunta por Hezbollah desde el Líbano, bajo el nombre de cobertura “Ansar Allah”. La justicia panameña mantiene una investigación abierta por ese hecho e intercambia información con los tribunales argentinos.

En el plano local, Rafecas resolvió dar intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que evalúe la posible unificación de este expediente con la causa que investiga el atentado a la Embajada de Israel ocurrido en 1992, también en territorio argentino. La medida se fundó en un dictamen del fiscal Basso, que sostiene que ambos ataques fueron ejecutados por la misma organización.

La resolución de procesamiento y embargo podrá ser apelada por el defensor oficial, Hernán Silva. Si los tribunales superiores confirman el fallo, el juzgado quedará en condiciones de requerir la opinión de la fiscalía, las querellas y la defensa para disponer la elevación de la causa a juicio oral y público ante un Tribunal Oral en lo Criminal Federal. En forma simultánea, la Cámara Federal de Casación Penal ya habilitó la posibilidad del juicio en ausencia.

Temas Relacionados

Atentado a la AMIAJuicioTerrorismoAMIAMinisterio de JusticiaJuan Bautista Mahiquesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los ejes del discurso que dará Javier Milei en Nueva York: el rol de la ONU y un pedido para que no se regule la IA

El mandatario argentino partirá esta noche rumbo a los Estados Unidos para participar de una nueva asamblea general de las Naciones Unidas. A lo largo de 18 páginas, el líder libertario defenderá una vez más la desregulación de la inteligencia artificial y le volverá a pedir al organismo que retome su posición de garante de la paz

Los ejes del discurso que dará Javier Milei en Nueva York: el rol de la ONU y un pedido para que no se regule la IA

Kicillof proyecta recorridas por el país tras al acto en Avellaneda que dejó indiferencia en el kirchnerismo

Luego del plenario, el gobernador recibió varias invitaciones y sus armadores empiezan a ajustar la agenda hacia fin de año. En el kirchnerismo no hubo mayor réplica al discurso en el que planteó que la “construcción” no puede ser “a control remoto”

Kicillof proyecta recorridas por el país tras al acto en Avellaneda que dejó indiferencia en el kirchnerismo

Diputados: con apoyo del “ala política”, La Libertad Avanza apura un texto para una nueva ley de Discapacidad

Hubo reuniones con Salud, Economía y Legal y Técnica y apoyo de Menem y Santilli. Volvería el nomenclador y establecerían mayores requisitos para acceder a una pensión. El rol de los aliados, las deudas y la fecha límite

Diputados: con apoyo del “ala política”, La Libertad Avanza apura un texto para una nueva ley de Discapacidad

Mahiques destacó el fallo en el caso AMIA: “Marca un hito en la lucha contra la impunidad”

El ministro de Justicia remarcó que gracias a la Ley de Juicio en Ausencia, se procesaron a ocho iraníes y líbaneses como autores del atentado a la AMIA. “Pronto habrá en Argentina un juicio oral por estos hechos”, agregó

Mahiques destacó el fallo en el caso AMIA: “Marca un hito en la lucha contra la impunidad”

La trama detrás de la salida de Belén Agudiez del Gobierno

Cercana a Karina Milei, la funcionaria que presentó la renuncia este fin de semana trabajaba en la instrumentación de los cambios en la quinta de Olivos. Las alarmas por las filtraciones y el malestar del Presidente

La trama detrás de la salida de Belén Agudiez del Gobierno

DEPORTES

El fuerte posteo de Lucas Blondel tras la crítica de un periodista en las redes y la respuesta en vivo de Morena Beltrán

El fuerte posteo de Lucas Blondel tras la crítica de un periodista en las redes y la respuesta en vivo de Morena Beltrán

Tiene síndrome de Down, aprendió a manejar con videojuegos y hoy compite oficialmente en karting

El golazo en el último minuto que le dio a la selección argentina Sub 19 la clasificación a las semifinales de los Juegos Suramericanos

Aldosivi se impuso 1-0 sobre Atlético Tucumán por la fecha 10 del Torneo Clausura: la agenda completa del lunes

Qué hay detrás de los corredores de Kenia y Etiopía que dominan las grandes maratones

TELESHOW

Barby Franco y Fernando Burlando despidieron a su perrita de 17 años: “Volá alto, Shiva, te vamos a extrañar”

Barby Franco y Fernando Burlando despidieron a su perrita de 17 años: “Volá alto, Shiva, te vamos a extrañar”

El emotivo posteo de Nancy Dupláa para celebrar los 57 años de Pablo Echarri: "Te amo infinito"

Wanda Nara se reencontró con sus hijas y publicó el gesto que acompañó la jornada: “Muchas gracias”

Lali Espósito recordó el momento en que habló con sus padres siendo niña: “A veces yo ganaba más que ellos”

El tenso momento que vivió Homero Pettinato en vivo con un fan: “Voy a denunciarlo a la comisaría”

INFOBAE AMÉRICA

Entre Los Simpson y Los expedientes X: el guiño secreto que pocos recuerdan

Entre Los Simpson y Los expedientes X: el guiño secreto que pocos recuerdan

Ariana Harwicz: la embajada argentina le exige a la Universidad de Granada que la desagravie por su exclusión de un festival literario

María Luz Insua, la cubana que hace de mariachi en agradecimiento a México

Gobierno de El Salvador activa protocolos de emergencia ante las lluvias acumuladas en septiembre

Dos personas murieron en Honduras después de que el vehículo en el que viajaban fuera arrastrado por la corriente de un río en Comayagua