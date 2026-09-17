Política

Milei desplazó al personal civil a cargo de la seguridad de la Quinta de Olivos: lo reemplaza la Casa Militar

La Casa Rosada lo anunció a través de voceros oficiales. Los cambios se producen para “elevar los estándares en un aumento de la inseguridad a nivel global”

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Milei desplazó al personal civil a cargo de la seguridad de la Quinta de Olivos: lo reemplaza la Casa Militar
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Voceros oficiales de la Casa Rosada comunicaron esta tarde que la Casa Militar asumirá el control integral de la seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y de las residencias transitorias del presidente Javier Milei y su familia. La transferencia de responsabilidades y bienes debe completarse en un plazo máximo de 60 días, indicaron desde el Gobierno.

La información surge luego de horas de rumores sobre movimientos en la Quinta de Olivos. En las últimas horas comenzaron a tomar fuerza versiones de despidos y anuncios de reubicaciones del personal civil que trabaja en la locación. En concreto, Milei dispuso junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se disolverá la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y se separarán las funciones de seguridad, administración y control.

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Esta medida implica la eliminación de la estructura de la que estaba a cargo Osvaldo Javier Sosa, el “intendente” de la Residencia Presidencial. Sosa es cuñado de la subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez, quien hasta ahora ha sido una de las personas de confianza de Karina Milei, a la que conoce desde la campaña libertaria de 2021.

En principio, desde el Gobierno afirmaron que la disolución de la Administración de Olivos fue con el objetivo de reducir la estructura formal y la cantidad de personal asignado al lugar. Hasta este momento de la gestión de Milei, no se habían esbozado grandes cambios en la organización de la Quinta. En el entorno del Presidente apuntaron, además, a que el traspaso “apunta a elevar los estándares de seguridad en un contexto de aumento de la inseguridad a nivel global” y, en particular, de cara a la visita del Papa León XIV a la Argentina, que requerirá el ingreso de personal externo para obras y servicios de acondicionamiento.

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Con el desplazo de Sosa, crecen las acciones de la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia y tiene como principal encargado al general de brigada Sebastián Ibáñez. Según rige en la Ley de Defensa Nacional, la fuerza está encargada de la custodia del Presidente en la Casa Rosada y a todos los lugares donde se encuentre el presidente, tanto en el país como en el exterior. Ibáñez fue ascendido a su actual puesto en marzo de 2024 y se erigió como una persona de vital de confianza de los hermanos libertarios por su responsabilidad del resguardo físico de ambos.

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