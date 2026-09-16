Detectan marihuana oculta en latas que simulaban mantequilla de maní en un aeropuerto dominicano

La DNCD detectó marihuana oculta en envases que aparentaban contener mantequilla de maní en polvo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas de Boca Chica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una revisión de rutina en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez, en Boca Chica, permitió detectar marihuana escondida en envases que aparentaban contener mantequilla de maní en polvo, según informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana.

El hallazgo formó parte de dos operativos desarrollados en áreas de carga de la terminal aérea, con participación del Ministerio Público. En total, las autoridades detectaron ocho paquetes de presunta marihuana y cinco latas que contenían la misma sustancia vegetal.

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La droga estaba dentro de cajas enviadas por vía aérea. Los agentes detectaron irregularidades durante las inspecciones y ampliaron la revisión de los paquetes con apoyo de unidades caninas. La alerta de los perros entrenados llevó a la apertura de las cajas bajo coordinación de las autoridades judiciales.

Los operativos en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Las Américas permitieron hallar ocho paquetes y cinco latas con presunta marihuana. (Foto cortesía redes sociales)

Una caja contenía ocho paquetes empacados al vacío

En el primer procedimiento, los agentes revisaron una caja de cartón que estaba en uno de los depósitos del aeropuerto. En su interior encontraron ocho paquetes de presunta marihuana, envueltos en fundas negras y transparentes, selladas al vacío.

El peso preliminar del cargamento fue de nueve libras, equivalente a poco más de cuatro kilogramos. La DNCD indicó que el envío habría salido de Los Ángeles, Estados Unidos, y tenía como destinatario a una persona con una dirección en la calle Salomé Ureña, en Boca Chica.

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Las autoridades no informaron sobre detenciones vinculadas con este primer caso. El Ministerio Público abrió una investigación para determinar quiénes enviaron la droga, quién debía recibirla y si existen otras personas involucradas en la operación.

La DNCD detectó marihuana oculta en envases que aparentaban contener mantequilla de maní en polvo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas de Boca Chica.(Foto cortesía redes sociales)

Las latas simulaban contener un producto comercial

El segundo decomiso ocurrió durante otra inspección en la misma terminal. En ese caso, los agentes localizaron una caja con cinco latas que tenían la presentación de un producto de mantequilla de maní en polvo.

Al revisar los envases, las autoridades establecieron que no contenían el alimento anunciado en sus etiquetas, sino marihuana oculta dentro de las latas. La información divulgada señala que el paquete tenía como destino a un hombre en Florida, Estados Unidos.

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El uso de productos comerciales como fachada busca reducir las sospechas durante el traslado de paquetes y encomiendas. La DNCD afirmó que mantiene operativos de inteligencia e inspección en aeropuertos, puertos y otros puntos de entrada y salida del país para identificar este tipo de modalidades.

Los operativos en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Las Américas permitieron hallar ocho paquetes y cinco latas con presunta marihuana. (Foto cortesía redes sociales)

Los decomisos de marihuana aumentaron en terminales aéreas

El caso ocurre en un contexto de mayor presencia de marihuana en los decomisos realizados en aeropuertos dominicanos durante el último año. Estadísticas atribuidas a la DNCD indican que las incautaciones de drogas en terminales aéreas pasaron de 891,22 kilogramos en 2024 a 931,43 kilogramos en 2025.

El incremento estuvo asociado, principalmente, a los cargamentos de marihuana. Durante 2025, las autoridades ocuparon más de 678 kilogramos de esa droga en aeropuertos, mientras que los decomisos de cocaína rondaron los 250 kilogramos.

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El Aeropuerto Internacional de Las Américas figura entre las terminales donde se han reportado hallazgos constantes. En abril, agentes antinarcóticos detectaron 35 libras de marihuana dentro de cajas que estaban en tránsito hacia Suiza. En julio, una maleta abandonada por un pasajero procedente de Nueva York contenía cerca de 30 libras de la misma sustancia.

La DNCD y el Ministerio Público mantienen abiertas las investigaciones por las cajas detectadas en Boca Chica. Los paquetes ocupados fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los análisis que permitan confirmar el tipo de sustancia y establecer su peso definitivo.