República Dominicana

Detectan marihuana oculta en latas que simulaban mantequilla de maní en un aeropuerto dominicano

La DNCD halló cinco envases con la sustancia durante inspecciones en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Boca Chica, y el envío iba a Florida

Hocico de un perro sobre latas metálicas con el texto mantequilla de maní en una zona de control de equipaje de un aeropuerto.
La DNCD detectó marihuana oculta en envases que aparentaban contener mantequilla de maní en polvo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas de Boca Chica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una revisión de rutina en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez, en Boca Chica, permitió detectar marihuana escondida en envases que aparentaban contener mantequilla de maní en polvo, según informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana.

El hallazgo formó parte de dos operativos desarrollados en áreas de carga de la terminal aérea, con participación del Ministerio Público. En total, las autoridades detectaron ocho paquetes de presunta marihuana y cinco latas que contenían la misma sustancia vegetal.

PUBLICIDAD

La droga estaba dentro de cajas enviadas por vía aérea. Los agentes detectaron irregularidades durante las inspecciones y ampliaron la revisión de los paquetes con apoyo de unidades caninas. La alerta de los perros entrenados llevó a la apertura de las cajas bajo coordinación de las autoridades judiciales.

Los operativos en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Las Américas permitieron hallar ocho paquetes y cinco latas con presunta marihuana. (Foto cortesía redes sociales)
Los operativos en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Las Américas permitieron hallar ocho paquetes y cinco latas con presunta marihuana. (Foto cortesía redes sociales)

Una caja contenía ocho paquetes empacados al vacío

En el primer procedimiento, los agentes revisaron una caja de cartón que estaba en uno de los depósitos del aeropuerto. En su interior encontraron ocho paquetes de presunta marihuana, envueltos en fundas negras y transparentes, selladas al vacío.

El peso preliminar del cargamento fue de nueve libras, equivalente a poco más de cuatro kilogramos. La DNCD indicó que el envío habría salido de Los Ángeles, Estados Unidos, y tenía como destinatario a una persona con una dirección en la calle Salomé Ureña, en Boca Chica.

PUBLICIDAD

Las autoridades no informaron sobre detenciones vinculadas con este primer caso. El Ministerio Público abrió una investigación para determinar quiénes enviaron la droga, quién debía recibirla y si existen otras personas involucradas en la operación.

La DNCD detectó marihuana oculta en envases que aparentaban contener mantequilla de maní en polvo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas de Boca Chica.(Foto cortesía redes sociales)
La DNCD detectó marihuana oculta en envases que aparentaban contener mantequilla de maní en polvo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas de Boca Chica.(Foto cortesía redes sociales)

Las latas simulaban contener un producto comercial

El segundo decomiso ocurrió durante otra inspección en la misma terminal. En ese caso, los agentes localizaron una caja con cinco latas que tenían la presentación de un producto de mantequilla de maní en polvo.

Al revisar los envases, las autoridades establecieron que no contenían el alimento anunciado en sus etiquetas, sino marihuana oculta dentro de las latas. La información divulgada señala que el paquete tenía como destino a un hombre en Florida, Estados Unidos.

El uso de productos comerciales como fachada busca reducir las sospechas durante el traslado de paquetes y encomiendas. La DNCD afirmó que mantiene operativos de inteligencia e inspección en aeropuertos, puertos y otros puntos de entrada y salida del país para identificar este tipo de modalidades.

Los operativos en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Las Américas permitieron hallar ocho paquetes y cinco latas con presunta marihuana. (Foto cortesía redes sociales)
Los operativos en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Las Américas permitieron hallar ocho paquetes y cinco latas con presunta marihuana. (Foto cortesía redes sociales)

Los decomisos de marihuana aumentaron en terminales aéreas

El caso ocurre en un contexto de mayor presencia de marihuana en los decomisos realizados en aeropuertos dominicanos durante el último año. Estadísticas atribuidas a la DNCD indican que las incautaciones de drogas en terminales aéreas pasaron de 891,22 kilogramos en 2024 a 931,43 kilogramos en 2025.

El incremento estuvo asociado, principalmente, a los cargamentos de marihuana. Durante 2025, las autoridades ocuparon más de 678 kilogramos de esa droga en aeropuertos, mientras que los decomisos de cocaína rondaron los 250 kilogramos.

El Aeropuerto Internacional de Las Américas figura entre las terminales donde se han reportado hallazgos constantes. En abril, agentes antinarcóticos detectaron 35 libras de marihuana dentro de cajas que estaban en tránsito hacia Suiza. En julio, una maleta abandonada por un pasajero procedente de Nueva York contenía cerca de 30 libras de la misma sustancia.

La DNCD y el Ministerio Público mantienen abiertas las investigaciones por las cajas detectadas en Boca Chica. Los paquetes ocupados fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los análisis que permitan confirmar el tipo de sustancia y establecer su peso definitivo.

Temas Relacionados

AeropuertoBocaMarihuanaNarcotráficoRepública DominicanaDirección Nacional de Control de DrogasAeropuerto Internacional de Las Américasunidades caninasDrogas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Instituto de Bienestar Estudiantil suspendió a 44 suplidores tras incidencias en la alimentación escolar de República Dominicana

El director ejecutivo del organismo informó ante diputados que la entidad distribuye cerca de 2 millones de raciones de leche diarias y que el caso reportado en Santiago correspondió a una sola incidencia

El Instituto de Bienestar Estudiantil suspendió a 44 suplidores tras incidencias en la alimentación escolar de República Dominicana

República Dominicana: Imponen tres meses de prisión preventiva a “el Pastor” acusado de maltrato infantil en una fundación

La medida fue dictada por el Ministerio Público contra el hombre señalado por agresiones físicas y psicológicas a 13 niños y adolescentes alojados en una fundación de Bajos de Haina

República Dominicana: Imponen tres meses de prisión preventiva a “el Pastor” acusado de maltrato infantil en una fundación

República Dominicana registra exportaciones récord por USD 10,563.2 millones entre enero y agosto de 2026

El valor vendido al exterior creció 11.4% interanual y sumó USD 1.084 millones frente a 2025, impulsado principalmente por el oro en bruto, de acuerdo con el Centro de Exportación e Inversión

República Dominicana registra exportaciones récord por USD 10,563.2 millones entre enero y agosto de 2026

La Policía Nacional en República Dominicana detuvo a dos sospechosos por la muerte de un estadounidense

El ciudadano estadounidense de 47 años fue hallado oculto bajo una estructura de concreto en un local de Buenos Aires de Herrera, y los sospechosos quedaron a disposición del Ministerio Público tras las pesquisas

La Policía Nacional en República Dominicana detuvo a dos sospechosos por la muerte de un estadounidense

República Dominicana: Monorriel de Santiago alcanza el 95% de avance de obra y tendrá sus primeras pruebas en octubre

El Gobierno de República Dominicana informó que la obra alcanzó un 95% de avance y que la primera etapa será de pruebas antes del cierre de 2026

República Dominicana: Monorriel de Santiago alcanza el 95% de avance de obra y tendrá sus primeras pruebas en octubre

TECNO

Qué tan cierto es que si envuelves tu celular en papel aluminio bloqueas la señal y no te pueden rastrear

Qué tan cierto es que si envuelves tu celular en papel aluminio bloqueas la señal y no te pueden rastrear

Gemini Notebook ya permite hablar con la IA en tiempo real y grabar voz en casi 100 idiomas

iOS 27 esconde una referencia a una histórica mascota de Apple: así puedes encontrar a Clarus en iPhone

Ex Google, Mustafa Suleyman, asegura que vivir saludablemente hasta los cien años podría volverse habitual gracias a la IA

Las gafas Ray-Ban de Meta se convierten en una nueva ‘red flag’ de las citas románticas: graban sin permiso

ENTRETENIMIENTO

Hayden Panettiere: su representante responde a la versión que apunta a una pastilla con fentanilo

Hayden Panettiere: su representante responde a la versión que apunta a una pastilla con fentanilo

Segunda temporada de Harry Potter en HBO: nuevo elenco, co-showrunner y producción acelerada antes del estreno navideño

“Sentido y sensibilidad”: George MacKay reveló por qué nunca vio la versión de Emma Thompson y Kate Winslet

‘Young Guns’: así fue el reencuentro de sus protagonistas a 38 años del estreno

Selena Gomez recibió el Beauty Impact Award y habló sobre salud mental, terapia y su pausa musical

MUNDO

Terror a bordo de un avión en Irán: se desprendió el techo en pleno vuelo y debieron aterrizar de emergencia

Terror a bordo de un avión en Irán: se desprendió el techo en pleno vuelo y debieron aterrizar de emergencia

Tiene síndrome de Down, aprendió coreografías complejas de memoria y se convirtió en instructora de fitness

Alemania da un paso hacia el transporte autónomo: un camión eléctrico ya circula sin conductor

Dónde queda Benín y cómo es el país que enfrentará a Messi en su despedida de la Selección Argentina

China recibió al canciller iraní en Beijing y reclamó la reapertura del estrecho de Ormuz