Honduras

Lluvias provocan inundaciones y afectan a entre 40 y 50 familias en Honduras

Las intensas precipitaciones registradas en la comunidad de El Naranjo, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, provocaron inundaciones y el desbordamiento de un río secundario

Copeco reportó de forma preliminar que entre 40 y 50 familias resultaron afectadas por las precipitaciones y el desbordamiento de un río secundario.
Copeco y otras instituciones mantienen el monitoreo de zonas de riesgo y avanzan con la evaluación de daños en Santa Cruz de Yojoa.
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Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en el norte de Honduras provocaron inundaciones en la comunidad de El Naranjo, municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, donde varias viviendas y zonas de la localidad quedaron bajo el agua.

De acuerdo con un reporte preliminar de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), organismo hondureño de gestión de emergencias, entre 40 y 50 familias resultaron afectadas por las precipitaciones y el desbordamiento de un río secundario.

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El dato es preliminar: equipos de respuesta realizan evaluaciones para determinar con mayor precisión la cantidad de familias perjudicadas y la magnitud de los daños.

Alberto López explicó que uno de los principales puntos de referencia para ubicar el sector afectado es la escuela Bográn, donde se habría registrado una de las mayores acumulaciones de agua. Según los reportes recibidos por las autoridades mediante fotografías y videos enviados desde la zona, el nivel del agua habría alcanzado aproximadamente un metro de altura en algunos sectores.

La referencia de la escuela facilitará el desplazamiento de los equipos de emergencia hacia la comunidad para realizar inspecciones y brindar asistencia a quienes lo necesiten. López señaló que las condiciones observadas están relacionadas directamente con la intensidad de las lluvias registradas durante la jornada.

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Ante el incremento del nivel del agua, los afectados optaron por abandonar sus viviendas y trasladarse hacia lugares más seguros. Según el funcionario, algunas familias buscaron refugio temporal en casas de vecinos, familiares o amigos.

El reporte de Copeco no establece que las familias hayan sido trasladadas a albergues habilitados oficialmente, por lo que las instituciones deberán determinar durante las evaluaciones si será necesario implementar otros mecanismos de atención.

Advertencia previa de las autoridades

López recordó que las autoridades habían advertido previamente sobre la posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en distintos departamentos de la zona norte del país. Entre los sectores contemplados en los pronósticos se encontraban Santa Bárbara, Cortés y Atlántida.

Copeco reportó de forma preliminar que entre 40 y 50 familias resultaron afectadas por las precipitaciones y el desbordamiento de un río secundario.
Copeco reportó de forma preliminar que entre 40 y 50 familias resultaron afectadas por las precipitaciones y el desbordamiento de un río secundario.

Las condiciones meteorológicas terminaron generando impactos en comunidades de Cortés, como El Naranjo, donde el agua caída provocó el desbordamiento de un afluente secundario y posteriores inundaciones.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para permanecer atenta a la evolución de las condiciones climáticas y seguir las recomendaciones de los organismos de prevención y respuesta.

Equipos de Copeco y otras instituciones se preparan para evaluar el sector. El objetivo será establecer con mayor exactitud cuántas familias fueron afectadas, identificar posibles daños en viviendas e infraestructura y determinar las necesidades más urgentes de los pobladores.

Monitoreo de las zonas de riesgo

López aclaró que la cifra de entre 40 y 50 familias podría modificarse conforme avance el trabajo de campo. La información recopilada permitirá contar con un balance más preciso de la situación y definir las acciones de asistencia que correspondan.

Copeco reportó de forma preliminar que entre 40 y 50 familias resultaron afectadas por las precipitaciones y el desbordamiento de un río secundario.
El nivel del agua alcanzó cerca de un metro en algunos sectores de la comunidad de El Naranjo, de acuerdo con reportes enviados a Copeco.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre las zonas que podrían continuar registrando precipitaciones, especialmente aquellas donde ríos, quebradas y otros cuerpos de agua son susceptibles de incrementar rápidamente su caudal.

Mientras se realizan las evaluaciones, las familias que abandonaron sus viviendas permanecen resguardadas con personas cercanas y a la espera de que las condiciones permitan determinar si pueden regresar a sus hogares o deben permanecer temporalmente en sitios seguros.

Copeco continuará recopilando información desde el terreno para coordinar, junto con otras instituciones, la respuesta necesaria para las familias afectadas en Santa Cruz de Yojoa.

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