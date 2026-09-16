El Salvador

El alza de hasta USD 0.17 por galón en los combustibles presiona los precios y el gasto de los hogares en El Salvador

Economistas advirtieron que el encarecimiento puede trasladarse al transporte, los alimentos y otros servicios, en un contexto en que la canasta básica ampliada ya asciende a USD 519.90

Tráfico en calles de San Salvador - Paseo General Escalón y Bulevar Los Próceres (3)
El aumento de hasta 17 centavos por galón de combustible en El Salvador elevó la presión sobre los hogares, el transporte público y la distribución de alimentos./ (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El incremento de hasta 17 centavos por galón de combustible en El Salvador volvió a poner bajo presión a los hogares, al transporte público y a la cadena de distribución de alimentos.

Economistas que participaron en la entrevista Diálogo21, de Grupo Megavisión, advirtieron que el encarecimiento no se limita al costo de llenar el tanque, sino que puede trasladarse a los precios de bienes y servicios.

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Actualmente, la canasta básica ampliada alcanza los US$519.90, una cifra que supera la capacidad de compra de numerosos hogares. Ante ese escenario, el aumento de los combustibles agrega costos para los transportistas, comerciantes, empresas y productores que dependen del traslado de mercaderías.

El economista Carlos Federico Paredes vinculó el incremento con las tensiones internacionales y los efectos sobre el mercado petrolero. “Hay toda una cadena que se desprende de que la gasolina esté más cara”, afirmó. A su juicio, el impacto alcanza al transporte de personas y de bienes, con consecuencias para la economía familiar.

Para Francisco Lazo, el alza de 17 centavos representa solo el último ajuste de una tendencia más amplia. El economista sostuvo que, desde enero, los combustibles han subido alrededor de US$1.50 por galón.

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Los precios de los combustibles fueron revelados esta semana por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, del Ministerio de Economía.
Los precios de los combustibles fueron revelados esta semana por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, del Ministerio de Economía.

“Si uno se va a enero de este año respecto de septiembre, las gasolinas han subido alrededor de uno cincuenta”, señaló Lazo. El analista relacionó esa evolución con una inflación cercana al 3% en agosto y con el aumento de los costos de importación y distribución.

Lazo indicó que el precio de los combustibles afecta a toda la estructura de consumo, ya que los productos nacionales e importados requieren transporte. También citó el encarecimiento de los fletes internacionales como un factor que puede trasladarse al consumidor final.

César Villalona coincidió en que el diésel tiene una incidencia particular sobre la distribución de alimentos, las actividades de carga y el transporte colectivo.

Según expuso, mientras la inflación general ronda el 3%, el rubro de transporte supera el 7%, una señal de que el impacto no se distribuye de manera uniforme entre los distintos componentes del índice de precios.

“El aumento de costos en el transporte se traslada a los precios”, afirmó Villalona. Añadió que el efecto puede sentirse en los alimentos que llegan desde Guatemala, Honduras y Nicaragua, además de la producción que se moviliza dentro de El Salvador.

Los transportistas reclaman pagos y advierten sobre el pasaje

Durante el debate, Lazo mencionó un comunicado de empresarios del transporte colectivo que reclaman dos meses sin recibir la compensación económica estatal. Según el economista, el incremento de los combustibles agravó la situación financiera del sector.

Los transportistas reclamaron dos meses sin compensación estatal y advirtieron que el alza de los combustibles reabre el debate sobre subir el pasaje o aumentar el apoyo fiscal. /(Asamblea Legislativa)
Los transportistas reclamaron dos meses sin compensación estatal y advirtieron que el alza de los combustibles reabre el debate sobre subir el pasaje o aumentar el apoyo fiscal. /(Asamblea Legislativa)

Estaban prácticamente exigiendo una nivelación, ya sea subiendo la compensación o subiendo el pasaje”, sostuvo. La advertencia plantea dos posibles respuestas: un mayor esfuerzo fiscal para compensar a los operadores o un eventual aumento de la tarifa para los usuarios.

El economista también alertó que el precio de los combustibles no es el único factor de presión sobre los alimentos. Mencionó la sequía y las dificultades de abastecimiento regional, debido a que Guatemala, Honduras y Nicaragua enfrentan condiciones climáticas similares.

El debate sobre impuestos dividió a los economistas

Villalona propuso una reducción temporal de impuestos a los combustibles para amortiguar el impacto de una eventual escalada del petróleo. Mencionó de forma específica el impuesto al valor agregado (IVA), aunque aclaró que no planteaba eliminarlo por completo.

“Estoy proponiendo solamente una medida para evitar que el precio del petróleo suba a 120”, explicó, en referencia a un posible agravamiento de las tensiones en Medio Oriente. Villalona recordó que los combustibles pagan arancel, el Fondo de Conservación Vial (Fovial), el Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE), Contribución al transporte (Contrans) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

César Villalona sostuvo que el aumento del diésel impacta en la distribución de alimentos, la carga y el transporte colectivo. /(Aduana de El Salvador)
César Villalona sostuvo que el aumento del diésel impacta en la distribución de alimentos, la carga y el transporte colectivo. /(Aduana de El Salvador)

El economista sostuvo que una rebaja temporal del IVA podría limitar el traslado de costos hacia empresas y consumidores, incluidos los sectores medios que utilizan vehículos. También planteó que el Gobierno podría buscar ingresos mediante impuestos a patrimonios de mayor valor.

Lazo discrepó con esa propuesta para las gasolinas. A su juicio, un alivio general sobre esos productos tendría un efecto regresivo porque beneficia en mayor medida a quienes poseen automóviles. “El diésel para mí sí podría rebajársele el impuesto”, afirmó.

El analista respaldó una focalización sobre el diésel por su uso en el transporte colectivo y la distribución de mercaderías. “Con la gasolina no”, remarcó al referirse a la posibilidad de reducir tributos para los dos tipos de combustibles.

Inversión, crecimiento y advertencias sobre la construcción

El panel también mostró diferencias sobre la fortaleza de la economía salvadoreña frente a estos riesgos. Paredes destacó una mayor formación de capital fijo, que ubicó entre 25% y 26% del Producto Interno Bruto (PIB), y mencionó un crecimiento económico de 4.6% durante el primer semestre.

Mano con dinero frente a canasta de alimentos básicos: frijoles, arroz, café, tortillas y huevos. Incluye candado, etiqueta de flecha y calendario de aumento.
La canasta básica ampliada llegó a US$519.90 y el alza de los combustibles agregó costos a transportistas, comerciantes, empresas y productores./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tenemos una economía más sólida que la que hemos tenido en el pasado”, afirmó Paredes. El economista atribuyó parte de ese escenario a la inversión y a las condiciones de seguridad, aunque admitió que ese impulso tiene límites y que el país debe atender sus restricciones estructurales.

Villalona y Lazo expusieron una lectura distinta. Villalona sostuvo que la expansión se concentra en construcción, transporte y sistema financiero, mientras la agricultura, la industria y algunos servicios muestran debilidad.

Lazo advirtió sobre una posible burbuja inmobiliaria si la oferta de apartamentos de alto valor supera la capacidad de compra de los sectores con mayores ingresos. Villalona coincidió y afirmó que el dinamismo de la construcción no sustituye la pérdida de peso de las actividades agrícolas e industriales, claves para la producción de alimentos, exportaciones y generación de divisas.

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