“Tiene que ser una base manejada por Argentina”: el intendente de Ushuaia respaldó el proyecto para operar hacia la Antártida

Ushuaia busca consolidarse como base de las operaciones argentinas hacia la Antártida con la Base Naval Integrada

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Ushuaia busca consolidarse como base de las operaciones argentinas hacia la Antártida. El proyecto de la Base Naval Integrada, previsto junto a la bahía de la ciudad, tiene el foco puesto en el financiamiento, su administración y el lugar que tendrá en la logística del Atlántico Sur y la economía fueguina.

Walter Vuoto, intendente de Ushuaia, respaldó que el proyecto sea financiado y gestionado por el país. “Tiene que ser una base manejada por Argentina para los argentinos y argentinas”, afirmó en Infobae Al Amanecer, al reclamar que los eventuales acuerdos de financiamiento extranjero pasen por el Congreso.

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La obra está prevista sobre la bahía de Ushuaia, cerca del aeropuerto y del centro urbano. Vuoto señaló que comenzó en 2022 y que los trabajos iniciales sobre el terreno llevaron el avance a 10%.

El funcionario remarcó que la iniciativa tuvo partidas en los presupuestos nacionales desde 2021 y empezó a ejecutarse durante la gestión de Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa. Al mismo tiempo planteó que los recursos nacionales deben sostener la construcción y que cualquier aporte externo requiere control del Congreso de la Nación.

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Una plataforma para las operaciones hacia la Antártida

La Base Naval Integrada permitiría ampliar las operaciones argentinas hacia la Antártida, donde la Armada Argentina ya abastece a las bases nacionales. Vuoto consideró que la nueva infraestructura podría recibir embarcaciones de gran porte, incluido el rompehielos Almirante Irízar, aunque no detalló las características técnicas proyectadas.

Walter Vuoto pidió que la Base Naval Integrada sea financiada y gestionada por Argentina y que cualquier aporte extranjero pase por el Congreso (Foto: Facebook Walter Vuoto)

“La base es bienvenida”, afirmó el intendente. Su propuesta apunta a conformar en Ushuaia un polo logístico antártico que fortalezca la cadena de proveedores, los servicios portuarios y la industria naval fueguina.

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La ciudad compite con Punta Arenas, en Chile, por la actividad vinculada con las operaciones antárticas. Vuoto vinculó esa competencia con la capacidad de ofrecer infraestructura y servicios: “Uno va a competir al mundo con capacidad logística”.

El nuevo emplazamiento también exigirá cambios en la organización urbana. Cabe destacar que la Armada Argentina opera hoy desde una base ubicada en el centro de Ushuaia, mientras que la futura instalación requerirá definiciones sobre circulación, servicios y logística en las que participen la Nación, la provincia y el municipio.

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Los tres niveles de gobierno integraron una mesa de discusión en la etapa inicial del proyecto. Sobre esto, Vuoto añadió que el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, prevé convocar una mesa técnica para conocer las fases de inversión y sus consecuencias locales.

Malvinas, recursos del Atlántico Sur y control parlamentario

Vuoto vinculó la construcción de la base con el reclamo argentino sobre las islas Malvinas, la defensa de los recursos marítimos y el fortalecimiento de las capacidades militares.

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La obra de la Base Naval Integrada en la bahía de Ushuaia comenzó en 2022 y registra un avance del 10%, según el intendente

En este sentido, afirmó que contar con un cuartel militar en la ciudad es “un deseo eterno para los fueguinos” y sostuvo que “la causa Malvinas nos debe unir a todos”. A su criterio, una mayor presencia logística puede acompañar la política de soberanía en el Atlántico Sur.

Al mismo tiempo, cuestionó la posición del presidente Javier Milei sobre Malvinas, a raíz de declaraciones previas del mandatario sobre Margaret Thatcher y el nacionalismo. “Milei termina siendo un accidente en la causa Malvinas”, sostuvo.

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También mencionó la Ley 26.659, sancionada en 2011, que prevé sanciones para las empresas que operen sin autorización argentina en áreas relacionadas con Malvinas. Para Vuoto, la discusión debe incluir la explotación de hidrocarburos, la pesca y las alianzas internacionales.

El jefe comunal afirmó que las empresas Rockhopper y Navitas exploran el área Sea Lion, en la cuenca norte de Malvinas. Atribuyó a esos recursos un valor de USD 180 mil millones, aunque no presentó documentación para respaldar esa estimación.

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Entre otras cosas, aseguró además que embarcaciones con permisos isleños extraen 260 mil toneladas anuales de pesca en aguas que consideró argentinas. Frente a esa situación, propuso revisar la estrategia internacional del país sobre la explotación de recursos en el Atlántico Sur.

Ushuaia compite con Punta Arenas por las operaciones hacia la Antártida y apuesta a fortalecer su infraestructura y sus servicios logísticos (Captura de video)

Las autoridades nacionales mencionaron una inversión de USD 500 millones para la base, según indicó el intendente, quien pidió precisar la composición del presupuesto y las etapas de ejecución. “Tiene que ser una base manejada por Argentina para los argentinos y argentinas”, afirmó al reclamar que los eventuales acuerdos de financiamiento extranjero sean sometidos al Congreso.

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La caída industrial y la búsqueda de nuevas actividades

La construcción de la base forma parte, para Vuoto, de una estrategia para ampliar la matriz productiva de Tierra del Fuego. El intendente sostuvo que la provincia perdió 10 mil puestos de trabajo industriales por la apertura de importaciones y la reducción de aranceles que afectaron a la producción local de equipos electrónicos.

“Hemos perdido diez mil puestos de trabajo”, afirmó. Y rechazó que la apertura comercial haya reducido los precios de los celulares y sostuvo que el contrabando pasó de representar 13% del mercado a ocupar 70%, sin precisar el período de comparación.

Vuoto defendió el régimen de promoción económica y fiscal establecido por la Ley 19.640. Según su planteo, la norma buscó poblar la Patagonia y consolidar la presencia argentina en una región próxima a Malvinas y Chile.

El intendente expresó respaldo a nuevas inversiones y afirmó que Ushuaia recibiría favorablemente un polo de inteligencia artificial por las bajas temperaturas, los recursos de agua y la infraestructura portuaria. “Generar soberanía es que ni un fueguino más se vaya de Tierra del Fuego”, concluyó.

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