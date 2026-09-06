Política

El Gobierno descarta un financiamiento extranjero para la base militar en Tierra del Fuego y Milei pondrá a Presti a explicar cómo conseguirán los fondos

En la cúpula nacional aseguran que hay conversaciones con el gobierno de Trump por la base pero no por los recursos para construirla. Milei le encargó al ministro de Defensa que explique esta semana cómo se pagarían los USD 300 millones

Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei
Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei
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En lo alto del Gobierno aseguran que está totalmente descartado apelar al financiamiento extranjero y, en particular, de Estados Unidos para la construcción de la ambiciosa base naval integrada de Tierra del Fuego a la que el Presidente designó una primera partida esta semana.

Según pudo confirmar Infobae, en los últimos días se aceleraron las conversaciones con la administración Trump sobre la base que anunció Alberto Fernández en 2022 y que Milei se comprometió a construir el jueves por la noche en la cadena nacional donde también anunció una reforma para impulsar sanciones a las compañías o Estados que realicen actividad ilegal en la zona. “Cualquier base naval del mundo necesita y usa colaboración”, deslizaron. Pero, aseguraron, esa ayuda no será por erogaciones.

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Milei apeló a una medida disruptiva en torno a la única causa que une a todos los argentinos, sin distinciones partidarias. Y en el Gobierno se disparó el entusiasmo perdido. El Presidente logró recuperar el control de la agenda pública y, en principio, el apoyo de la mayor parte del arco político -si bien con matices-. Ahora tendrá que explicar cómo ejecutará las medidas, en especial la de la base naval integrada. Y enfrentar los cuestionamientos de la oposición dura, que por ahora no actuó más que con algunos tuits, pero que, avisa por lo bajo, hará valer otras posiciones en el Congreso.

En rigor, la instalación de una base en Tierra del Fuego ya había sido anunciada en la administración de Alberto Fernández, pero los violetas dicen que la diferencia es que “esta vez sí” se empezarán a “poner los ladrillos” para ejecutar la medida. Sin embargo, cuando se consulta por los detalles, no hay respuesta sino un pedido de paciencia. “Dennos tiempo”, dijo un funcionario.

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Después de la cadena nacional sobre Malvinas, Javier Milei pondrá al ministro de Defensa, el teniente Carlos Presti a explicar una de las principales incógnitas derivadas del discurso por cadena nacional: los detalles sobre el financiamiento para la base naval que anunció el jueves.

En el oficialismo miran como modelo la base de Punta Arenas, perteneciente a Chile, que provee servicios que la Argentina “mira desde afuera”, y se ilusionan con generar algo inclusive mejor. Pero el costo, previsto en 300 millones de dólares (hay quienes hablan de 400 o 500 en el propio oficialismo), excede ampliamente cualquier posibilidad presupuestaria del país. En especial, de una administración que milita a rajatabla e incluso contra sus propios intereses electorales el déficit cero. ¿Cómo se va a financiar el resto? “Va a ser sin dudas con fondos propios”, dicen en Balcarce 50, mientras trabajan con el -o los- discursos de Presti, un ministro que en general mantiene muy bajo perfil. Por ahora no hay planes de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, se ocupe del tema en su conferencia de prensa del martes en la Casa Rosada.

Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas
Javier Milei hizo los anuncios sobre Malvinas por cadena nacional

En concreto, el DNU 867/26, publicado el viernes en el Boletín Oficial, ya contempla una primera erogación vinculada con el proyecto. Como detallInfobae, dentro del refuerzo de partidas para Defensa aparecen $114.732 millones en adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo, destinados mayoritariamente a las obras de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego. La cifra, que representa una primera señal concreta de financiamiento con recursos propios, está muy lejos todavía del costo total de la obra.

Acudir a fondos provenientes de otros Estados está totalmente descartado, insisten en distintas dependencias nacionales. “Es Argentina”, sostuvo un importante alfil de Milei. No es difícil advertir que la llegada de erogaciones extranjeras generaría una fuerte reacción negativa sobre el manejo y el fin de la base, algo que quieren evitar a rajatabla. En especial después de que Milei anunciara por primera vez, junto a la generala Richardson y frente a marines norteamericanos, en 2024, desde Ushuaia, que planeaba darle impulso a la construcción de la base.

Las suspicacias están a la orden del día. Apenas después del solemne mensaje que emitió Milei hace tres días, varios dirigentes del kirchnerismo y la izquierda aseguraron que el futuro emplazamiento será, directamente, norteamericano.

Pero, a pesar de los cuidados con los fondos, los libertarios le restaron importancia a esos cuestionamientos. Sólo reconocen que evitarán que vengan fondos desde allí.

Sí vislumbran ruidos en el aumento presupuestario para la SIDE que le dio Milei al tema Malvinas junto al de Defensa. Y, así como Presti explicará el financiamiento para la base militar, Cristian Augadra, que rige el organismo de inteligencia bajo las órdenes de Santiago Caputo, no brindará detalles. Los fondos son reservados. Y en todo caso tendrían que darle detalles sólo a la Comisión Bicameral del Congreso, que maneja el libertario (karinista) Sebastián Pareja.

En Balcarce 50, en off, defendieron el destinamiento de los fondos de la SIDE al tema malvinas. “La base y el consejo de seguridad forman parte del refuerzo de la protección del país”, justificaron. Y si bien adelantaron que no habrá más detalles, se mostraron convencidos en que esta vez lograrán aumentar los fondos. Santiago Caputo perdió la pulseada para obtener un fuerte aumento para el organismo el año pasado, cuando por primera vez en la historia el Congreso dio de baja un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Fue una de las grandes derrotas de Javier Milei. Y, esta vez, en el oficialismo creen que saldrá airoso. “Malvinas es una vaca sagrada. Va a ser muy difícil que le pongan peros sin quedar manchados”, sostuvo un colaborador.

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