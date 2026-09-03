La interna del PJ volvió a alterarse tras el acto de Máximo Kirchner y se rompió la tregua con Kicillof

El acto de Máximo Kirchner alteró la interna en el peronismo bonaerense

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La conflictividad interna del peronismo bonaerense volvió a escalar en las últimas horas, luego del mensaje que brindó Máximo Kirchner en la puerta de San José 1111 a cuatro años del intento de asesinato a su madre. La canción contra Kicillof y algunos mensajes entrelíneas le abrieron la puerta a los enojos, la discusión en las redes sociales y el clima espeso en la convivencia del mundo peronista.

La canción que reivindica la conducción de Cristina Kirchner y cuestiona la idea de Axel Kicillof de entonar nuevas canciones, en referencia a una renovación marcada del peronismo, alteró los ánimos de la vida que se transita bajo el techo del PJ. Las estrofas de ese tema son símbolo de interna, de pelea y de conflicto. Porque responden a una propuesta del Gobernador y a una crítica de Andrés “Cuervo” Larroque, que en un momento dijo que no se sentía representado por la conducción de la ex presidenta. Su voz fue la voz de varios dirigentes vinculados a Kicillof.

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“Cristina es la conducción, vamos a ver si se entiende”, reza la letra que se conoció en un acto que encabezó el líder de La Cámpora en septiembre del 2024, en el club Atenas. “Y si querés otra canción, vení te presto la mía”, sostiene el tema en el final. Que la canción haya vuelto a sonar, en reiteradas oportunidades y alentada por Kirchner, rompió la frágil tregua existente con el Gobernador.

En el kicillofismo toman esa canción como una afrenta, teniendo en cuenta el rol que ocupa Kicillof. Sin embargo, ya no se sorprenden como antes. Dicen estar acostumbrados a los mensajes de la interna en contra del mandatario bonaerense. “Es imposible lograr acuerdos con ellos. Por eso no tiene sentido discutir ahora la unidad”, explicó un intendente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

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“Ellos desaparecen en la calma”, afirmó un funcionario muy cercano al gobernador bonaerense. En La Plata creen que el cristinismo, y especialmente La Cámpora, sobreviven en el ruido de la interna. Y que el silencio de las últimas semanas los tenía apartados de su hábitat natural, la del ruido y el conflicto. Todo está roto y no hay confianza posible entre las partes.

Axel Kicillof trabaja en una estrategia paralela a los Kirchner y eso genera un clima más espeso en la convivencia política

Otro funcionario de confianza de Kicillof dio un paso más en los cuestionamientos. “El único activo que les queda para negociar con el poder real es garantizar la ruptura del peronismo”, sentenció. Algunos dirigentes vinculados al Gobernador ven en el comportamiento del cristinismo la intención de generar las condiciones para que el PJ se termine partiendo el año que viene. “A lo único que están dispuestos es a desgastar a Axel todo lo posible para que llegue disminuido el año que viene”, aportó un conocedor de las entrañas justicialistas y el entramado K.

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Del otro lado de la línea kirchnerista, en La Cámpora, volvieron a la carga con una idea que hace tiempo mantienen en el debate político: la victimización de Kicillof. “Es insoportable hacer política con gente que se victimiza constantemente. Ni Cristina, con todo lo que le pasó y le pasa, se victimiza como lo hacen ellos”, se quejó un dirigente de la primera línea de la organización.

En el cristinismo creen que el sector de Kicillof le da una entidad desmedida a la canción y que lo ponen en “una caja de cristal” al gobernador, porque todo los ofende o les molesta. Aceptan las rispideces y, en algunos casos, la brutalidad de la interna, pero sostienen que en La Plata le dan una entidad que no tiene. “Si una canción los pone así, ¿Qué harán cuando se tengan que sentar a renegociar la deuda con el FMI?“, agregó el referente camporista.

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Otro nombre propio importante en La Cámpora, y de estrecha cercanía con Máximo Kirchner, dejó a la luz el fastidio que le genera la reacción del kicillofismo. “Quieren que no chistemos. Los que quieren una lógica de sumisión o traición son ellos”, planteó, utilizando una frase del jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, que subió la temperatura en la interna y construyó uno de los momentos más álgidos de la discusión de poder. Y, además, puso como ejemplo la acusación que a ellos le cursan sobre cómo gestionan la política, cuando algunos dicen que para la conducción cristinista “sos esclavo o traidor”.

En el cristinismo apuntan contra Kicillof por no sumarse a movidas políticas vinculadas a un juego de unidad del peronismo

En el espacio de la ex presidenta aseguran que Kicillof “se corre de todo lo que tenga que ver con la unidad” y ponen como ejemplo el evento organizado en La Rioja por Ricardo Quintela por el aniversario de la muerte del cura Angelelli (que apuntó a ser un encuentro de unidad del peronismo), la rosca política para garantizar la caída de la ley de Extrangerización de tierras, el encuentro en el Hotel Emperador de los principales dirigentes del PJ y la votación de una camada de jueces en el Senado de la Nación.

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“Axel no fue a La Rioja, no movió un dedo para hacer caer la ley de tierras, salió del encuentro en el hotel con los gobernadores y enseguida se ocupó de tomar distancia del resto y criticó a Cristina, a través de comunicadores cercanos, por la votación del bloque en el tema de los jueces. Se corre de todo lo que se hace en unidad o implica meterse en el barro de la política”, afirmó un encumbrado dirigente camporista.

En el cristinismo ven a Kicillof detrás de los cuestionamientos al bloque de senadores y a CFK respecto a la decisión de votar, en su mayoría, el pliego del juez Pablo Yaradola para integrar la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, lo que generó algunas rispideces en el peronismo. La desconfianza está instalada en el vínculo político y anclada en una interna feroz de larga data. Eso no se modificó en el tiempo.

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En la discusión pública, el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, planteó en una entrevista radial que estaban esperando “entender el criterio” utilizado por el bloque de senadores para el nombramiento de los jueces porque “llamaba la atención”. Su frase corta, pero concreta, provocó ruido en la vereda de enfrente.

La respuesta llegó a través del jefe del bloque de diputados provinciales del peronismo, Facundo Tignanelli. “Escuchaba al compañero respecto de la votación del Senado decir ‘estamos esperando entender el criterio’. A veces a nosotros nos pasa que nos cuesta entender el criterio de cuando se decide aumentar la tarifa en la provincia de Buenos Aires por una resolución ministerial en forma más alta que al conurbano bonaerense, que son las resoluciones nacionales. Es decir, la energía en la Provincia de Buenos Aires se paga más cara que a nivel nacional”, aseguró en una entrevista en el canal de streaming LACA.

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“Si recuperamos Vaca Muerta fue para que los argentinos y las argentinas paguen las tarifas en forma barata y para que la industria, en este caso bonaerense, se pueda desarrollar pagando una tarifa barata”, agregó el legislador camporista. El mensaje público llegó con una crítica a la gestión de Kicillof y una defensa cerrada a la estrategia kirchnerista en la Cámara alta.

Cuando la conflictividad interna había bajado su intensidad, en una muestra de convivencia más lógica, el cancionero camporista y el movimiento legislativo-judicial alteraron la convivencia nuevamente. En el fondo, lo que existe es una guerrilla interna que sumará capítulos hasta el último día previo a las elecciones nacionales. La historia seguirá sumando capítulos.

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