Tras el revés con el Super RIGI en el Senado, crecen las dudas sobre la reforma política y para el Gobierno los aliados “se suben el precio”

La celebración de Karina Milei, luego de que se diera la media sanción a la ley (RS Fotos)

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Luego del revés que representó ayer el pedido de revisión por parte de los aliados del Gobierno del aceitado proyecto de Super RIGI, en la Casa Rosada crecieron -aún más- las dudas sobre el éxito de la reforma política que buscan impulsar antes de diciembre y del inicio del año electoral.

Sin embargo, en Balcarce 50 se ilusionan con la posibilidad de que las fuerzas no peronistas y no kirchneristas sólo estén especulando para negociar mejor de cara al debate sobre la PASO.

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El plenario de comisiones no logró firmar el dictamen para la iniciativa económica central para el equipo de Luis Caputo, ayer, por el rechazo de última hora de senadores del PRO, la UCR y el peronismo disidente. Y en La Libertad Avanza, donde lo que más les importa, incluso más que las inversiones, es la reforma política, creen que los bloques aliados “se quieren subir el precio” ante la necesidad oficialista de sacar del panorama a las PASO antes de que empiece a correr el 2027.

En especial cuando varias provincias ya tienen definido adelantar sus comicios y el calendario electoral podría empezar tan pronto como en febrero, si desdobla La Pampa. Mientras tanto, el peronismo no logra encauzar su interna, cosa que unas Primarias podrían facilitarle, a pesar de las intenciones de los libertarios.

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El mileismo espera que la fecha para el debate en el recinto se prolongue, como máximo, a octubre, y aseguran que para ellos depende “únicamente” de cómo avance el trabajo en comisión que prevén para el 15 de septiembre. Descartan un debate caliente en pleno fin de año, con el calor, la eventual tensión social y la cercanía de las Fiestas. “Diciembre queda demasiado lejos y es demasiado complicado”, dicen en el Gobierno, que quiere apurar los tiempos a pesar del golpe que significó el revés con el Súper RIGI -en comisión- del Senado.

El Gobierno leyó el traspié legislativo con el proyecto para acelerar las inversiones como una señal de alarma que excede a la iniciativa en sí misma. Y en Balcarce 50 interpretaron la mala predisposición de los aliados de PRO y la UCR, a quienes necesitan para la reforma política, como un adelanto de lo que puede pasar con la eliminación de las PASO. Una muestra de que los socios o partidos “amigables” no están dispuestos a acompañar, al menos no sin condiciones, la agenda política electoral oficialista.

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“Las dos cosas están atadas”, deslizó un funcionario nacional en referencia a la estrategia de los bloques aliados. Como reveló Infobae ayer, el Súper RIGI, que ya tenía media sanción de Diputados, no consiguió el dictamen que el oficialismo buscaba cerrar ayer en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional y Legislación General.

La jefa del bloque de LLA en el Senado, patricia Bullrich (Fotos: Juan Carlos Cardenas / Comunicacion Institucional Senado)

Una oposición de último momento de senadores aliados —el radical Maximiliano Abad, el justicialista no kirchnerista Carlos Espínola y el jefe del PRO, Martín Goerling— frenó el trámite. Los tres, junto con la macrista Victoria Huala, exigen ampliar el criterio de “precio/calidad” para no favorecer siempre a la importación y que el valor de la oferta extranjera no supere en más de un 15% al de un proveedor local en igualdad de condiciones.

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Alguna voz, puertas adentro del Gobierno, deslizó un diagnóstico autocrítico: “Fue un problema de Patricia”, dijeron, en alusión al rol de la presidenta del bloque violeta en la Cámara alta en las negociaciones con los opositores. Ayer, Bullrich se mostró de mal talante con el tropiezo: “Si tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”, dijo.

La fecha para tratar la reforma de la PASO en el recinto todavía no está cerrada y en el oficialismo aclaran que depende exclusivamente de cómo avance el debate en comisión, hoy sin un cronograma firme.

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En el Gobierno hablan de un “tire y afloje” con el PRO, y en ese sentido leyeron los dichos de Fernando de Andreis sobre que Mauricio Macri no descartaría ser candidato en 2027. Lo leen como parte de los tironeos de la negociación por un acuerdo en la Ciudad. Y si bien le restaron importancia, lo relacionaron con los apoyos que el PRO pueda dar en el Congreso a la reforma política. Ahí, dicen, se juega buena parte del respaldo real de Macri al oficialismo.