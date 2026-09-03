Estados Unidos donó a las Fuerzas Armadas de Bolivia 12.500 raciones secas y 1.000 escudos.

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El Gobierno de Estados Unidos entregó a las Fuerzas Armadas de Bolivia 12.500 raciones secas y 1.000 escudos de protección para reforzar las capacidades operativas de la institución. El cargamento llegó al país en un avión C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea estadounidense. La Embajada de Estados Unidos en La Paz indicó que la aeronave se utiliza en operaciones de transporte estratégico y misiones de asistencia.

La ministra consejera de la Embajada estadounidense, Amanda Porter, realizó la entrega al ministro de Defensa boliviano, Ernesto Justiniano, en el Aeropuerto Internacional de El Alto, que presta servicio a La Paz.

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“Bolivia, como miembro fundador del Escudo de las Américas, es un amigo importante para nosotros en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen. Y la llegada de este avión, de este apoyo es un símbolo tangible de este apoyo y de nuestra relación”, declaró Porter.

Justiniano afirmó que las “12.500 raciones secas y 1.000 escudos” “van a contribuir a mejorar las capacidades operativas” de las Fuerzas Armadas bolivianas. “Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos están dando y lo vamos a utilizar para fortalecer el trabajo que estamos haciendo por el bien de nuestra patria”, agregó el ministro.

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El acercamiento entre ambos países comenzó tras la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia de Bolivia, en noviembre de 2025. Desde entonces, su Gobierno inició gestiones para restablecer plenamente los vínculos con Estados Unidos, que desde 2008 se mantienen a nivel de encargados de negocios.

Un miembro de las Fuerzas Armadas de Bolivia supervisa una de las fronteras en el marco del Plan Soberanía (Foto: Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando)

Ese año, el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg. Después, también ordenó la salida de agencias de cooperación y de lucha antidrogas de Estados Unidos, a las que acusó de una presunta conspiración contra su Gobierno. La Casa Blanca rechazó siempre esas acusaciones.

Bolivia integra el Escudo de las Américas, alianza suscrita en marzo por Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Más tarde se incorporaron Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica y Perú, además del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a principios de agosto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y a la población del país por el 201° aniversario de su independencia. El funcionario destacó que se trata de la primera conmemoración nacional en casi dos décadas con una relación bilateral renovada entre ambos gobiernos.

“Esta es la primera Independencia de Bolivia en casi dos décadas en la que Estados Unidos y Bolivia pueden celebrar una asociación verdaderamente renovada”, afirmó Rubio en un comunicado del Departamento de Estado.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que la administración del presidente Donald Trump “está con el pueblo boliviano amante de la libertad”. Rubio también ratificó la voluntad de Washington de trabajar con el Gobierno de Paz por un hemisferio occidental “más seguro y fuerte”.

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Rodrigo Paz y Marco Rubio, en una reunión bilateral entre EEUU y Bolivia en el marco de una cumbre del Escudo de las Américas (Archivo)

“La membresía fundacional de Bolivia en el Escudo de las Américas es un testimonio de la confianza y los valores compartidos que definen nuestra nueva relación”, señaló el secretario de Estado.

Estados Unidos y Bolivia restablecieron sus relaciones diplomáticas plenas a nivel de embajadores después de las elecciones generales bolivianas de 2025, que llevaron a Rodrigo Paz a la Presidencia. El cambio puso fin a casi dos décadas de vínculos limitados entre ambos países y marcó una ruptura con el período de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, asistió a la ceremonia de asunción de Paz en noviembre de 2025. Durante ese acto, ambos anunciaron el restablecimiento de las relaciones bilaterales con representación de embajadores.

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(Con información de EFE)