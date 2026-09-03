Economía

Cuánto vale tu auto usado: todos los precios actualizados de septiembre 2026 y los modelos más vendidos

Hay más de $13,5 millones de diferencia entre el valor más alto y el más bajo del top ten. Cómo se están comportando las ventas

Tres automóviles de color rojo, blanco y gris presentan carteles de precios en sus parabrisas dentro de un predio de grava.
El Fiat Palio, el Ford Ka y el Toyota Corolla formaron parte de los diez autos más vendidos en agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El mercado de autos usados mueve más de 100.000 operaciones mensuales entre particulares y agencias, y una de las preguntas que más se repite entre quienes buscan comprar o vender un vehículo tiene que ver con el valor de referencia de los modelos más demandados. Con el cierre de agosto ya confirmado por las entidades del sector, es posible actualizar ese panorama y poner en contexto cuánto cuestan hoy los autos que más buscan.

Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), el modelo más vendido en agosto fue nuevamente el Volkswagen Gol, con 8.647 unidades transferidas, seguido por la Toyota Hilux y el Chevrolet Corsa. A partir de ese ranking es posible tomar como referencia los valores actuales de cada uno de esos diez modelos, de acuerdo con un relevamiento de la propia CCA sobre precios promedio a septiembre de 2026.

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Para esa comparación se tomaron como referencia los precios de las versiones más económicas de los modelos 2020, con dos excepciones: el Chevrolet Corsa y el Fiat Palio, que ya no se fabricaban ese año. En esos dos casos se utilizaron los años inmediatos siguientes en los que ambos modelos sí estaban en producción: 2016 para el Corsa y 2018 para el Palio.

Los precios de los diez modelos más vendidos

El Volkswagen Gol, que lideró el ranking de ventas de agosto, tiene un precio promedio de $15.861.000 pesos en su versión más económica, la 5 puertas 1,6 Trendline. Es el modelo con mayor rotación del mercado y, según el informe de la CCA, también sigue siendo la referencia obligada para quienes buscan un auto usado en ese segmento.

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Un hombre mira un automóvil gris usado con un cartel de 15.861.000 pesos en el parabrisas junto a otra persona con una carpeta de papeles.
Una vez más, el Volkswagen Gol lideró el mercado de usados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En segundo lugar del ranking de ventas se ubicó la Toyota Hilux, que además es el vehículo más caro entre los diez más vendidos: su versión cabina simple 2,4 TDi 4x2 DX 6M tiene un precio promedio de 22.917.000 pesos.

El tercer puesto en unidades transferidas fue para el Chevrolet Corsa, que en su versión 2016, alcanza un precio promedio de $9.400.000 en su versión 5 puertas 1,4 Advantage. Es, de los diez modelos relevados, el que tiene el valor más bajo.

La Ford Ranger, cuarta en el ranking de ventas, tiene un precio promedio de $18.777.000 en su versión cabina simple 2,5 Nafta XL 4x2 5M. La sigue la Volkswagen Amarok, quinta en unidades vendidas, cuya versión cabina simple 2,0 TDi 140CV 4x2 Trend se ubica en 19.480.000 pesos, de acuerdo con los precios publicados por la Cámara de Comercio Automotor.

El Peugeot 208, sexto en el ranking, tiene un precio promedio de $14.350.000 en su versión 5 puertas 1,6 Active. La Ford EcoSport, alcanza los $18.841.000 en su versión 5 puertas 1,5 S.

El Toyota Corolla, octavo entre los más vendidos, tiene un precio promedio de $20.956.000 en su versión 4 puertas 2,0 XLI M. El Ford Ka, se vende en $12.950.000 en su versión 5 puertas 1,5 12V.

Por último, el Fiat Palio, décimo en el ranking de ventas de agosto, tiene un precio promedio de 12.667.000 pesos en su versión 5 puertas 1,4 Active, tomando como referencia el modelo 2018.

De igual manera, en la lista oficial de precios de la CCA se pueden consultar todos los valores de mercado vigentes a septiembre de este año.

El contexto del mercado de usados

El relevamiento de precios se da en un mercado que, según señala la CCA, sigue mostrando cautela por parte de los compradores. Entre los factores que explican ese comportamiento, la entidad mencionó las dificultades para cerrar operaciones por diferencias en la tasación de los vehículos que se entregan como parte de pago y la falta de líneas de financiamiento con tasas competitivas.

La CCA también señaló que la provincia de Buenos Aires concentra la mayor parte de las operaciones del país, seguida por Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, cuatro jurisdicciones que en conjunto explican la mayor parte del movimiento del mercado de segunda mano.

Con este panorama de precios actualizado, queda un parámetro concreto para quienes buscan vender o comprar alguno de los diez modelos que más rotaron en el mercado durante agosto, en un contexto en el que, según los propios operadores del sector, los valores de los usados se fueron acomodando en los últimos meses.

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