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El video que publicó la FIFA tras el retiro de Messi de la Selección que se volvió viral: el recuerdo con Maradona en el Mundial 2010

En las imágenes se ve a la Pulga y a Diego hacer la entrada en calor antes del partido con Grecia por la fase de grupos

El video que se volvió viral tras el retiro de la Pulga de la selección argentina
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La cuenta oficial del Mundial de la FIFA compartió un video que emocionó: Diego Maradona dirige el calentamiento de un joven Lionel Messi, grabado durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, en la previa del duelo con Grecia por la fase de grupos. Diego envía el balón hacia un lado del campo y Leo corre para controlarlo y devolverlo, un gesto simple que hoy, 16 años después, adquiere otro peso: la Pulga anunció oficialmente su retiro de la selección argentina y Pelusa ya no está para verlo.

En las imágenes no hay competencia ni exigencia: es el entrenador de Argentina que guía en persona el calentamiento del jugador que, con el tiempo, heredaría su legado. Aquel Mundial encontró a Messi con 22 años, recién cumplidos (23 durante el torneo), ya dueño de su primer Balón de Oro y figura del Barcelona, pero todavía a distancia del lugar que ocuparía después en la historia de la Selección.

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El incipiente crack le devuelve los toques al DT, que mueve el balón al espacio, sin ningún tipo de anuncio hacia dónde lo dirigirá. La pelota, los hinchas y los rivales lo disfrutaron. El fútbol disfrutó.

Messi y Diego, juntos
Messi y Diego, juntos

Maradona dirigió a Messi en el seleccionado desde fines de 2008 hasta la eliminación en cuartos de final del Mundial 2010, un vínculo de casi dos años. Juntos superaron una eliminatoria difícil y ganaron los primeros cuatro partidos en Sudáfrica, entre ellos el triunfo 2 a 0 ante Grecia con goles de Martín Demichelis y Martín Palermo, encuentro en el que Messi fue capitán por primera vez en un Mundial porque Javier Mascherano quedó en el banco. La ilusión se cortó ante Alemania, que los eliminó por 4 a 0. El DT abrazó su figura una vez consumada la eliminación.

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El abrazo que Maradona le dio a Messi tras la derrota con Alemania (Jason Cairnduff Livepic/File Photo)
El abrazo que Maradona le dio a Messi tras la derrota con Alemania (Jason Cairnduff Livepic/File Photo)

Las trayectorias de ambos en la Celeste y Blanca quedaron escritas en números. Maradona jugó para Argentina entre 1977 y 1994: 91 partidos, 34 goles, el título del Mundial de 1986 y la final de 1990. Messi vistió la camiseta de 2005 a 2026 y se retiró como el máximo referente histórico, con 207 partidos y 125 goles, el Mundial de 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022 y también con el subcampeonato en 2014 y 2026.

Messi y Diego no jugaron juntos, al menos no de manera oficial. Sí compartieron un fútbol-tenis cuando Maradona conducía el programa de TV “La noche del Diez”, por Canal 13. Ese mismo año, en 2005, brillaron con la misma camiseta en Partido de las Estrellas, realizado en el estadio Ciudad de La Plata: se pasaron la pelota para edificar jugadas de alto impacto, lo que repetirían un lustro después en tierras africanas.

Hoy ambos, aunque resulte extraño, son pasado en la Selección. Pero no se puede negar que se han brindado por los colores. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, explicó Messi.

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