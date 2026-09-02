Deportes

El matrimonio cordobés Nicolás Cavigliasso - Valentina Pertegarini correrá en la F1 del Rally Dakar: el divertido video del anuncio

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini pegaron el salto a la Ultimate T1 con una Hilux del equipo SVR Toyota Gazoo Racing

El matrimonio cordobés correrá en la F1 del Rally Dakar: se subirán a una Hilux del equipo SVR Toyota Gazoo Racing
Guardar

Hay decisiones que cambian un calendario y otras que cambian la escala de una carrera. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini se encontraron con ambas al mismo tiempo: el proyecto que los acercaba al Rally Dakar 2027 con un GWM Tank 700 no llegó a consolidarse y, en lugar de esperar, la dupla cordobesa eligió subir la apuesta y correrá en la categoría Ultimate T1, la Fórmula 1 del Rally Raid, con una Toyota Hilux T1+ del equipo sudafricano SVR.

Este cambio los pone con potencial de pelear por el triunfo en la clasificación absoluta del Rally Dakar. El argentino que más cerca estuvo fue Orly Terranova que fue cuarto en 2022. Al tener apoyo de un equipo que trabaja alineado con la escuadra oficial de Toyota, el matrimonio cordobés se ilusiona con seguir haciendo historia.

PUBLICIDAD

Es que ambos ganaron en la Challenger en 2025 y fueron campeones mundiales en la misma divisional. Estrenarán la Hilux en el Rally de Marruecos, del 28/09 al 03/10, la penúltima fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid. “Vamos a Marruecos en la T1, junto con SVR. Estamos muy contentos y a trabajar para el proyecto Dakar”, le confirmó Nico a Infobae.

Para el anuncio el propio piloto de 34 años protagonizó un video en el que soñó correr en la máxima división del Rally Raid, salió a entrenar con un vehículo UTV con su pareja y ambos se encontraron con la Toyota Hilux.

PUBLICIDAD

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini celebrando su triunfo en China
Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini celebrando su triunfo en China

El plan original tenía una lógica deportiva y comercial clara. Cavigliasso y Pertegarini habían sido convocados por la fábrica china Great Wall Motors (GWM) para integrar su proyecto oficial con el Tank 700, un SUV de producción preparado para competir en la categoría Stock. El vehículo había mostrado su potencial semanas antes en el Rally Internacional Taklimakan, disputado en la región china de Xinjiang, donde el programa de la marca fue protagonista.

La pareja de General Cabrera se quedó con la victoria en esa prueba, disputada en uno de los desiertos más exigentes de Asia. Sin embargo, el fabricante decidió prolongar el desarrollo del Tank 700 antes de comprometer el programa en el Dakar. La puerta de Stock quedó entreabierta, pero sin el calendario que los cordobeses necesitaban para preparar una temporada completa.

La respuesta de la pareja fue inmediata: en lugar de quedar atados a una espera, buscaron un proyecto capaz de ofrecerles un desafío mayor. La alternativa apareció en Sudáfrica, con una Toyota Hilux T1+ de SVR y un lugar en Ultimate, la categoría donde compiten los autos más rápidos y sofisticados del rally raid.

“GWM no llega al Dakar por el tema de las homologaciones. Una lástima porque era un proyecto espectacular, pero nosotros no nos podíamos quedar sin correr el Dakar. A raíz de la carrera de China, empezaron a sonar mucho más nuestros nombres dentro del mundo de Rally Raid, dentro del equipo Toyota y nos dieron una oportunidad de formar parte del equipo y subirse a una chata competitiva”, explicó el cordobés que ganó su primer Rally Dakar en Cuatriciclos en 2019, en la última edición sudamericana disputada en Perú.

Una Toyota Hilux del equipo oficial. Una camioneta similar emplearán los cordobeses (REUTERS/Maxim Shemetov)
Una Toyota Hilux del equipo oficial. Una camioneta similar emplearán los cordobeses (REUTERS/Maxim Shemetov)

Este medio pudo saber que el matrimonio recibió una muy buena oferta en lo económico para poder correr en el equipo sudafricano y está muy avanzada su participación en el Rally Dakar 2027. Solo resta una parte del presupuesto, pero todo indica que estarán presentes en Arabia Saudita del 1 al 15 de enero de 2027.

El nombre Hilux puede sugerir una relación directa con la camioneta que se vende en los concesionarios, pero la T1+ es un prototipo de competición construido alrededor de un chasis tubular, con carrocería compuesta, suspensiones de largo recorrido, tracción integral y soluciones desarrolladas específicamente para atravesar el desierto a alta velocidad.

Por eso el salto no puede medirse solo por el resultado del Rally Dakar. La dupla tendrá que adaptarse a una nueva posición de manejo, a los sistemas del vehículo, a los procedimientos del equipo y a una competencia en la que conviven estructuras oficiales, pilotos de enorme experiencia y presupuestos muy superiores.

La pareja festeja su triunfo en el Rally Dakar en la Challenger en 2025 y ahora buscarán vencer en la clasificación absoluta
La pareja festeja su triunfo en el Rally Dakar en la Challenger en 2025 y ahora buscarán vencer en la clasificación absoluta

SVR Racing es una escudería sudafricana vinculada al entorno de Toyota Gazoo Racing South Africa, especializada en el diseño y la construcción de la Hilux Evo T1+. La propia estructura define su actividad como una combinación de ingeniería, fabricación y preparación de vehículos para las principales pruebas de rally raid.

La Hilux que utilizarán Cavigliasso y Pertegarini no será atendida por el equipo oficial Toyota Gazoo Racing W2RC, pero sí pertenece a una plataforma técnica con experiencia en el Dakar y en el Campeonato Mundial de Rally-Raid. Esa diferencia resulta relevante: el proyecto no contará necesariamente con los mismos recursos que el equipo de fábrica, aunque sí con una base conocida y desarrollada específicamente para Ultimate.

El primer objetivo será acumular kilómetros. El programa contempla un total de 10 días de pruebas en Marruecos, con ensayos específicos y la participación en las cinco etapas del rally africano. La clásica competencia marroquí unirá Agadir con Zagora en su primera jornada, y las siguientes se desarrollarán alrededor de esa ciudad, en el corazón del desierto.

El cambio de proyecto también habla de la madurez de la pareja. El acuerdo con GWM no se transformó en el programa previsto, pero la experiencia en China les permitió conocer el funcionamiento de una organización oficial y trabajar con un vehículo de producción llevado al extremo. Ese aprendizaje no se pierde: forma parte del equipaje con el que llegan a SVR. El Tank 700 fue una posibilidad que se demoró; la Hilux T1+ es una decisión que acelera la carrera hacia el Rally Dakar 2027.

Temas Relacionados

Nicolás CavigliassoValentina PertegariniRally DakarCampeonato Mundial de Rally Raid

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca Juniors y Vélez empatan por los octavos de final de la Copa Argentina

El equipo del Vasco Arruabarrena y el de Guillermo Barros Schelotto se enfrentan en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Racing espera al ganador. Transmite TyC Sports

Boca Juniors y Vélez empatan por los octavos de final de la Copa Argentina

La historia de Kevin y Luciano Benavides, los hermanos salteños que rompieron récords en el Rally Dakar

Son los únicos argentinos que ganaron en motos, la categoría reina de la competencia más extrema del deporte motor. Ambos repasaron sus trayectorias y sus próximos objetivos en una charla con Infobae

La historia de Kevin y Luciano Benavides, los hermanos salteños que rompieron récords en el Rally Dakar

El video que publicó la FIFA tras el retiro de Messi de la Selección que se volvió viral: el recuerdo con Maradona en el Mundial 2010

En las imágenes se ve a la Pulga y a Diego hacer la entrada en calor antes del partido con Grecia por la fase de grupos

El video que publicó la FIFA tras el retiro de Messi de la Selección que se volvió viral: el recuerdo con Maradona en el Mundial 2010

Dónde jugaría la Selección sus primeros amistosos tras el Mundial y el cambio que sufriría el cuerpo técnico si sigue Scaloni

La Albiceleste todavía sueña con que Messi pueda estar en el primer encuentro de una fecha FIFA que contemplaría tres compromisos en el país

Dónde jugaría la Selección sus primeros amistosos tras el Mundial y el cambio que sufriría el cuerpo técnico si sigue Scaloni

El hilarante cruce entre Ruggeri y la delantera de Las Leonas, Julieta Jankunas: “¡Qué difícil es!”

El ex defensor campeón del mundo protagonizó un divertido momento con la goleadora del seleccionado argentino de hockey durante un homenaje en ESPN F90, tras la consagración mundialista

El hilarante cruce entre Ruggeri y la delantera de Las Leonas, Julieta Jankunas: “¡Qué difícil es!”

MALDITOS NERDS

Xbox Game Pass anuncia seis estrenos y diez salidas para septiembre de 2026

Xbox Game Pass anuncia seis estrenos y diez salidas para septiembre de 2026

Metaphor: ReFantazio llegará a Nintendo Switch 2 el 12 de noviembre

Ace Combat 8: Wings of Theve revela sus combates cooperativos y competitivos

Sylvester Stallone enfrenta una guerra total en el teaser de ‘Tulsa King’ temporada 4

Capcom mejora el rendimiento de Dragon’s Dogma 2 antes de ‘Dark Arisen’

ENTRETENIMIENTO

Siddhartha reflexiona sobre su nueva etapa musical y confirma un show en el Estadio GNP para 2027

Siddhartha reflexiona sobre su nueva etapa musical y confirma un show en el Estadio GNP para 2027

‘The Batman 2′ pone a prueba a Robert Pattinson: “Esto es significativamente más difícil que antes”

Elliot Page asegura que no ha recibido ofertas a pesar del éxito de ‘La Odisea’: “Si alguien quiere llamarme, hágalo”

Vandalizan la estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama de Hollywood

Se revela la verdadera causa de muerte de Tim Curry

INFOBAE AMÉRICA

“Ortega pasó una línea roja el 19 de julio”: Miles de empleos peligran en Nicaragua por tensar relación con EE.UU. tras reforma constitucional

“Ortega pasó una línea roja el 19 de julio”: Miles de empleos peligran en Nicaragua por tensar relación con EE.UU. tras reforma constitucional

ONG denuncia falta de control sobre más de $69 millones gestionados por algunos diputados en Honduras

El Salvador firma su agosto más seco desde 1971, de acuerdo con resumen climatológico

“Aquí no hay libertad”: el reclamo de cubanos ante la crisis y la represión

Qué vieron los satélites días antes de la tragedia en Nepal: la aceleración del hielo que anticipó el colapso