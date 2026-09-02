El matrimonio cordobés Nicolás Cavigliasso - Valentina Pertegarini correrá en la F1 del Rally Dakar: el divertido video del anuncio

El matrimonio cordobés correrá en la F1 del Rally Dakar: se subirán a una Hilux del equipo SVR Toyota Gazoo Racing

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Hay decisiones que cambian un calendario y otras que cambian la escala de una carrera. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini se encontraron con ambas al mismo tiempo: el proyecto que los acercaba al Rally Dakar 2027 con un GWM Tank 700 no llegó a consolidarse y, en lugar de esperar, la dupla cordobesa eligió subir la apuesta y correrá en la categoría Ultimate T1, la Fórmula 1 del Rally Raid, con una Toyota Hilux T1+ del equipo sudafricano SVR.

Este cambio los pone con potencial de pelear por el triunfo en la clasificación absoluta del Rally Dakar. El argentino que más cerca estuvo fue Orly Terranova que fue cuarto en 2022. Al tener apoyo de un equipo que trabaja alineado con la escuadra oficial de Toyota, el matrimonio cordobés se ilusiona con seguir haciendo historia.

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Es que ambos ganaron en la Challenger en 2025 y fueron campeones mundiales en la misma divisional. Estrenarán la Hilux en el Rally de Marruecos, del 28/09 al 03/10, la penúltima fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid. “Vamos a Marruecos en la T1, junto con SVR. Estamos muy contentos y a trabajar para el proyecto Dakar”, le confirmó Nico a Infobae.

Para el anuncio el propio piloto de 34 años protagonizó un video en el que soñó correr en la máxima división del Rally Raid, salió a entrenar con un vehículo UTV con su pareja y ambos se encontraron con la Toyota Hilux.

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Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini celebrando su triunfo en China

El plan original tenía una lógica deportiva y comercial clara. Cavigliasso y Pertegarini habían sido convocados por la fábrica china Great Wall Motors (GWM) para integrar su proyecto oficial con el Tank 700, un SUV de producción preparado para competir en la categoría Stock. El vehículo había mostrado su potencial semanas antes en el Rally Internacional Taklimakan, disputado en la región china de Xinjiang, donde el programa de la marca fue protagonista.

La pareja de General Cabrera se quedó con la victoria en esa prueba, disputada en uno de los desiertos más exigentes de Asia. Sin embargo, el fabricante decidió prolongar el desarrollo del Tank 700 antes de comprometer el programa en el Dakar. La puerta de Stock quedó entreabierta, pero sin el calendario que los cordobeses necesitaban para preparar una temporada completa.

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La respuesta de la pareja fue inmediata: en lugar de quedar atados a una espera, buscaron un proyecto capaz de ofrecerles un desafío mayor. La alternativa apareció en Sudáfrica, con una Toyota Hilux T1+ de SVR y un lugar en Ultimate, la categoría donde compiten los autos más rápidos y sofisticados del rally raid.

“GWM no llega al Dakar por el tema de las homologaciones. Una lástima porque era un proyecto espectacular, pero nosotros no nos podíamos quedar sin correr el Dakar. A raíz de la carrera de China, empezaron a sonar mucho más nuestros nombres dentro del mundo de Rally Raid, dentro del equipo Toyota y nos dieron una oportunidad de formar parte del equipo y subirse a una chata competitiva”, explicó el cordobés que ganó su primer Rally Dakar en Cuatriciclos en 2019, en la última edición sudamericana disputada en Perú.

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Una Toyota Hilux del equipo oficial. Una camioneta similar emplearán los cordobeses (REUTERS/Maxim Shemetov)

Este medio pudo saber que el matrimonio recibió una muy buena oferta en lo económico para poder correr en el equipo sudafricano y está muy avanzada su participación en el Rally Dakar 2027. Solo resta una parte del presupuesto, pero todo indica que estarán presentes en Arabia Saudita del 1 al 15 de enero de 2027.

El nombre Hilux puede sugerir una relación directa con la camioneta que se vende en los concesionarios, pero la T1+ es un prototipo de competición construido alrededor de un chasis tubular, con carrocería compuesta, suspensiones de largo recorrido, tracción integral y soluciones desarrolladas específicamente para atravesar el desierto a alta velocidad.

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Por eso el salto no puede medirse solo por el resultado del Rally Dakar. La dupla tendrá que adaptarse a una nueva posición de manejo, a los sistemas del vehículo, a los procedimientos del equipo y a una competencia en la que conviven estructuras oficiales, pilotos de enorme experiencia y presupuestos muy superiores.

La pareja festeja su triunfo en el Rally Dakar en la Challenger en 2025 y ahora buscarán vencer en la clasificación absoluta

SVR Racing es una escudería sudafricana vinculada al entorno de Toyota Gazoo Racing South Africa, especializada en el diseño y la construcción de la Hilux Evo T1+. La propia estructura define su actividad como una combinación de ingeniería, fabricación y preparación de vehículos para las principales pruebas de rally raid.

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La Hilux que utilizarán Cavigliasso y Pertegarini no será atendida por el equipo oficial Toyota Gazoo Racing W2RC, pero sí pertenece a una plataforma técnica con experiencia en el Dakar y en el Campeonato Mundial de Rally-Raid. Esa diferencia resulta relevante: el proyecto no contará necesariamente con los mismos recursos que el equipo de fábrica, aunque sí con una base conocida y desarrollada específicamente para Ultimate.

El primer objetivo será acumular kilómetros. El programa contempla un total de 10 días de pruebas en Marruecos, con ensayos específicos y la participación en las cinco etapas del rally africano. La clásica competencia marroquí unirá Agadir con Zagora en su primera jornada, y las siguientes se desarrollarán alrededor de esa ciudad, en el corazón del desierto.

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El cambio de proyecto también habla de la madurez de la pareja. El acuerdo con GWM no se transformó en el programa previsto, pero la experiencia en China les permitió conocer el funcionamiento de una organización oficial y trabajar con un vehículo de producción llevado al extremo. Ese aprendizaje no se pierde: forma parte del equipaje con el que llegan a SVR. El Tank 700 fue una posibilidad que se demoró; la Hilux T1+ es una decisión que acelera la carrera hacia el Rally Dakar 2027.