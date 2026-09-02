El perfil de las ex funcionarias procesadas por el fentanilo mortal: sus carreras, las responsabilidades y la falta de control a los laboratorios

Agustina Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumado fueron procesadas en la causa por el fentanilo mortal

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El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Gabriela Carmen Mantecón Fumadó y Nélida Agustina Bisio, las dos ex funcionarias que estuvieron al frente de los organismos responsables de controlar la calidad de los medicamentos en la Argentina durante la fabricación y comercialización del fentanilo contaminado que causó al menos 90 muertes y lesiones en otras 44 personas. La resolución, del 1 de septiembre de 2026, las considera partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales y ordenó un embargo de 500 mil millones de pesos contra cada una, además de la inhibición general de sus bienes.

Como se verá al recorrer la carrera de ambas en la estructura del Estado en la que se desempeñaron, ninguna puede aducir que desconocían la tarea que les tocaba realizar, ni la importancia que tenía para resguardar la salud de la población. Por el contrario, eran dos profesionales que hicieron carrera dentro de los máximos organismos de control sobre los laboratorios que elaboran y comercializan los medicamentos que se consumen en el país.

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Gabriela Mantecón Fumadó, es profesional de carrera dentro del INAME

Mantecón Fumadó, de 56 años, se desempeñó como directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Bisio, de 71 años, fue la administradora nacional de la ANMAT, el organismo del que depende el INAME. Ambas integraron, según el auto de procesamiento, “una de las piezas centrales del poder de policía sanitario del Estado Nacional” durante el período en que se fabricaron y distribuyeron los lotes de fentanilo contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia mannitolilytica.

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La trayectoria de la ex titular del INAME

Mantecón Fumadó es abogada, con formación en gestión de calidad, y llegó al cargo durante la gestión de Alberto Fernández. Nació el 22 de junio de 1970 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Egresó en 1987 del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia como bachiller con orientación docente y se recibió de procuradora en 1992 y de abogada en 1994 en la Universidad de Belgrano, donde también fue ayudante de cátedra de Política Exterior Comparada, en la carrera de Relaciones Internacionales, entre 2000 y 2003.

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Está matriculada en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Completó además una diplomatura en Gestión Municipal en 2017 y otra en Implementación y Control de Sistemas de Gestión de Calidad, con formación como auditora líder, en 2014, ambas en la Universidad Tecnológica Nacional. Habla inglés, con nivel First Certificate, y portugués, con fluidez oral y escrita. Reside en el partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Antes de ingresar a la función pública, trabajó en una inmobiliaria familiar, en un estudio jurídico, en una concesionaria oficial Chevrolet y como gerenta general de la editorial Ediciones Ciudad Argentina, ligada a una fundación presidida por María Laura San Martino de Dromi. En esa etapa también colaboró en investigaciones jurídicas sobre derecho administrativo y privatizaciones con el Estudio Jurídico Roberto Dromi & Asociados, en el marco de las cuales participó de la obra “Empresas Públicas de Estatales a Privadas”. Disertó en 1997 en el Vº Encuentro de Especialistas en el Mercosur y participó, en 2003, del Simposio Internacional de Vigilancia y Promoción de la Salud y de las Jornadas Internacionales sobre el Control del Tabaco.

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En la sede Central de la ANMAT ubicada en Avenida de Mayo 869 las dos ex funcionarias tivieron el encuentro con los responsables de HLB Pharma y Ramallo SA (Gustavo Gavotti)

Su carrera en el Estado comenzó en 1999, cuando ingresó como asesora jurídica del Ministerio de Salud de la Nación.

En 2002 fue designada directora de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, cargo que ocupó hasta 2005. Según su curriculum vitae oficial, ese año pasó a la ANMAT como interventora y coordinadora del Sector Comercio Exterior del INAME, bajo la gestión del entonces administrador nacional, Manuel Limeres; el auto de procesamiento judicial, en cambio, ubica su ingreso al organismo el 1 de agosto de 2006. Con los años se desempeñó también como asesora jurídica en la Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales y en la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos, mientras acumulaba decenas de cursos de posgrado sobre gestión de calidad, administración pública y regulación de productos médicos dictados por el Instituto Nacional de la Administración Pública, la UTN y el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal.

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El 1 de diciembre de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández y bajo la gestión de la entonces ministra de Salud, Carla Vizzotti, asumió la dirección del INAME en reemplazo del farmacéutico Matías Gómez, quien había renunciado tras nueve meses en el cargo. Su nombramiento fue “por designación transitoria y por excepción”. Mantecón Fumadó continuó en funciones durante el cambio de gobierno y permaneció en el cargo bajo la gestión de Javier Milei hasta el 21 de agosto de 2025, cuando fue separada preventivamente de sus funciones a medida que avanzaba la causa judicial.

El auto de procesamiento fija su cese formal el 20 de agosto de 2025. Al momento de los hechos investigados, entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, ejercía “una posición determinante en la conducción” del organismo, con responsabilidad directa sobre el control y la fiscalización de los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo.

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Nélida Agustina Bisio ingresó a la ANMAT el mismo año de su creación

La trayectoria de Bisio

Nélida Agustina Bisio es médica psiquiatra y psicóloga, con un doctorado en curso y fue nombrada por decreto de Milei a días de asumir. Nació el 29 de julio de 1955 en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Es divorciada, tiene un hijo y reside en la localidad de Olivos. Se graduó como licenciada en Psicología en 1978 en la Universidad de Buenos Aires (UBA), casa de estudios en la que también obtuvo los títulos de médica, en 1986; psiquiatra universitaria, en 1990; médica legista, en 1995, y magíster en Salud Pública, con la tesis en defensa, en 2000. Desde 2019 cursa un doctorado en Psicología en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), con la tesis todavía en proceso.

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Su carrera hospitalaria comenzó en 1978 como psicóloga concurrente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en la cátedra de Psiquiatría Infantil a cargo del doctor Robles Gorriti. Entre 1979 y 1991 pasó por distintos roles en el Servicio N° 8 del Hospital Nacional José T. Borda, bajo la jefatura del doctor Juan José Morgan: primero como psicóloga concurrente, luego como médica concurrente y finalmente como médica de planta. En septiembre de 1991 realizó una pasantía en el Instituto Nacional de Salud Mental de Badajoz, España, y entre 1992 y 1995 fue adscripta y vocal titular de la junta médica en la Dirección Nacional de Rehabilitación.

Ingresó a la ANMAT en 1992, el mismo año de la creación del organismo, como médica evaluadora, cargo que ocupó hasta 2006. En 2007 fue subdirectora general y coordinadora de Ensayos Clínicos en la Dirección de Evaluación de Medicamentos, y entre 2008 y 2011 dirigió la Dirección Nacional de Evaluación y Registro de Medicamentos. En paralelo desarrolló una extensa actividad docente: fue profesora titular e invitada en cátedras de Salud Mental y Psicología de la UBA en el Hospital Borda, en la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional y, desde 2010, en cursos de posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA. Entre 2011 y 2013 fue profesora invitada en la Maestría de Investigación Clínica de la Universidad Abierta Interamericana. También representó a la ANMAT como speaker invitada en los encuentros europeos y americanos de la Drug Information Association (DIA) entre 2009 y 2014, en su carácter de miembro del Latin American Advisory Council (ACLA).

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Tres de los cuatro responsables de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo con las las que se reunieron las ex funcionarias

El 27 de diciembre de 2023, apenas semanas después de que Milei asumiera la presidencia, fue designada administradora nacional de la ANMAT mediante el Decreto 94/2023, firmado por el propio Milei y el entonces ministro de Salud, Mario Russo. Reemplazó a Manuel Limeres, que se había desempeñado en el cargo durante las gestiones de Ginés González García y, tras el escándalo del vacunatorio VIP, de Carla Vizzotti. En su declaración testimonial del 15 de mayo de 2025, previa a ser imputada, Bisio dijo ejercer funciones en el organismo “desde su creación en el año 1992”. Presentó su renuncia al cargo el 5 de enero de 2026, aceptada por el Decreto 3/2026, y fue sucedida por Luis Eduardo Fontana.

Las dos versiones sobre la reunión del 14 de enero de 2025 en la sede de la ANMAT

Uno de los cuestionamientos que pesan sobre ellas en la causa judicial es la reunión que Mantecón Fumadó y Bisio mantuvieron el 14 de enero de 2025 en la sede central de la ANMAT, en Avenida de Mayo 869, con Ariel García (dueño real de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo) y su hermano Diego; junto a Javier Tchukrán, director de Manufactura, y María Victoria García, gerenta de Gestión de Calidad.

El encuentro se convocó de manera oficial para “continuar abordando el tema de los reportes recibidos”, pero según el auto de procesamiento tuvo como objeto real acordar con los laboratorios de qué manera neutralizar dos proyectos de carta de advertencia que estaban listos para firmarse desde el 3 y el 8 de enero de ese año.

Las versiones de las dos ex funcionarias sobre lo ocurrido esa tarde son contradictorias. Bisio sostuvo que se mantuvo callada durante todo el encuentro, “sin haber emitido nunca opinión”, y que asistió porque su subordinada le pidió que estuviera presente “para mantener el orden” frente a “personas complicadas”. Mantecón Fumadó, en cambio, rechazó esa versión en la ampliación de su declaración indagatoria del 31 de agosto de 2026: “Eso no es verdad, ella trató de morigerar los modos en que se llevaba la reunión, apoyó todos mis dichos”, afirmó, y agregó que tampoco es cierto que Bisio se haya retirado antes que los directivos de los laboratorios.

Un dato relevante: Hasta que Ariel García no declaró ante el juez Ernesto Kreplak en su indagatoria que el 14 de enero de 2025 se había reunido en la sede de la ANMAT con Bisio y Mantecón Fumadó ninguna había informado a sus superiores del hecho. Es más, cuando de manera directa se le preguntó a la entonces titular de la ANMAT si era verdad lo que dijo el empresario dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, ella habría respondido (según dos fuentes consultadas por Infobae) “Sí, pero me olvidé”.

-¿Y esa va a ser tu defensa?, le dijo uno de los funcionarios que la interpeló.

La médica psiquiatra, siempre respetuosa y medida en sus palabras, no respondió. En el INAME también destacan el buen trato que siempre mantuvo la abogada para con sus subordinados.

Una infografía detalla la asistencia y los datos del encuentro privado entre autoridades de ANMAT y representantes de HLB Pharma realizado el 14 de enero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantecón Fumadó dijo tener grabada una conversación telefónica con Bisio

En esa misma audiencia del 31 de agosto, Mantecón Fumadó reveló ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata que conserva la grabación de una llamada telefónica con Bisio, realizada por sugerencia de su abogado, Marcelo Hugo Rocchetti. Según relató, el letrado le aconsejó: “Si tenés una conversación con ella, grabala”. Sobre el contenido, advirtió: “La sorpresa se la va a llevar Bisio cuando sepa que la conversación la tengo grabada”. La exdirectora del INAME precisó que la charla se produjo en su propio despacho.

El resultado de la inspección realizada en noviembre de 2024 sobre Laboratorios Ramallo ya estaba en conocimiento de ambas funcionarias antes de esa reunión. El auto judicial sostiene que Mantecón Fumadó supo de las deficiencias críticas al menos desde el 3 de enero de 2025, fecha de elevación del proyecto de carta de advertencia, y que Bisio tomó conocimiento de la situación, como mínimo, el día del encuentro con los responsables de los laboratorios.

Detenidas el mismo día, liberadas bajo caución de 75 millones de pesos cada una

Las dos ex funcionarias fueron detenidas el 3 de agosto de 2026, a pedido de la fiscal federal, María Laura Roteta, para garantizar la realización de sus indagatorias. Bisio fue aprehendida en su domicilio de Olivos, mientras que Mantecón Fumadó se presentó de manera voluntaria junto con su abogado en una dependencia policial. Las indagatorias se llevaron a cabo el 6 de agosto: Bisio se negó a responder preguntas y presentó un escrito de descargo, mientras que Mantecón Fumadó respondió al interrogatorio, aunque repitió en 33 oportunidades la frase “no lo recuerdo”.

En el centro Ernesto Kreplak ante diputados exponiendo los entretelones del caso y la falta de trazabilidad del fentanilo

El juez Kreplak dispuso la excarcelación de ambas el 7 de agosto de 2026, bajo una caución real de 75 millones de pesos para cada una. En lugar de depositar el dinero en efectivo, la Justicia les permitió ofrecer inmuebles como garantía: Mantecón Fumadó hipotecó una casa propia ubicada en Santa Clara y Bisio, un inmueble a nombre de su hijo. A ambas se les retuvieron los pasaportes y se les impuso la prohibición de salir del país, además de la obligación de comparecer mensualmente ante la Policía Federal y de no contactar a ninguna persona vinculada con la ANMAT o el INAME.

El expediente identificó 134 víctimas, de las cuales 90 murieron

La investigación, que tramita bajo el expediente FLP 17371/2025, logró identificar 134 víctimas del fentanilo adulterado: 90 fallecidas, dos con lesiones gravísimas, 41 con lesiones graves y una con lesiones leves. El primer lote contaminado, identificado como 31202, registró orden de producción el 16 de diciembre de 2024, fue fabricado entre el 18 y el 19 de ese mes y liberado al mercado el 4 de enero de 2025. La carta de advertencia que prohibió la producción en Laboratorios Ramallo recién fue firmada por Mantecón Fumadó y Bisio el 10 de febrero de 2025, 38 días después de que los equipos técnicos del INAME elevaran el proyecto. La carta que debía prohibir la comercialización de los productos de HLB Pharma nunca llegó a firmarse.