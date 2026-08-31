Federico Aurelio, consultor político: “Si la economía funciona, Milei va a ser muy competitivo en 2027”

Federico Aurelio afirmó que Javier Milei será competitivo en 2027 si la economía funciona y sostiene el respaldo al oficialismo

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La elección presidencial de 2027 todavía aparece como un escenario abierto, pero algunas variables comienzan a perfilarse. La evolución de la economía, la capacidad de Javier Milei para conservar a los votantes que hoy lo respaldan y la posibilidad de que la oposición logre construir una alternativa competitiva serán determinantes. Así lo planteó el consultor y director de Aresco, Federico Aurelio, en Infobae a la Tarde.

Aurelio explicó que el apoyo al Presidente se mantiene estable desde abril, aunque presenta distintos niveles de solidez. “Tuvimos una caída en los meses de febrero y marzo. Él venía después de la elección con un acompañamiento cercano a la mitad y tuvo una pérdida de 10 puntos que lo llevó a más o menos 40 puntos”, señaló.

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Según sus mediciones, ese 40% se divide entre un núcleo duro de 25 puntos, compuesto por quienes aseguran que acompañarán a Milei hasta el final de su gestión, y un núcleo blando de 15 puntos, integrado por votantes que no están convencidos del Presidente pero tampoco encuentran una alternativa que prefieran.

Ese último segmento será especialmente relevante en la carrera hacia 2027. Sin embargo, Aurelio aclaró que no todo ese electorado está cerca de abandonar al oficialismo: cuando se consulta por una salida concreta, quienes aseguran que dejarían de apoyarlo representan entre cinco y seis puntos.

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El consultor político de Aresco sostuvo que el apoyo a Milei se mantiene estable desde abril tras la caída registrada en febrero y marzo (Infobae en Vivo)

La economía será la principal variable

Para Aurelio, el comportamiento de ese electorado estará estrechamente ligado a la evolución económica. “A priori te diría que la economía”, respondió al ser consultado sobre qué factor tendrá mayor peso en la elección.

El consultor coincidió así con la idea de Milei de que su principal competencia es el resultado de su propia gestión. “Dependiendo del humor con la gestión, sobre todo en el orden económico, que es la principal demanda de los argentinos, se va a posicionar o no para la próxima elección”, explicó.

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En ese sentido, consideró que una oposición unificada no necesariamente alcanzaría para derrotar al oficialismo. Si los votantes concluyen que Milei continúa siendo quien tiene mejores posibilidades de mejorar la situación económica, el Presidente podría llegar a 2027 en condiciones competitivas.

El escenario podría invertirse si la economía no responde a las expectativas. En ese caso, según Aurelio, el electorado podría terminar encontrando una alternativa incluso si hoy no existe una figura opositora consolidada.

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Las mediciones de Aresco dividen el respaldo a Milei entre un núcleo duro de 25 puntos y un núcleo blando de 15 puntos (REUTERS/Angela Ponce/File Photo)

Kicillof, la principal figura opositora

Dentro del peronismo, el consultor ubicó a Axel Kicillof como el dirigente mejor posicionado para una eventual disputa presidencial. “Presumiendo que Cristina Fernández de Kirchner es neutral o apoya a Kicillof, Kicillof hoy es el candidato del peronismo que mejor mide para una potencial primaria”, afirmó.

El gobernador bonaerense aparece, de acuerdo con su análisis, como la principal referencia del espacio opositor, aunque todavía resta definir cómo se reorganizará el peronismo y qué dirigentes competirán dentro del espacio.

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Aurelio también relativizó la posibilidad de utilizar los resultados de las elecciones provinciales como una fotografía anticipada de 2027. “Los argentinos ya han aprendido hace bastante tiempo a dividir bien su voto”, explicó. Según su lectura, el electorado puede adoptar criterios diferentes al momento de elegir autoridades provinciales, municipales o nacionales, por lo que una victoria en una provincia no necesariamente se traduce en una ventaja presidencial.

La incógnita del tercer espacio

Otro de los interrogantes pasa por la existencia de una alternativa por fuera del enfrentamiento entre el oficialismo y el peronismo. Aurelio señaló que las mediciones de Aresco muestran una demanda potencial por un tercer espacio, aunque todavía no existe una figura capaz de concentrarla.

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“La demanda de ese tercer espacio está, no es sencillo cómo unificarla”, sostuvo.

Federico Aurelio señaló que entre cinco y seis puntos del electorado dejarían de apoyar a Milei si aparece una alternativa concreta (Infobae en Vivo)

Para el consultor, la fragmentación sería el principal obstáculo. Si aparecen varios candidatos disputando ese mismo electorado, las posibilidades de competir por la Presidencia se reducen. En cambio, una candidatura capaz de concentrar ese voto podría reproducir una dinámica similar a la de 2023, con tres espacios en torno a porcentajes relativamente parejos y la posibilidad de que el tercero termine ingresando al balotaje.

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En ese escenario, además, una figura nueva podría tener una ventaja frente a una candidatura peronista tradicional. Aurelio consideró que un dirigente que hoy tenga bajo nivel de conocimiento podría llegar a una eventual segunda vuelta sin el desgaste acumulado de quienes ya ocuparon cargos de alta exposición.

“Si hay alguien que se posiciona desde el casi desconocimiento de hoy y por lo tanto no va a tener un desgaste de trayectoria pasada, tiene más potencialidad en un balotaje que el peronismo frente a Milei”, sostuvo.

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La dificultad también alcanza a la izquierda. Aurelio destacó que Myriam Bregman presenta un nivel de imagen positiva superior al que consigue traducir en intención de voto, aunque consideró poco probable, con los números actuales, que una candidatura de ese espacio logre disputar uno de los lugares del balotaje.

La economía aparece como la principal variable de la elección 2027 y como el factor central para evaluar la gestión de Javier Milei (REUTERS/Agustín Marcarian)

Un electorado que prioriza la economía

Más allá de las identidades partidarias, Aurelio ubicó el principal factor de decisión en las expectativas sobre el futuro económico. El votante independiente, sostuvo, puede inclinarse por quien considere que tiene mayores posibilidades de mejorar su situación, incluso sin compartir completamente su orientación ideológica.

“Independientemente de la ideología de izquierda o derecha, aquellos que los argentinos consideren, sin tener certeza de cuál es la manera en que se solucionan los problemas económicos, que tienen mejores características para poder mejorar la situación económica”, serán quienes tengan mayores posibilidades de captar ese voto, explicó.

Con ese escenario, la carrera hacia 2027 dependerá menos de una fotografía anticipada de candidaturas que de la evolución de la gestión y de la capacidad de cada espacio para construir una oferta electoral capaz de convencer a un electorado todavía disponible.

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