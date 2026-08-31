Política

LLA busca monitorear la oficina clave del Congreso para saber el impacto fiscal de las leyes

El oficialismo apunta a controlar a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Reuniones de Comisión sin quórum y “secretas”. El pasado de Guberman en la OPC, su silencio actual. El Presupuesto 2027, la sombra del Indec y el caso Lavagna

Los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado
Los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado
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En un nuevo caso de manejo discrecional de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación, la comisión bicameral de seguimiento de la Oficina de Presupuesto sesionó en el despacho de un senador libertario.

Incumpliendo con la norma que establece la publicidad de las comisiones y que estas se tienen que reunir en los espacios habilitados para ello tanto en el Palacio como en los edificios anexos, los legisladores del oficialismo –el diputado Bertie Benegas Lynch– se reunieron en el despacho del senador Agustín Monteverde de LLA quien, además, no dejaba ingresar a la prensa entendiendo que la reunión era reservada.

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Del encuentro también participaron la diputada Daiana Fernández Molero del PRO que forma parte de la comisión y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica que no forma parte de la comisión pero que fue reclamando transparencia.

Sin quórum, el peronismo decidió no participar “para no legitimar una reunión oscura”, solo se definieron cargos interinos en medio de una avanzada libertaria sobre la oficina que funciona desde 2016 y que tiene como función realizar informes técnicos sobre impactos económicos de las leyes que son utilizados por los legisladores de todos los bloques.

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Hace unos meses, el oficialismo en cabeza de Benegas Lynch y Monteverde –los presidentes de las comisiones de presupuestos de cada cámara– definieron armar esta comisión y, acto seguido, encomendaron a la OPC “reformular” el Plan de Trabajo Anual 2026 “para su correspondiente evaluación y eventual aprobación definitiva”. Es decir, dejaron a la oficina sin plan de trabajo. No solo eso, sino que la instruyeron a que cualquier pedido por afuera de ese Plan debería ser aprobado por esta comisión. Es decir, un freno de mano a los trabajos que venían realizando.

Esta intervención fue la que empujó la renuncia de su director general, Gabriel Esterelles. Sin presupuesto, sin la posibilidad de responder a los requerimientos y sin autoridades, la OPC dejaba de funcionar a solo 15 días de la llegada del proyecto de ley de Presupuesto 2027.

En este encuentro finalmente quedó establecido que Eugenia Pierrepont es la directora interina de la OPC y los puntos que generan la mayor controversia que son el SAF (Servicio de Administración Financiero) y Presupuesto no fueron tratados hoy y se pasaron para una próxima reunión.

Carlos Guberman, secretario de Hacienda

En la oposición siguen de cerca estos movimientos porque entienden que hay una tendencia del oficialismo de esconder datos. “Lo hicieron con el Indec, en donde el FMI financió el cambio de medición de la inflación y ellos decidieron no aplicarlo, lo que empujó la renuncia de Marco Lavagna. Acá es igual, la OPC es la que hizo el informe que mostró que el impacto de Ley de Financiamiento Universitario era muy bajo y que el Gobierno mentía”, explicó un diputado que se mostraba dialoguista y hoy está más distante –el informe señalaba que el impacto fiscal de esa norma era del 0,23% del PBI.

En los pasillos del Congreso hay bastante enojo con el manejo de los datos que está haciendo el mundo libertario pero, además, hay un encono más profundo y personal con el Secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, que -sostienen- parece haberse olvidado de su pasado y la importancia de la oficina.

“Guberman fue director de la OPC, ingresó al poco tiempo de su creación –fue creada por un proyecto de Juan Manuel Abal Medina en 2016 y el ahora funcionario libertario ingresó como uno de los cuatro directores que tiene la oficina en 2018– sabe que son trabajos técnicos y de calidad y deja que hagan esto”, señalaron.

Como dijo el diputado Ferraro, en el Congreso crece la preocupación por la opacidad con la que el oficialismo quiere manejar algunas decisiones. “Impedir que sus reuniones sean transmitidas o que la prensa pueda presenciarlas no solo contradice el espíritu con el que fue creada la Oficina de Presupuesto del Congreso, sino que también introduce una peligrosa opacidad en un ámbito que debería caracterizarse por la máxima transparencia e información pública”.

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