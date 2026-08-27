Política

La Libertad Avanza planifica el 2027: las provincias donde ven oportunidades y los principios de acuerdos que negocian

Los libertarios anticipan que esperan la definición de calendarios electorales provinciales. El objetivo de ampliar la representación en el interior del país

Karina Milei encabezó en Chaco una cumbre para coordinar esfuerzos ante el fenómeno de El Niño
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“Voy a ir por la reelección, estoy haciendo el mejor gobierno de la historia”, prometió el presidente Javier Milei durante una de las últimas entrevistas que dio. Si bien en el oficialismo aseguran que los medios “anticiparon el clima electoral”, en La Libertad Avanza empiezan a diagramar la estrategia para garantizar otros cuatro años de gestión y, además, teñir el país de violeta.

Si bien en Casa Rosada evitan dar detalles de los acuerdos electorales y postergan las definiciones para octubre, hay algunas determinaciones anticipadas. La primera de ellas es la decisión de competirle al peronismo en las provincias en las que conduce y de acordar con algunos gobernadores aliados: Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), un esquema que podría ampliarse a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan).

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Las posibilidades son amplias y van desde listas conjuntas hasta los términos de lo que definen como una “confrontación acordada” en los distintos territorios. Como contó este medio, en Balcarce 50 aclaran que se muestran abiertos a dialogar, pero subrayan que esperarán la definición de los calendarios electorales provinciales antes de avanzar en los entendimientos.

Sin embargo, crecen las expectativas por la posibilidad de conquistar, por primera vez desde la fundación del espacio, un gobernador violeta en los comicios de 2027. El optimismo es compartido por karinistas y caputistas, que coinciden en que podrían sumar representación en el interior del país.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la mesa electoral con los gobernadores Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la mesa electoral con los gobernadores Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio

Según expresaron al menos tres fuentes de Casa Rosada, la ilusión gira en torno a las provincias de Salta, Mendoza y Tierra del Fuego. En un segundo escalafón figura La Pampa, sujeta a un eventual acuerdo electoral con el PRO. También ven potencial en Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Jujuy, aunque en menor medida.

Con la nómina de candidatos a definir, en la provincia del norte observan que el gobernador, Gustavo Sáenz, habilitado a ir por un tercer mandato, mide bien en las encuestas, pero la senadora libertaria Emilia Orozco cosecha buenos números y es seguida de cerca. En más de una oportunidad, el salteño se comunicó con varios interlocutores de Casa Rosada para pedir algún tipo de intervención para moderar los discursos de la legisladora.

Mendoza, en tanto, obliga a abrir una conversación con el actual mandatario provincial, quien no tiene posibilidad de reelegir, pero que mantiene una relación de tensión con el diputado Luis Petri, que aspira a consolidarse como candidato del partido y es considerado competitivo en las encuestas.

Asimismo, Tierra del Fuego configura una de las cinco provincias en las que La Libertad Avanza descuenta presentar candidato propio debido a la marcada tendencia opositora que encarna Gustavo Melella.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en Casa Rosada
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en Casa Rosada

El gobernador opositor sigue de cerca al sello violeta, que en las elecciones legislativas obtuvo un buen desempeño. No obstante, aún no hay definición en torno al candidato dado que aparecen como posibles candidatos para la gobernación el senador Agustín Coto y el diputado Santiago Pauli.

La buena performance libertaria en La Pampa en 2025 convence a varios dirigentes del espacio, que consideran que, en alianzas con el PRO que es fuerte en la provincia, podrían imponerse en 2027 por sobre el espacio de Sergio Ziliotto, quien no tiene posibilidades de un nuevo mandato. Con esa posibilidad en mente, trabaja el vocero presidencial, Adrián Ravier, que aspira a representar al mandatario, pero también el diputado bullrichista Martín Matzkin.

En los planes violetas figura la determinación de ir por provincias grandes, por eso Córdoba cobra particular relevancia. El jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, parece haber ganado la pulseada por competirle a Martín Llaryora, que anticipó que irá por un nuevo mandato.

Algo similar proyectan para la provincia de Santa Fe. Pese a la buena sintonía, desde el espacio que lidera Maximiliano Pullaro, quien está habilitado para buscar la reelección, aseguraron que debido a la diversidad de espacios que integran la coalición, las chances de ir en unidad con La Libertad Avanza son muy bajas. La diputada karinista Romina Diez podría ser la designada por la Casa Rosada para intentar imponerse en el territorio.

La presidente y el vicepresidente de LLA encabezaron el primer acto de campaña a nivel nacional
La presidente y el vicepresidente de LLA encabezaron el primer acto de campaña a nivel nacional

La Rioja y Jujuy configuran dos escenarios diversos, aunque probablemente el partido presente listas propias en ambos lugares. Si bien Martín Menem aparece como el candidato natural de La Libertad Avanza para medirse con el postulante del peronismo, que responde a Ricardo Quintela, Karina Milei deberá definir la estrategia electoral para el titular de la Cámara de Diputados.

En Jujuy, en tanto, el escenario presenta una particularidad: según revelaron fuentes al tanto, La Libertad Avanza mide bien, pero sus referentes, como el diputado Manuel Quintar, le restan al sello.

Con tiempo de sobra y el debate pendiente con la gran mayoría de los aliados, los libertarios se muestran dispuestos a encarar la primera parada de la extensa carrera electoral con un objetivo inmediato: profundizar el diálogo con el PRO. Este jueves, a las 17, en Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los primos Menem recibirán a los diputados del PRO Cristian Ritondo y Fernando De Andreis.

En la previa, Santilli recibirá a Frigerio, Llaryora y Pullaro también en el Palacio de Gobierno para avanzar en un esquema de refinanciación de deudas vinculadas al costo de la energía eléctrica para grandes usuarios.

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