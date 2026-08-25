Ignacio Torres confirmó que desdoblará las elecciones: “Nosotros en Chubut vamos a discutir Chubut”

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, en Infobae en Vivo

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En una entrevista exclusiva, Ignacio Torres criticó la ansiedad electoral y remarcó que el debate por alianzas nacionales debe centrarse en objetivos concretos, durante su participación en Infobae a las Nueve.

Durante el ciclo de la mañana, conducido por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el gobernador de Chubut abordó el impacto de la discusión electoral anticipada y las condiciones para un entendimiento entre el PRO y La Libertad Avanza.

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“Lamentablemente en los años electorales se paraliza todo. El Congreso, se condicionan cuestiones que hacen a la gestión, y eso no está bien”, planteó Torres al comienzo de la entrevista. Y subrayó: “No estamos en un año electoral, pero hay un nivel de ansiedad que está por sobre la media de otros procesos electorales en relación a las alianzas, a los nombres propios y a los que nos toca gestionar”.

Sin embargo, el gobernador también defendió la autonomía provincial para definir la estrategia electoral: “Son discusiones distintas, el comportamiento del electorado es distinto y, y siempre, históricamente, Chubut lo hizo así”. Y sostuvo que la provincia tiene tradición de desdoblar comicios locales respecto del calendario nacional: “Me parece que está bien. Por eso hago la aclaración que depende más de una estrategia del Gobierno nacional que nuestra. Nosotros en Chubut vamos a discutir Chubut”.

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Alianzas nacionales

Torres remarcó que la discusión sobre una eventual alianza entre el PRO y La Libertad Avanza debe darse sobre bases claras. “Yo creo que una posible alianza tiene que discutirse en el marco del para qué. Lo dije desde el momento uno: no tiene sentido hacer una alianza solamente para una cuestión electoral si después no coincidís en una agenda de desarrollo o hay cuestiones, porque hay diferencias que son importantes, que creo que hay que saldarlas”.

El mandatario también advirtió sobre la aparición de candidaturas anticipadas: “Salieron distintos personajes con aspiraciones legítimas de competir con mucha anticipación y me parece que eso generó también que se discuta antes de tiempo las alianzas y también la discusión del proceso electoral, si va a haber modificaciones, si no, si va a haber PASO o no, colectoras”.

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Javier Milei y Mauricio Macri. Torres habló de una posible alianza entre La Libertad Avanza y el PRO (Prensa Senado)

Consultado sobre las diferencias entre ambos espacios, Torres señaló: “La discusión central es qué hacemos con la riqueza que generan nuestros recursos y cómo se administra esas divisas. La Patagonia genera la mitad de las divisas, prácticamente, que genera la Argentina. Y la gran discusión es cómo le agregamos valor a esos recursos. ¿Qué significa esto? Generar trabajo, que es lo más importante”.

Sobre el sistema de elecciones primarias, Torres consideró que la eliminación de las PASO podría estar en línea con la estrategia oficial: “Creo que tiene que ver más con una ingeniería electoral que debe evaluar el gobierno”.

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Al analizar la ingeniería electoral y la posibilidad de competir o consensuar candidaturas, declaró: “Todos los espacios tienen sana vocación de poder, pero el hecho de acceder al poder implica también ver realmente cuál es la capacidad o la competitividad electoral de cada uno de los espacios”.

Obra pública, deuda y coparticipación

En relación al ajuste sobre los fondos nacionales de vialidad, Torres explicó: “Nosotros estamos haciendo la Ruta 40 por el convenio de compensación de deuda con la nación, que creo que es un caso de éxito. Nos desendeudamos totalmente de la Nación, le debemos cero pesos al Gobierno Nacional. Y lo hicimos reparando las rutas nacionales”.

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Torres también se refirió al estado de la Ruta 40 y la inversión del gobierno provincial en el mantenimiento de la traza

El gobernador detalló el proceso tras una deuda heredada: “Apenas asumí heredé una deuda criminal de más de doscientos noventa millones de dólares, que era dinero que los chubutenses tenían que erogar a un agujero negro que son las arcas nacionales. La justicia nos dio la razón y definimos que esos doscientos noventa millones de dólares, en vez de pagárselo a la nación, nosotros nos hacíamos cargo de las rutas nacionales”.

En materia de coparticipación, enfatizó: “La masa coparticipable federal tiene que estar distribuida bajo cuestiones objetivas, técnicas. Lo discrecional siempre se termina desvirtuando para un lado o para el otro”.

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Polémica por la carne roja en cárceles y la gestión de la seguridad

Por otro lado, el gobernador fue consultado por el fallo judicial que obliga a la provincia a comprar carne roja para los presos. Torres fue contundente: “No vamos a darle asado todos los días a los presos de Chubut. Es una falta de respeto justamente también por el fundamento. Si vos me decís: hay un fundamento técnico, médico, pero ni siquiera es un capricho de los presos, con jueces que los ponen en lugar de víctimas en vez de victimarios, que es lo que son”.

Además cuestionó la actuación de la justicia: “El juez interviene oficiando más de secretario general del sindicato de presos que de juez, porque no tiene ningún fundamento ese hábeas corpus. Por eso no lo vamos a acatar, por eso vamos a apelar”.

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El Instituto Penitenciario Provincial Trelew, en Chubut (Gentileza: FM Tropical)

Sobre la seguridad penitenciaria, defendió la decisión de retirar celulares: “Presentamos un proyecto de ley que se aprobó para quitarle los celulares a los presos. Estadísticamente la mayor cantidad de delitos, los famosos cuentos del tío, sextorsión y demás, se hacían desde las cárceles”.

Torres sostuvo la necesidad de extender estas medidas a nivel federal, remarcando los problemas en las cárceles bajo jurisdicción nacional: “En la unidad seis de Rawson sí tenemos problemas. Ahí vienen Los Monos de Santa Fe y delincuentes de otras provincias. Por eso es importante que esta medida se replique también a nivel federal”.

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Ignacio Torres, gobernador de Chubut

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