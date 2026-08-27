La mayoría de los partidos políticos de El Salvador mantiene opacos sus datos de elecciones internas

El monitoreo sobre ARENA, FMLN, Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC, Vamos, DS, FS y FPS no halló información pública sobre personas habilitadas para votar ni sobre afiliados que participaron./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La mayoría de los partidos políticos de El Salvador continúa sin publicar información esencial sobre participación ciudadana y composición de padrones electorales en sus procesos internos, según un reciente informe de Acción Ciudadana. El monitoreo, elaborado por el Centro de Monitoreo Político y presentado este 27 de agosto de 2026, señala que la falta de datos públicos debilita la confianza en la democracia interna y dificulta la rendición de cuentas.

El análisis, realizado sobre los canales oficiales de ARENA, FMLN, Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC, Vamos, DS, FS y FPS, no identificó ninguna publicación sobre el número de personas habilitadas para votar ni sobre cuántos afiliados participaron en las votaciones internas. Según el reporte de Acción Ciudadana, esta ausencia de información se repite en todos los partidos evaluados, sin distinción de tamaño o relevancia política.

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El informe revela que “no fue posible conocer la magnitud de la participación” en ninguna agrupación, pues la información sobre padrones y votación efectiva permanece sin divulgarse. El monitoreo también advierte que la difusión de candidaturas fue parcial: solo algunos partidos, como FS, GANA, Nuevas Ideas, PCN y PDC, publicaron identidades de precandidatos, aunque de manera limitada.

El monitoreo indicó que ARENA publicó a tiempo su calendario de elecciones internas. /(EFE/Oscar Rivera/Archivo)

En cuanto a los resultados, el monitoreo identificó ausencia total de actas de escrutinio y documentos oficiales que detallen votos por candidatura.

Las excepciones fueron escasas. El partido Vamos publicó un comunicado de cierre de escrutinio con porcentajes por candidatura, mientras que Nuevas Ideas difundió porcentajes junto con el anuncio del cierre de sus internas.

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El análisis desglosado por partido, de acuerdo con la organización, muestra que ARENA no publicó datos sobre padrón ni votantes y la información sobre candidaturas electas fue incompleta. Tampoco hubo actas de escrutinio.

En el caso del FMLN, el hermetismo abarcó tanto el padrón como los resultados totales, y solo se identificó información parcial sobre algunas candidaturas electas. GANA, PCN, PDC y FS difundieron datos limitados sobre precandidaturas, pero nunca la lista completa ni cifras de participación. Los resultados finales en estas organizaciones resultaron confusos e incompletos.

Respecto a Nuevas Ideas, el informe detalla que si bien reportó porcentajes de resultados y publicó nombres de candidaturas presidenciales, no especificó el número de votos obtenidos por cada aspirante. En el caso de Vamos, se comunicaron porcentajes y un cierre oficial, aunque sin detallar cifras exactas de votantes ni actas oficiales. FPS y DS no proporcionaron información verificable sobre precandidatos, padrón, resultados o escrutinios, limitándose solo al anuncio inicial de convocatoria.

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Según el monitoreo, solo el partido Nuevas Ideas publicó un instructivo en sus redes sociales para la realización de las elecciones internas. /(REUTERS/Jose Cabezas)

El monitoreo también resalta que solo ARENA difundió a tiempo su calendario de elecciones internas, mientras que únicamente Nuevas Ideas publicó un instructivo para la realización del proceso.

En los demás aspectos evaluados, como convocatoria, reglas, competencia y resultados, predominó el silencio o bien referencias insuficientes que impidieron verificar la integridad de los procesos. Esta situación, según Acción Ciudadana, evidencia un déficit estructural de transparencia partidaria en el país.

La organización advierte que “la falta de información básica vulnera el derecho ciudadano a conocer cómo se designan las candidaturas, dificulta la fiscalización y puede alimentar suspicacias respecto a eventuales irregularidades”.

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El informe sostiene que la opacidad no es un mero asunto administrativo, sino un indicador de debilidad institucional que pone en duda la legitimidad de las nominaciones partidarias ante el electorado general.

Pese a reiteradas exhortaciones de la sociedad civil para mejorar la transparencia, el informe no detecta avances sustanciales en la disposición de los partidos para informar de manera clara y sistemática.

Acción Ciudadana concluye el monitoreo llamando a publicar datos clave sobre elecciones internas, como padrón, participación y resultados verificables, para avanzar hacia una democracia interna más confiable. Los hallazgos del informe dejan en evidencia que la transparencia continúa siendo una materia pendiente en casi todo el espectro político salvadoreño.

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