El Salvador

La mayoría de los partidos políticos de El Salvador mantiene opacos sus datos de elecciones internas

Un monitoreo de Acción Ciudadana, presentado este 27 de agosto, indica que ningún instituto político difundió cifras de padrón habilitado ni de asistencia a votaciones, lo que complica la fiscalización y erosiona la confianza

El monitoreo sobre ARENA, FMLN, Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC, Vamos, DS, FS y FPS no halló información pública sobre personas habilitadas para votar ni sobre afiliados que participaron./ (Imagen Ilustrativa Infobae)
El monitoreo sobre ARENA, FMLN, Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC, Vamos, DS, FS y FPS no halló información pública sobre personas habilitadas para votar ni sobre afiliados que participaron./ (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La mayoría de los partidos políticos de El Salvador continúa sin publicar información esencial sobre participación ciudadana y composición de padrones electorales en sus procesos internos, según un reciente informe de Acción Ciudadana. El monitoreo, elaborado por el Centro de Monitoreo Político y presentado este 27 de agosto de 2026, señala que la falta de datos públicos debilita la confianza en la democracia interna y dificulta la rendición de cuentas.

El análisis, realizado sobre los canales oficiales de ARENA, FMLN, Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC, Vamos, DS, FS y FPS, no identificó ninguna publicación sobre el número de personas habilitadas para votar ni sobre cuántos afiliados participaron en las votaciones internas. Según el reporte de Acción Ciudadana, esta ausencia de información se repite en todos los partidos evaluados, sin distinción de tamaño o relevancia política.

PUBLICIDAD

El informe revela que “no fue posible conocer la magnitud de la participación” en ninguna agrupación, pues la información sobre padrones y votación efectiva permanece sin divulgarse. El monitoreo también advierte que la difusión de candidaturas fue parcial: solo algunos partidos, como FS, GANA, Nuevas Ideas, PCN y PDC, publicaron identidades de precandidatos, aunque de manera limitada.

El monitoreo indicó que ARENA publicó a tiempo su calendario de elecciones internas. /(EFE/Oscar Rivera/Archivo)
El monitoreo indicó que ARENA publicó a tiempo su calendario de elecciones internas. /(EFE/Oscar Rivera/Archivo)

En cuanto a los resultados, el monitoreo identificó ausencia total de actas de escrutinio y documentos oficiales que detallen votos por candidatura.

Las excepciones fueron escasas. El partido Vamos publicó un comunicado de cierre de escrutinio con porcentajes por candidatura, mientras que Nuevas Ideas difundió porcentajes junto con el anuncio del cierre de sus internas.

PUBLICIDAD

El análisis desglosado por partido, de acuerdo con la organización, muestra que ARENA no publicó datos sobre padrón ni votantes y la información sobre candidaturas electas fue incompleta. Tampoco hubo actas de escrutinio.

En el caso del FMLN, el hermetismo abarcó tanto el padrón como los resultados totales, y solo se identificó información parcial sobre algunas candidaturas electas. GANA, PCN, PDC y FS difundieron datos limitados sobre precandidaturas, pero nunca la lista completa ni cifras de participación. Los resultados finales en estas organizaciones resultaron confusos e incompletos.

Respecto a Nuevas Ideas, el informe detalla que si bien reportó porcentajes de resultados y publicó nombres de candidaturas presidenciales, no especificó el número de votos obtenidos por cada aspirante. En el caso de Vamos, se comunicaron porcentajes y un cierre oficial, aunque sin detallar cifras exactas de votantes ni actas oficiales. FPS y DS no proporcionaron información verificable sobre precandidatos, padrón, resultados o escrutinios, limitándose solo al anuncio inicial de convocatoria.

Según el monitoreo, solo el partido Nuevas Ideas publicó un instructivo en sus redes sociales para la realización de las elecciones internas. /(REUTERS/Jose Cabezas)
Según el monitoreo, solo el partido Nuevas Ideas publicó un instructivo en sus redes sociales para la realización de las elecciones internas. /(REUTERS/Jose Cabezas)

El monitoreo también resalta que solo ARENA difundió a tiempo su calendario de elecciones internas, mientras que únicamente Nuevas Ideas publicó un instructivo para la realización del proceso.

En los demás aspectos evaluados, como convocatoria, reglas, competencia y resultados, predominó el silencio o bien referencias insuficientes que impidieron verificar la integridad de los procesos. Esta situación, según Acción Ciudadana, evidencia un déficit estructural de transparencia partidaria en el país.

La organización advierte que “la falta de información básica vulnera el derecho ciudadano a conocer cómo se designan las candidaturas, dificulta la fiscalización y puede alimentar suspicacias respecto a eventuales irregularidades”.

El informe sostiene que la opacidad no es un mero asunto administrativo, sino un indicador de debilidad institucional que pone en duda la legitimidad de las nominaciones partidarias ante el electorado general.

Pese a reiteradas exhortaciones de la sociedad civil para mejorar la transparencia, el informe no detecta avances sustanciales en la disposición de los partidos para informar de manera clara y sistemática.

Acción Ciudadana concluye el monitoreo llamando a publicar datos clave sobre elecciones internas, como padrón, participación y resultados verificables, para avanzar hacia una democracia interna más confiable. Los hallazgos del informe dejan en evidencia que la transparencia continúa siendo una materia pendiente en casi todo el espectro político salvadoreño.

Temas Relacionados

Partidos políticosEl Salvadortransparenciaelecciones primarias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador evalúa jornadas 4x3 y 4x4 para sectores específicos, sin una propuesta formal aún

Raúl Díaz, asesor de la Cámara de Comercio de El Salvador y miembro del Consejo Superior del Trabajo indicó que el análisis busca adaptar la legislación a actividades continuas como call centers y servicios industriales

El Salvador evalúa jornadas 4x3 y 4x4 para sectores específicos, sin una propuesta formal aún

El Salvador cierra el plazo para cambiar la dirección de residencia en el documento de identidad, previo a las elecciones de 2027

La autoridad electoral advirtió que el trámite define la asignación al centro de votación en 2027 y puede hacerse en 22 oficinas del país o en la plataforma en línea DUI.sv

El Salvador cierra el plazo para cambiar la dirección de residencia en el documento de identidad, previo a las elecciones de 2027

“El Salvador enfrenta un déficit de lluvias significativo y temperaturas récord”: Subdirector de Protección Civil

El país enfrenta un periodo crítico marcado por una racha prolongada de días sin precipitaciones, lo que obliga al Estado a fortalecer la vigilancia y la gestión del agua en todas las regiones

“El Salvador enfrenta un déficit de lluvias significativo y temperaturas récord”: Subdirector de Protección Civil

Onda tropical traerá lluvias y tormentas a gran parte de El Salvador este jueves

El pronóstico del MARN prevé una mañana con cielo poco nublado y sin precipitación, pero desde el mediodía aumentará la nubosidad, con aguaceros vespertinos y actividad eléctrica nocturna

Onda tropical traerá lluvias y tormentas a gran parte de El Salvador este jueves

Corporación de exportadores propone modernizar el trabajo en El Salvador sin descuidar los derechos laborales

La presidenta de COEXPORT defendió en Diálogo 21 la negociación tripartita y la necesidad de adaptar las jornadas a la realidad de cada empresa sin afectar prestaciones ni condiciones

Corporación de exportadores propone modernizar el trabajo en El Salvador sin descuidar los derechos laborales

TECNO

La verdad detrás de los data centers: NVIDIA expuso el costo energético del boom de la inteligencia artificial

La verdad detrás de los data centers: NVIDIA expuso el costo energético del boom de la inteligencia artificial

TikTok enfrenta multa de casi USD 30 millones en Brasil por datos de adolescentes

GTA 6 en Netflix: Rockstar muestra gameplay detallado con misiones, historia y personajes

Apple recorta empleos en Silicon Valley antes del cambio de CEO y la ofensiva en inteligencia artificial: qué áreas y ciudades fueron afectadas

Nvidia tras la compra del año: cerca de adquirir Hugging Face por 12.900 millones

ENTRETENIMIENTO

Qué ver antes de “Avengers: Doomsday”: la guía definitiva del universo de Marvel

Qué ver antes de “Avengers: Doomsday”: la guía definitiva del universo de Marvel

“Creo que es posiblemente mi favorita del álbum”: la confesión de George Harrison sobre la canción de Abbey Road inspirada en Beethoven

Los amigos de Tim Curry hablan de sus últimos años enfrentándose a las secuelas de un derrame cerebral: “No tenía miedo a la muerte”

Dolly Parton aceptó tratamientos experimentales durante su lucha contra el cáncer para ayudar a futuras investigaciones

Abrió una celda con removedor de maquillaje y se fue en jetpack como Snoopy: la historia detrás del cameo de Dolly Parton en Los Simpsons

MUNDO

Estados Unidos elevó a 75 los buques bloqueados en el estrecho de Ormuz en su ofensiva económica contra Irán

Estados Unidos elevó a 75 los buques bloqueados en el estrecho de Ormuz en su ofensiva económica contra Irán

El petróleo Brent subió a 89,70 dólares y cortó tres jornadas de pérdidas

Francia abrió la campaña presidencial con un debate entre siete aspirantes al Elíseo

Rusia se vio obligada a recortar el gasto tras quedarse sin efectivo

El Ejército de EEUU prueba robots terrestres junto a sus blindados: cómo funcionan y qué tareas pueden realizar