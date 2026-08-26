El pedido de Milei para confrontar con una “campaña del miedo” de la oposición, que busca impulsar proyectos en el Congreso

Javier Milei disertó en el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) (Presidencia de la Nación)

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Javier Milei reunió este lunes a su Gabinete en la Casa Rosada por primera vez en 45 días, ratificó que no va a “traicionar sus ideas” y sostuvo que “no hay una situación de crisis” por la morosidad en créditos y pagos. Se trata de un asunto central, debido a que la oposición comenzará a impulsar iniciativas focalizadas en esa temática.

En ese plano, el Presidente les hizo saber a sus ministros que se siente incomprendido por una parte de la sociedad que le demanda políticas “populistas”. Fue ese el mensaje que solicitó enviar de manera posterior por sus voceros. Por caso, el portavoz presidencial, Adrián Ravier, publicó ese mismo día un mensaje en su cuenta de X en la que contó que Milei “reafirmó que no va a entregar las ideas que guían la gestión y que al populismo no se le gana con más populismo”.

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El mandatario libertario hizo especial mención a la cuestión de la “empatía”. El término fue esbozado en editoriales periodísticas y en discursos de opositores aliados e intransigentes. Para Milei, ese es un mecanismo por el que políticos “buscan justificar el crecimiento del nivel de gasto”. “Empatía es una palabra que usaba [Facundo] Manes”, se limitan a decir estrategas del Gobierno para explicar el por qué del rechazo de Milei a ese término. El neurólogo, conocido por navegar por los afluentes del centrismo político, fue uno de los principales apuntados por La Libertad Avanza de pregonar políticas “de buenos modales”.

El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada

Aunque existen resignaciones en vastos lugares del Ejecutivo, también comprenden que la posición que adoptó Milei no es nueva. “Es auténtico diciendo lo que piensa. Todo lo que está pasando ocurría también el primer año. Lo que pasa es que hay cosas que se van agotando en su repetición”, afirma otro de los representantes de una de las alas del oficialismo, que agrega: “Quizás determinado exabrupto que a alguno antes le parecía pintoresco, y que otros directamente omitían en aras de la cirugía mayor que necesitaba la Argentina, hoy no les gusta cómo resuena”.

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Dos miembros del Gabinete que estuvieron en ese encuentro admitieron ayer no querer encuadrarse con el nivel más intransigente de comunicar de Milei, pero a la vez admiten que la continuidad de esa estrategia no será la que favorezca o perjudique al Gobierno.

“Esto es sencillo: si la economía arranca, somos todos Gardel. Si no lo hace, no importa lo que hagas, la gestión te va a costar más. En todo caso, lo que está haciendo Javier es aguantar los pelotazos de una oposición que nos quiere ver caer”, remarca uno de ellos.

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La definición política que transmitió el Presidente fue que “para ganar no se hacen trampas” y que no va a “traicionar sus ideas en pos de resultados electorales”. También, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por el diario, remarcó que construir credibilidad demanda tiempo y que modificar el rumbo ahora implicaría perderla.

La respuesta central que dejó la reunión fue esa: para el Gobierno, el aumento de la mora en créditos y pagos no refleja una situación crítica y considera que comenzó a revertirse. Milei le confesó a los suyos que ve en las empresas de medios -ahora considera que el 96,7% de los periodistas son corruptos- forman parte de una coalición que buscan desmerecer sus medidas en pos de favorecer una agenda que puede impactar en la visión del mercado sobre la coyuntura política argentina.

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Sesión especial en la Cámara de Diputados del 24 de junio

Justamente, en la reunión también se evaluó el escenario político y se habló “del impacto de los discursos que buscan generar incertidumbre y temor en la sociedad y en los mercados”. Frente a eso, la conclusión fue que el Gobierno debe seguir exhibiendo los resultados de su gestión y poner en evidencia sus logros ante una oposición que esta semana comenzará a dar muestras contundentes de fortaleza en ambas cámaras.

Y es que, con su reordenamiento de las últimas semanas, la oposición en la Cámara de Diputados quedó a menos de diez votos de reunir mayoría propia y busca instalar una agenda que incomoda al presidente Javier Milei: el aumento del endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad, dos temas que podrían ordenar una sesión especial si este miércoles logran medir fuerzas y captar aliados.

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Ese bloque crítico reúne alrededor de 122 voluntades, con el peronismo de Unión por la Patria a la cabeza junto con un sector de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda, Encuentro Federal y bancadas provinciales. Entre esos espacios figuran legisladores misioneros, salteños, la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano Jorge Fernández.

La primera escala de esa estrategia será durante la sesión de este miércoles, cuando evaluarán pedir una ampliación del temario aunque saben que no prosperará. Para hacerlo necesitan el respaldo de las tres cuartas partes del cuerpo, una mayoría hoy fuera de alcance, pero la votación les servirá para contar apoyos, detectar indecisos y precisar cuántos votos faltan para un llamado propio.

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El objetivo posterior es avanzar con un pedido de sesión especial enfocado en discapacidad y endeudamiento. La búsqueda apunta sobre todo a diputados alineados con gobernadores que endurecieron su posición frente a la Casa Rosada, entre ellos tucumanos y catamarqueños, que en conjunto representan cerca de media docena de votos.