Política

El pedido de Milei para confrontar con una “campaña del miedo” de la oposición, que busca impulsar proyectos en el Congreso

El Presidente pidió a los ministros que salgan a hablar y a no ceder espacio a los discursos “que buscan generar incertidumbre y temor en la sociedad y en los mercados”. No se hablará de “empatía” ni de nuevas medidas. Los bloques opositores insistirán con la morosidad y discapacidad

Javier Milei disertó en el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)
Javier Milei disertó en el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) (Presidencia de la Nación)
Guardar

Javier Milei reunió este lunes a su Gabinete en la Casa Rosada por primera vez en 45 días, ratificó que no va a “traicionar sus ideas” y sostuvo que “no hay una situación de crisis” por la morosidad en créditos y pagos. Se trata de un asunto central, debido a que la oposición comenzará a impulsar iniciativas focalizadas en esa temática.

En ese plano, el Presidente les hizo saber a sus ministros que se siente incomprendido por una parte de la sociedad que le demanda políticas “populistas”. Fue ese el mensaje que solicitó enviar de manera posterior por sus voceros. Por caso, el portavoz presidencial, Adrián Ravier, publicó ese mismo día un mensaje en su cuenta de X en la que contó que Milei “reafirmó que no va a entregar las ideas que guían la gestión y que al populismo no se le gana con más populismo”.

PUBLICIDAD

El mandatario libertario hizo especial mención a la cuestión de la “empatía”. El término fue esbozado en editoriales periodísticas y en discursos de opositores aliados e intransigentes. Para Milei, ese es un mecanismo por el que políticos “buscan justificar el crecimiento del nivel de gasto”. “Empatía es una palabra que usaba [Facundo] Manes”, se limitan a decir estrategas del Gobierno para explicar el por qué del rechazo de Milei a ese término. El neurólogo, conocido por navegar por los afluentes del centrismo político, fue uno de los principales apuntados por La Libertad Avanza de pregonar políticas “de buenos modales”.

El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada
El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada

Aunque existen resignaciones en vastos lugares del Ejecutivo, también comprenden que la posición que adoptó Milei no es nueva. “Es auténtico diciendo lo que piensa. Todo lo que está pasando ocurría también el primer año. Lo que pasa es que hay cosas que se van agotando en su repetición”, afirma otro de los representantes de una de las alas del oficialismo, que agrega: “Quizás determinado exabrupto que a alguno antes le parecía pintoresco, y que otros directamente omitían en aras de la cirugía mayor que necesitaba la Argentina, hoy no les gusta cómo resuena”.

PUBLICIDAD

Dos miembros del Gabinete que estuvieron en ese encuentro admitieron ayer no querer encuadrarse con el nivel más intransigente de comunicar de Milei, pero a la vez admiten que la continuidad de esa estrategia no será la que favorezca o perjudique al Gobierno.

“Esto es sencillo: si la economía arranca, somos todos Gardel. Si no lo hace, no importa lo que hagas, la gestión te va a costar más. En todo caso, lo que está haciendo Javier es aguantar los pelotazos de una oposición que nos quiere ver caer”, remarca uno de ellos.

La definición política que transmitió el Presidente fue que “para ganar no se hacen trampas” y que no va a “traicionar sus ideas en pos de resultados electorales”. También, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por el diario, remarcó que construir credibilidad demanda tiempo y que modificar el rumbo ahora implicaría perderla.

La respuesta central que dejó la reunión fue esa: para el Gobierno, el aumento de la mora en créditos y pagos no refleja una situación crítica y considera que comenzó a revertirse. Milei le confesó a los suyos que ve en las empresas de medios -ahora considera que el 96,7% de los periodistas son corruptos- forman parte de una coalición que buscan desmerecer sus medidas en pos de favorecer una agenda que puede impactar en la visión del mercado sobre la coyuntura política argentina.

Sesión especial en la Cámara de Diputados - 24 de junio
Sesión especial en la Cámara de Diputados del 24 de junio

Justamente, en la reunión también se evaluó el escenario político y se habló “del impacto de los discursos que buscan generar incertidumbre y temor en la sociedad y en los mercados”. Frente a eso, la conclusión fue que el Gobierno debe seguir exhibiendo los resultados de su gestión y poner en evidencia sus logros ante una oposición que esta semana comenzará a dar muestras contundentes de fortaleza en ambas cámaras.

Y es que, con su reordenamiento de las últimas semanas, la oposición en la Cámara de Diputados quedó a menos de diez votos de reunir mayoría propia y busca instalar una agenda que incomoda al presidente Javier Milei: el aumento del endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad, dos temas que podrían ordenar una sesión especial si este miércoles logran medir fuerzas y captar aliados.

Ese bloque crítico reúne alrededor de 122 voluntades, con el peronismo de Unión por la Patria a la cabeza junto con un sector de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda, Encuentro Federal y bancadas provinciales. Entre esos espacios figuran legisladores misioneros, salteños, la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano Jorge Fernández.

La primera escala de esa estrategia será durante la sesión de este miércoles, cuando evaluarán pedir una ampliación del temario aunque saben que no prosperará. Para hacerlo necesitan el respaldo de las tres cuartas partes del cuerpo, una mayoría hoy fuera de alcance, pero la votación les servirá para contar apoyos, detectar indecisos y precisar cuántos votos faltan para un llamado propio.

El objetivo posterior es avanzar con un pedido de sesión especial enfocado en discapacidad y endeudamiento. La búsqueda apunta sobre todo a diputados alineados con gobernadores que endurecieron su posición frente a la Casa Rosada, entre ellos tucumanos y catamarqueños, que en conjunto representan cerca de media docena de votos.

Temas Relacionados

Javier MileiEconomíaMoraMorosidadComunicación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Villa La Angostura: el último desalojo mapuche convulsionó el vínculo de las comunidades con el Gobierno provincial

El Ejecutivo neuquino no tuvo injerencia en la ejecución de la medida, aunque las comunidades acusan al Gobierno de “persecución” contra los “pueblos originarios”. Podrían surgir nuevos allanamientos

Villa La Angostura: el último desalojo mapuche convulsionó el vínculo de las comunidades con el Gobierno provincial

El Senado define si sesiona mañana con una agenda concentrada en pliegos judiciales y tratados internacionales

Habrá Labor Parlamentaria desde las 14. El oficialismo llenó de comisiones hoy para tener cerca a aliados. Días atrás, algunos preferían no ir al recinto. Persisten dudas por eventuales ausencias

El Senado define si sesiona mañana con una agenda concentrada en pliegos judiciales y tratados internacionales

El peronismo se disputa la agenda electoral y persiste la falta de acuerdo por las reelecciones indefinidas de intendentes en PBA

Legisladoras de Fuerza Patria se reunieron con Carlos Bianco para abordar distintos proyectos de ley. El ministro de Gobierno delegó el tema en la Secretaria General, Agustina Vila. La oposición no acompaña y pide Boleta Única

El peronismo se disputa la agenda electoral y persiste la falta de acuerdo por las reelecciones indefinidas de intendentes en PBA

Santilli recibirá a los gobernadores de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe para discutir temas energéticos y la agenda del Congreso

El Jefe de Gabinete escuchará este jueves reclamos de los mandatarios por las tarifas eléctricas como tema principal del encuentro. Proyectos pendientes en ambas Cámaras, como zonas frías y cálidas y la reforma política, también estarán sobre la mesa

Santilli recibirá a los gobernadores de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe para discutir temas energéticos y la agenda del Congreso

Reforma del BCRA e Inocencia Fiscal II: el Gobierno pone a prueba la relación con los aliados en una sesión clave

El oficialismo apuesta a dar una señal de estabilidad a los mercados con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal. Los libertarios incluyeron una docena de proyectos de la oposición dialoguista para asegurar el quórum y dar vuelta la página tras el último revés en el Senado con la Ley de Tierras

Reforma del BCRA e Inocencia Fiscal II: el Gobierno pone a prueba la relación con los aliados en una sesión clave

DEPORTES

Roger Federer volvió al US Open, venció a Roddick en una exhibición y fue contundente sobre su futuro en el circuito

Roger Federer volvió al US Open, venció a Roddick en una exhibición y fue contundente sobre su futuro en el circuito

Leandro Petersen lanza TAI y apunta a liderar el mercado global de marcas: “Quiero que sea una empresa referente”

Los millones que “reservó” el Barcelona para una última oferta por Julián Álvarez antes del cierre del libro de pases

River Plate anunció la rescisión del contrato de Germán Pezzella: el sentido mensaje del defensor

El sueño del argentino Tito Petruzzella en la UFC duró 35 segundos: sufrió un impactante KO y no pudo firmar su primer contrato

TELESHOW

Eugenio y “Culini” Weinbaum contaron cuáles fueron las peores enfermedades que padecieron en sus aventuras

Eugenio y “Culini” Weinbaum contaron cuáles fueron las peores enfermedades que padecieron en sus aventuras

Martín Cirio audicionó en Popstars y le dedicó una áspera frase a Nicki Nicole: “Hay caras no tan amigas”

Mariela Prieto se enteró en vivo que va a ser abuela: su emotiva reacción en Gran Hermano

Yanina Latorre contra las panelistas de LAM: a quién “le falta para ser ‘angelita’” y la que “todos me hablan mal de ella”

Eva Bargiela sorprendió al revelar los llamativos pasos de un famoso ritual de seducción

INFOBAE AMÉRICA

Luego de 14 años de silencio, uno de los Beastie Boys regresa con un disco experimental grabado con sus hijos

Luego de 14 años de silencio, uno de los Beastie Boys regresa con un disco experimental grabado con sus hijos

“Lo intolerable”, el libro que sacude la conciencia: por qué la vergüenza es la emoción más política que existe

Panamá y Brasil realizan un balance de resultados mediante una reunión de consultas políticas

El censo de asentamientos informales en Guatemala identifica 924 comunidades vulnerables

98 mujeres en Panamá apuestan a la educación que les fue negada en su infancia