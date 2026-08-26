Oficialismo en Costa Rica impulsa regreso al texto original de jornadas 4x3 y elimina consulta a trabajadores

El expediente 24.290 permitiría jornadas diurnas de cuatro días de trabajo por tres de descanso, con turnos de hasta 12 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La discusión sobre las denominadas jornadas laborales 4x3 dio un nuevo giro en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, luego de que, con el voto de la fracción oficialista, fuera aprobada la moción 2,528 al expediente 24,290, conocido como proyecto de jornadas excepcionales.

La decisión implica dejar sin efecto modificaciones realizadas anteriormente a la iniciativa y regresar al texto original del proyecto, uno de los temas laborales que ha generado mayor confrontación política durante su trámite legislativo.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación de una disposición que contemplaba una consulta mediante votación secreta a los trabajadores de empresas que ya aplican modalidades similares, con el objetivo de que fueran ellos quienes definieran si querían acogerse o no a la jornada excepcional.

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Esa consulta había sido incorporada durante la legislatura anterior tras una solicitud de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) como parte de las negociaciones para respaldar el avance del proyecto.

El nuevo texto mantiene, sin embargo, el principio de que la incorporación a estas jornadas deberá ser voluntaria para los trabajadores y establece que las compañías necesitarán una autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social antes de implementarlas.

Durante la discusión, desde el oficialismo se defendió que el proyecto incorpora garantías para quienes decidan probar el nuevo esquema.

“Es un texto que va a permitir que estas jornadas sean voluntarias y eso sí, teniendo claro que requieren una autorización por parte del Ministerio de Trabajo previo a que las empresas lo puedan implementar”, señaló el diputado oficialista Juan Manuel Quesada.

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La propuesta también permitiría que los trabajadores cuenten con un periodo de hasta tres meses para determinar si la nueva modalidad se adapta a sus necesidades.

“Si luego de esos tres meses consideran que no les es beneficioso, puedan devolverse a la jornada anterior”, se explicó durante la discusión.

Además, según la defensa realizada desde el oficialismo, el texto busca evitar afectaciones salariales para aquellos empleados que actualmente laboran bajo modalidades semejantes.

La Asamblea Legislativa concluyó la votación por el fondo de las 2,564 mociones presentadas al proyecto de jornadas excepcionales.

Liberación y Frente Amplio cuestionan el cambio

La eliminación de la consulta provocó críticas desde Liberación Nacional y el Frente Amplio, bancadas que advirtieron sobre un eventual debilitamiento de los mecanismos de participación de los trabajadores.

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Desde el PLN señalaron que la discusión debe mantener un equilibrio entre la seguridad jurídica requerida por las empresas y la protección de los derechos laborales.

“Si no hay ese equilibrio entre seguridad jurídica y derechos laborales, nosotros no podemos estar de acuerdo. El tema de la consulta y la participación directa de los trabajadores en la decisión es parte de ese equilibrio”, afirmó Álvaro Ramírez de Liberación Nacional.

El partido también sostuvo que eliminar ese mecanismo sería contrario al principio de no retroceso en materia de derechos laborales.

Las críticas fueron aún más fuertes desde el Frente Amplio, que acusó al Gobierno de romper acuerdos alcanzados durante el periodo legislativo anterior.

“El Gobierno sigue rompiendo los acuerdos que ellos mismos hicieron en el periodo pasado”, cuestionó José Maria Villalta.

Desde esa bancada también se mantiene una oposición de fondo al modelo de jornadas de 12 horas, al considerar que podría traducirse en condiciones laborales más exigentes y en una afectación al reconocimiento de horas extraordinarias.

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“Lo que quieren hacer es volver al texto original del proyecto de ley, que es todavía más perjudicial para los trabajadores de este país, porque pretende establecer jornadas extenuantes de 12 horas sin el pago de horas extras”, señalaron desde la oposición.

Liberación Nacional y el Frente Amplio cuestionaron la eliminación de la consulta directa a trabajadores incorporada durante la legislatura anterior. Cortesía: Frente Amplio

Cuatro días de trabajo y tres de descanso

El proyecto busca permitir jornadas laborales excepcionales en determinadas actividades económicas caracterizadas por requerir procesos continuos de producción.

La normativa facultaría su aplicación en sectores como manufactura tecnificada, producción de dispositivos e implementos médicos y servicios corporativos, entre otros contemplados en la iniciativa.

Para la modalidad diurna se establece un esquema de cuatro días trabajados por tres días de descanso, con jornadas de hasta 12 horas.

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En el caso de la modalidad nocturna, el esquema sería de tres días trabajados por cuatro días de descanso.

La propuesta incorpora además compensaciones salariales específicas. Para las jornadas diurnas se contempla un pago equivalente a 17% adicional sobre el salario básico, mientras que para quienes laboren bajo la modalidad nocturna el incremento sería de 25%.

Dentro de la Asamblea también existen sectores que consideran que la iniciativa podría convertirse en una herramienta para favorecer la atracción de inversión extranjera, principalmente en un contexto de desaceleración de algunos sectores asociados con las zonas francas.

Durante el debate, una de las voces favorables al proyecto destacó que, ante una reducción en el ritmo de crecimiento del régimen de zonas francas, las jornadas excepcionales podrían representar “un incentivo interesante para la inversión extranjera”.

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Sin embargo, otras posiciones legislativas sostienen que las modificaciones realizadas durante el trámite no solucionan los problemas estructurales del proyecto.

“Nosotros consideramos que este proyecto es un proyecto que está mal hecho”, se afirmó desde una de las bancadas críticas.

Según esa posición, ninguna de las mociones discutidas hasta ahora consigue construir un marco jurídico suficientemente sólido tanto para empleadores como para trabajadores ante los cambios que experimenta el mercado laboral.

El proyecto contempla un aumento de 17% sobre el salario básico para la jornada diurna y de 25% para quienes laboren bajo la modalidad nocturna. Universidad de Costa Rica

El proyecto todavía tiene camino por recorrer

Los diputados concluyeron la votación por el fondo de las 2.564 mociones presentadas al proyecto.

El siguiente paso será revisar la totalidad de esas mociones antes de que la iniciativa pueda avanzar hacia su votación definitiva.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, confirmó además que las consultas correspondientes al proyecto se realizarán una vez finalizada la votación de todas las mociones de revisión.

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Esto significa que, pese al avance registrado con la moción 2.528, el expediente 24,290 aún deberá superar varias etapas antes de convertirse en ley.

El debate continuará marcado por dos posiciones contrapuestas: quienes ven las jornadas excepcionales como una herramienta para modernizar el mercado laboral, mejorar la competitividad y atraer inversión, y quienes advierten que una jornada de hasta 12 horas podría representar un retroceso en las condiciones laborales si no existen garantías suficientes para proteger la voluntariedad, el salario y la capacidad de decisión de los trabajadores.