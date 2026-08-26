Crimen y Justicia

Amenazas desde la cárcel de Coronda y un crimen narco: imputaron a dos personas por el homicidio de un joven

Valentín Ezequiel Díaz fue asesinado a disparos el 17 de agosto, a metros de una cárcel de Rosario. Hay dos detenidos y un prófugo

La zona en donde el joven fue asesinado, tras haber sido amenazado de muerte
La zona en donde el joven fue asesinado, tras haber sido amenazado de muerte
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Un hombre y una mujer quedaron detenidos tras ser imputados por el homicidio de Valentín Ezequiel Díaz, el joven de 24 años que fue asesinado a disparos el 17 de agosto en un asentamiento frente a la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario. Según se estableció, el día anterior a que el hombre fuera asesinado, había recibido amenazas desde la cárcel de Coronda.

Durante la audiencia de imputación en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la fiscal Laura Riccardo indicó que uno de los reclusos de Coronda le habría hecho llegar la intimidación a la víctima. En este sentido, explicó que la investigación identificó como antecedente un altercado ocurrido la mañana del domingo 16 de agosto, en un punto de venta de estupefacientes situado en un pasillo de calle 27 de Febrero al 7800.

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Según la Fiscalía, allí se produjo una pelea física y verbal entre Díaz, otros jóvenes y quienes se ocupaban de la custodia y atención del lugar. En ese contexto, una mujer identificada como Fiama A., considerada encargada del puesto de venta y presente durante el conflicto, lo habría amenazado de muerte.

Posteriormente, la mujer estableció una comunicación telefónica con una persona detenida en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda, a quien le informó lo sucedido. De acuerdo con la información publicada por La Capital, la fiscal apuntó que el recluso, a través de esa llamada, habría amenazado a uno de los jóvenes involucrados en la pelea.

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Las imputaciones se realizaron este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario
Las imputaciones se realizaron este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario

A partir de esto, se reconstruyó que el lunes 17 de agosto, alrededor de las 17 horas, Hernán M. y otro hombre —aún no identificado— se dirigieron desde un descampado ubicado sobre las vías férreas hacia un domicilio y un pasillo de calle 27 de Febrero al 7900, frente a la Unidad Penitenciaria Nº 5. Cuando se encontraban frente a la puerta de una vivienda, Díaz se aproximó al lugar.

Tras un breve intercambio verbal, los dos hombres forzaron a Díaz a ingresar al pasillo, donde le efectuaron múltiples disparos de arma de fuego. La víctima recibió varios balazos en distintas partes del cuerpo y murió minutos más tarde, cuando era trasladada al Policlínico San Martín.

En línea con esto, la Fiscalía también señaló que Hernán M. disparó contra E.Z., quien se hallaba en el interior del pasillo. Luego de los disparos, los agresores huyeron. Mientras que uno regresó sobre sus pasos, el otro escapó por el pasillo.

Respecto a la segunda víctima, las autoridades confirmaron que, desde ese momento, esta persona permanece internada en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y en estado crítico. Por este motivo, este martes los dos sospechosos fueron imputados.

A Hernán M. se le atribuyó el homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautor, además de tentativa de homicidio y portación ilegítima de un arma de fuego de uso civil. En tanto, Fiama A. fue imputada por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A raíz de esto, el juez Florentino Malaponte dispuso la prisión preventiva por noventa días para ambos imputados.

Mató a un hombre durante una venta de drogas y lo condenaron a 12 años de prisión

Hace dos semanas, un tribunal de Rafaela, Santa Fe, confirmó de forma unánime la condena a Cristian Martín Montaña, de 30 años, por el homicidio de Nahuel Agustín Gaitán, ocurrido en junio de 2024. La víctima murió tras recibir una puñalada en el abdomen con un cuchillo de más de veinte centímetros.

La Fiscalía reconstruyó que el hecho sucedió la noche del 3 de junio, cuando Montaña buscó a Gaitán portando un cuchillo de entre veinte y treinta centímetros. El ataque ocurrió en un lapso de veinte minutos, mientras la víctima aguardaba a un amigo en un pastizal junto a un camino de tierra, en espera de una compra de estupefacientes.

Fachada de edificio blanco con tres ventanas, puerta central con toldo, dos unidades de aire acondicionado, arbustos, cartel 'ACUSACION' y bandera
Luego de que la defensa del acusado apelara la condena, esta quedó firme hace dos semanas (mpa.santafe.gov.ar)

El agresor, con quien existían conflictos previos, se hallaba en las inmediaciones y, al conocer la presencia de Gaitán, fue a su encuentro. Según el fiscal Martín Castellano, titular de la Sección Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Montaña localizó a Gaitán y “le asestó una puñalada en el abdomen que le provocó una herida de tal gravedad que falleció momentos después a pocos metros de la agresión”. El hecho ocurrió entre las 21:00 y las 21:22, cerca del asentamiento conocido como Villa del Parque, detalló el MPA.

El juicio oral se realizó en noviembre pasado, oportunidad en la que el tribunal de primera instancia condenó a Montaña a doce años de prisión. Tras la apelación, los camaristas Matías Drivet, Sergio Alvira y Roberto Prieu Mántaras rechazaron todos los argumentos de la defensa y este jueves ratificaron la condena y la duración de la pena.

El fiscal Castellano sostuvo que “los jueces rechazaron por unanimidad los agravios de la defensa y sostuvieron que la sentencia estaba debidamente fundada y que la prueba producida durante el juicio había sido valorada de manera integral, racional y conforme a las reglas de la sana crítica”. Además, explicó que los camaristas descartaron que las contradicciones mencionadas en declaraciones de testigos alcanzaran para generar una duda razonable sobre la participación de Montaña.

Por su parte, el tribunal señaló que la valoración de la prueba debía realizarse en conjunto y no de forma aislada, concluyendo que existían elementos suficientes para mantener la condena, sin la necesidad de aplicar el principio jurídico que obliga a decidir a favor del acusado en caso de duda razonable.

Respecto a la calificación legal, los jueces confirmaron la figura de homicidio simple, al considerar que el uso del arma, la modalidad del ataque y las circunstancias permitían establecer que Montaña actuó con intención y previsión del desenlace fatal.

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