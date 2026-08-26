Guatemala

Desmantelan banda criminal en Guatemala con municiones exclusivas del Ejército y droga

La PNC los detuvo en flagrancia tras una pelea en San José Pinula y les incautó 17 bolsas con presunta marihuana

Las autoridades localizaron cuatro vehículos con reporte de robo o hurto, otro con orden de secuestro, tres municiones útiles y un chaleco antibalas en el operativo de zona 6.
Ocho presuntos integrantes de Barrio 18 fueron capturados en flagrancia en San José Pinula por escándalo público, municiones de uso exclusivo del Ejército y droga. (PNC de Guatemala)
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Ocho presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18 fueron capturados en flagrancia en el municipio de San José Pinula tras protagonizar un escándalo público, portar municiones de uso exclusivo del Ejército y como droga.

La intervención, ejecutada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), se realizó en la calle principal del sector Tulipanes, residenciales San José Pinula, donde los detenidos fueron sorprendidos mientras alteraban el orden y peleaban en la vía pública.

Durante el operativo, los agentes de la comisaría 13 decomisaron 27 municiones para fusil y 17 bolsas plásticas con presunta marihuana. Entre los capturados figuran:

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  • Juan Daniel Rodríguez Gil, alias “el zombi”;
  • Estuardo Alexander Chavac Montezuma, alias “el payaso”;
  • Iván Alexander Boror Batres, alias “el gato”;
  • Dayana Daniela Monterroso Hernández, alias “colocha”;
  • María Celeste Muñoz Osorio, alias “la muñeca”;
  • Laura Yessenia Cuevas Yol, alias “la coqueta”;
  • Víctor Monzón Ramos, alias “bebé pequeño”; y
  • Fernando Gabriel Reyes Carrillo, alias “lunático”.
Las autoridades localizaron cuatro vehículos con reporte de robo o hurto, otro con orden de secuestro, tres municiones útiles y un chaleco antibalas en el operativo de zona 6.
Tres mujeres fueron detenidas por la PNC, se les señala de integrar una banda criminal en San José Pinula. (PNC de Guatemala)

Historial de antecedentes

Tras la detención, los agentes de la PNC realizaron una búsqueda de antecedentes penales o policiacos de los capturados, encontrando reincidencia en Monzón Ramos, alias “bebé pequeño”, quien anteriormente fue aprehendido por extorsión

Mientras que Reyes Carrillo, alias “lunático”, suma antecedentes por portación ilegal de arma de fuego, conspiración para cometer asesinato, traslado de municiones, asesinato y extorsión entre 2017 y 2024.

Operativos simultáneos y recuperación de vehículos

En otro punto de la ciudad de Guatemala, agentes de la PNC y el Ministerio Público (MP) desmantelaron un inmueble en la avenida Ferrocarril y 24 calle, zona 6 capitalina, que presuntamente servía como guarida y parqueo de la Mara Salvatrucha (MS).

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Las autoridades localizaron cuatro vehículos con reporte de robo o hurto, otro con orden de secuestro, tres municiones útiles y un chaleco antibalas en el operativo de zona 6.
La PNC y el Ministerio Público desmantelaron en la zona 6 de la ciudad de Guatemala un inmueble que presuntamente funcionaba como guarida y parqueo de la Mara Salvatrucha. (PNC de Guatemala)

En la acción fue aprehendido Víctor “N”, de 48 años, señalado como guardián del lugar donde se resguardaban vehículos robados por integrantes de dicha organización.

Las autoridades localizaron cuatro vehículos con reporte de robo o hurto y uno más con orden de secuestro. También se incautaron tres municiones útiles y un chaleco antibalas.

Las autoridades localizaron cuatro vehículos con reporte de robo o hurto, otro con orden de secuestro, tres municiones útiles y un chaleco antibalas en el operativo de zona 6.
Las autoridades localizaron cuatro vehículos con reporte de robo o hurto, otro con orden de secuestro, tres municiones útiles y un chaleco antibalas en el operativo de zona 6. (PNC de Guatemala)

Reclutamiento de menores y diversificación criminal

La PNC ha reportado un aumento en la participación de jóvenes en actividades ilícitas, fenómeno asociado al reclutamiento por parte de estructuras criminales.

En lo que va de 2026, 608 adolescentes y jóvenes han sido remitidos a los juzgados por delitos como portación ilegal de armas, extorsión y sicariato.

Estrategias para contener la criminalidad

Autoridades del Ministerio de Gobernación han advertido que el narcotráfico ha diversificado sus actividades en el país y actualmente abarca almacenamiento, procesamiento y distribución de estupefacientes, además de la extorsión y el control territorial.

El ecosistema criminal sostiene su financiamiento a través de la extorsión y el narcomenudeo.

La PNC enfatizó que, aunque las denuncias por extorsión han mostrado una reducción frente al año anterior, la estrategia oficial se orienta a debilitar las finanzas de las estructuras criminales y no solo a la captura de cabecillas.

Las zonas fronterizas y la inteligencia estratégica figuran entre las prioridades para limitar la expansión de estos grupos.

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