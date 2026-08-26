Política

Santilli recibirá a los gobernadores de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe para discutir temas energéticos y la agenda del Congreso

El Jefe de Gabinete escuchará este jueves reclamos de los mandatarios por las tarifas eléctricas como tema principal del encuentro. Proyectos pendientes en ambas Cámaras, como zonas frías y cálidas y la reforma política, también estarán sobre la mesa

Pullaro, Llaryora, Frigerio
Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio se reunirán con Diego Santilli en Casa Rosada
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El próximo jueves al mediodía, los gobernadores Rogelio Frigerio, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro se encontrarán con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en su despacho de la Casa Rosada.

Las tres provincias conforman la Región Centro. El nucleamiento representa un 20% de la población del país y concentra un tercio de su PBI. Además, allí está el 60% de la superficie agrícola nacional.

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El jefe de Gabinete volvió a contactar a los gobernadores después de los problemas recientes en el Congreso. El objetivo es mejorar el tratamiento de las leyes que el Gobierno considera importantes.

Los gobernadores, por su parte, llevarán una carpeta de reclamos que requieren una salida rápida. El principal, según adelantaron fuentes oficiales, es la energía. Una serie de decisiones tomadas por la mayorista eléctrica Cammesa (controlada por el Estado nacional) impactó en las tarifas de grandes usuarios industriales. Y también tendría su correlato en el consumo residencial.

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El oficialismo tiene en el Congreso un proyecto para modificar la ley de “zonas frías”, que subsidia el gas del centro-sur del país. A fin de conseguir el apoyo de las provincias del Norte Grande, el jefe de Gabinete prometió hace unas semanas en Posadas una ley de “zonas cálidas” para subvencionar el consumo eléctrico en verano.

Diego Santilli y Maximiliano Pullaro, en una reciente reunión
Diego Santilli y Maximiliano Pullaro, en una reciente reunión

Los departamentos del centro sur de Córdoba y el sur de Santa Fe están incluidos en “zonas frías”. Entre Ríos está excluido. También está en discusión su inclusión como “zona cálida”. Llaryora quiere un trato igualitario al de las provincias del Norte Grande.

Otro tema que estará en agenda será la transferencia de rutas nacionales a los estados provinciales. Es una posibilidad que se maneja para salvar la falta de inversión que dejó trayectos intransitables. El planteo de los gobernadores es que el pase venga acompañado de recursos para reparación.

La agenda política

Fuentes oficiales indicaron que la cumbre entre los gobernadores y el jefe de Gabinete estará enfocada en la cuestión. Pero el temario político no podrá ser evitado. Uno de esos ejes será el tema de la eliminación o suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del año próximo.

El gobierno nacional tiene un escenario complejo en ese punto. Frigerio y Llaryora se han mostrado favorables a la iniciativa. Pero los votos de esas provincias en el Congreso ya estaban contabilizados en Balcarce 50. Lo que desequilibra es el reacomodamiento de los votos del norte.

Por otro lado, las realidades políticas de cada provincia impedirán una estrategia unificada por parte de Santilli.

Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en la Casa Rosada
Rogelio Frigerio y Diego Santilli tienen una relación de amistad que excede a la política

El mandatario entrerriano es un aliado de la administración libertaria. Logró un acuerdo electoral en 2025 que le permitió aplastar al PJ. Además, hay una relación personal de amistad entre Frigerio y Santilli. Ambos compartieron la carrera de TC Pista el último domingo en Paraná. En esa categoría corre Nicanor, el hijo del funcionario nacional.

Llaryora y Pullaro, por el contrario, son cercanos a algunas políticas de la Casa Rosada, pero la enfrentaron en los comicios del año pasado. No les fue bien. Los resultados no los acompañaron y ambos territorios terminaron pintados de violeta.

Hace un mes, los tres gobernadores confluyeron en San Francisco. Allí dejaron inaugurada la sede permanente de la Región Centro. El eje de los discursos fue la necesidad de la eliminación de los derechos de exportación agropecuarios.

“Las malditas retenciones nos cercenan año a año de posibilidades de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, aseveró Llaryora en aquella oportunidad.

Frigerio, por su parte, señaló: “Entendemos que no es un proceso fácil y no puede resolverse de un día para el otro. Pero con muchísima convicción exigimos un cronograma concreto de reducciones sistemáticas”.

Este tema, sin embargo, no estará en la agenda del jueves.

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