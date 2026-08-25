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El Gobierno volvió a tomar distancia de Cerimedo: “Desde el 2023 no tenemos vínculo”

Adrián Ravier ratificó los dichos del presidente Javier Milei sobre su relación con el consultor. “Hay que dejar trabajar a la justicia en Bolivia”, reiteró al ser consultado por las versiones de autoatentado

Ravier habló sobre el caso Cerimedo
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El Gobierno de Javier Milei volvió a despegarse públicamente de Fernando Cerimedo, el argentino de 45 años que permanece detenido de manera preventiva en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra. La justicia boliviana lo acusa de tentativa de feminicidio contra su amante, la abogada Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque de sicarios y denunció a Cerimedo por ordenar el atentado.

Durante la conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo: “Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023”, y agregó: “El Gobierno no tiene relación con Cerimedo desde hace ya un par de años”. El funcionario admitió que Cerimedo ingresó a Casa Rosada en la primera mitad de 2024, pero aclaró que no mantuvo reuniones con el Presidente. “En la primera mitad de 2024 mantuvo reuniones que terminaron con su salida del Gobierno en el rol que jugaba”, sostuvo.

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Consultado sobre la causa judicial, el vocero enfatizó que el delito investigado corresponde a la justicia de Bolivia. “Hay investigaciones al respecto y hay que dejar trabajar a la justicia de ese país para que muestre los resultados”, respondió. Cuando se le preguntó si el Presidente respaldaba versiones de autoatentado, evitó valorar hipótesis y reiteró: “Hay que dejar trabajar a la justicia en Bolivia”.

La semana pasada, el presidente Javier Milei se refirió por primera vez al caso y negó cualquier vínculo actual con Cerimedo, fundador de La Derecha Diario. “Es alguien que no forma parte del espacio y que no tiene vínculo con nosotros de ningún tipo. Nos dejamos de vincular en 2023”, afirmó el mandatario. Además, denunció la existencia de una operación mediática en su contra en la que incluyó a la diputada exlibertaria Marcela Pagano y a la pareja de esta, Franco Bindi. “No descartemos que detrás de esto esté toda la runfla de Pagano, Bindi, Evo Morales, el castrochavismo, Lula... Es parte de todo el mismo entramado”, expresó Milei. El mandatario apuntó directamente contra Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, a quien acusó de impulsar una campaña de desinformación. “Esta vez lo hicieron de manera tan grosera que quedó demasiado en evidencia. Es la banda de delincuentes castrochavista que opera en la región y que hace verdaderamente desastres”, afirmó.

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El Gobierno aseguró que la relación entre Cerimedo y Javier Milei terminó en 2023
El Gobierno aseguró que la relación entre Cerimedo y Javier Milei terminó en 2023

Consultado sobre si el Gobierno consideraba necesario pedir disculpas por la vinculación previa con Cerimedo, el vocero sostuvo que en 2024 dejó de tener funciones en la gestión. “Estamos, creo, sorprendidos con lo que se difundió y, en todo caso, la justicia de Bolivia es la que estudiará la cuestión”, expresó.

El vocero también abordó durante la conferencia los principales ejes de la gestión en infraestructura, defensa, salud, economía y relaciones exteriores. Entre los anuncios, resaltó el avance en la privatización de rutas nacionales y el sistema ferroviario de cargas. Explicó que el Gobierno adjudicó 3.900 kilómetros de rutas al sector privado en la etapa tres de la Red Federal de Concesiones, iniciativa que busca “rehabilitar la infraestructura vial, mejorar la seguridad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad a través de inversión cien por ciento privada”. El vocero detalló que la inversión proyectada para la red supera los 13.970 millones de dólares, abarca más de nueve mil kilómetros de rutas y que las obras se encuentran en ejecución en once provincias.

En materia ferroviaria, informó sobre la licitación nacional e internacional para concesionar por cincuenta años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, una red estratégica de más de 7.500 kilómetros de vías operativas. “El objetivo es recuperar una red ferroviaria que hoy está deteriorada, pero que puede convertirse en un motor de crecimiento, reducir los costos logísticos y hacer más competitivas nuestras exportaciones”, explicó. El proceso está coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada para implementar el programa de privatizaciones y concesiones de empresas estatales.

Ravier mencionó la finalización de las obras del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Señaló que el gasoducto Perito Moreno, ex Néstor Kirchner, se completó en cuatro años con fondos públicos, mientras que el oleoducto encabezado por YPF y empresas privadas logró un grado de avance del 80% en solo dos años y permitirá exportar más de 500.000 barriles de crudo por día. “La inversión total supera los 2.900 millones de dólares y una vez en marcha permitirá generar exportaciones de petróleo por más de 15.000 millones de dólares anuales”, subrayó.

En defensa, comunicó la compra de 235 vehículos blindados Striker para el ejército argentino y el resultado de la política de “tolerancia cero” contra la pesca ilegal, que ya generó más de 5.300 millones de pesos en compensaciones pagadas por buques extranjeros sancionados. Detalló también la asistencia humanitaria de las Fuerzas Armadas argentinas en Colombia, donde un contingente colabora con la respuesta al terremoto en el departamento de Chocó.

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