Rafael Grossi recibió la medalla Eisenhower de la American Nuclear Society por el legado de “Átomos para la Paz”

El diplomático Rafael Grossi recibe una medalla conmemorativa durante la ceremonia de entrega de los premios NECX en un escenario decorado de azul

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El diplomático argentino Rafael Grossi recibió el lunes 24 de agosto de 2026 en Dallas la medalla Eisenhower, el mayor reconocimiento anual de la American Nuclear Society, por su labor en favor de la paz global, la no proliferación y el uso pacífico de la energía nuclear.

La distinción quedó atada a una referencia directa al programa “Átomos para la Paz”, el legado del presidente Dwight Eisenhower que, según la organización, siguió guiando el trabajo internacional en materia nuclear más de 70 años después de aquel discurso. Grossi está al frente de la OIEA desde 2019 y es candidato a secretario general de Naciones Unidas para suceder a Antonio Guterres, cuyo mandato vence a fines de 2026.

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La American Nuclear Society destacó que el director general del organismo internacional reforzó las salvaguardas globales, promovió el uso pacífico de la energía nuclear y ejerció una diplomacia “de coraje” ante desafíos globales complejos, apoyado en los principios de cooperación internacional y responsabilidad.

Grossi vinculó el premio con la no proliferación

Grossi recibió la medalla ante los principales referentes de la industria nuclear de Estados Unidos. Allí dijo: “Orgulloso de recibir este premio en la Conferencia y Expo de Energía Nuclear en Dallas en reconocimiento a las contribuciones a la no proliferación nuclear”.

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El jefe de la Organización Internacional de Energía Atómica afirmó además que el propósito de Eisenhower siguió vigente. “Todos podemos sentirnos orgullosos de llevar adelante esa misión, poniendo al átomo al servicio de la paz y el progreso”, sostuvo.

El galardón lo entregó Hash Hashemian

La medalla fue entregada por el presidente de la American Nuclear Society, el doctor Hash Hashemian, expresidente inmediato de la entidad y miembro activo desde 1975.

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Rafael Grossi dirige unas palabras al público desde un podio durante la cena de premios del evento de NECX

Hashemian dirige Analysis and Measurement Services Corporation, una firma de ingeniería nuclear con sede en Knoxville, Tennessee, que cofundó en 1977. Bajo su liderazgo, la empresa desarrolló instrumentación, sistemas de control, equipos de análisis, capacitación y servicios implementados en 26 países.

También dicta clases en el Instituto Tecnológico de Georgia y en la Universidad de Tennessee-Knoxville, y posee tres doctorados en ingeniería eléctrica, nuclear e informática.

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Por otra parte, el Consejo de Seguridad ONU celebra un segundo sondeo sobre aspirantes a secretario general,

Hace tres semanas tuvo lugar la primera ronda de este sondeo no vinculante. Entonces, los más respaldados fueron la costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi, indicaron a EFE fuentes diplomáticas.

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Una placa conmemorativa de la Sociedad Nuclear Estadounidense reconoce las contribuciones de Rafael M. Grossi en materia de no proliferación nuclear

Rodrigues-Birkett, actual embajadora de Guyana ante la ONU, recibió 9 votos a favor, 2 en contra y 4 ‘sin opinión’, y Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), fue respaldado por 7 miembros, mientras que 2 votaron en contra y 6 optaron por la opción ‘sin opinión’.

En este tipo de votación, los representantes de los miembros reciben una papeleta blanca en la que pueden optar por votar a favor, en contra o ‘sin opinión’.

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Tras dar por concluido este formato de votaciones, el Consejo de Seguridad celebrará otro en el que los cinco miembros con derecho a veto emitirán sus consideraciones en una papeleta roja y los otros diez en una blanca.

Un voto en una hoja roja dejaría fuera de la carrera a uno de los aspirantes.