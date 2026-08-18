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“Gandalfs” al ataque: un grupo de manifestantes disfrazados de magos protestó en la casa de Peter Thiel en Palermo

La manifestación se realizó frente a la vivienda que el empresario compró en Barrio Parque, con disfraces inspirados en el personaje de la saga de El Señor de los Anillos

La cobertura de Infobaen en vivo sobre la manifestación en Barrio Parque
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Un grupo de magos avanzó ayer por Palermo Chico al ritmo de saltos y cánticos. Barbas, túnicas y sombreros puntiagudos replicaban la figura de Gandalf, el hechicero de El señor de los anillos. La escena no era una ficción de la película Peter Jackson, sino una curiosa protesta contra la presencia del multimillonario Peter Thiel en la Argentina, quien compró una mansión en el exclusivo barrio porteño.

Los manifestantes llevaban un lienzo blanco ondeaba. La consigna combinaba inglés y un insulto grosería: “You shall not pass, la c... de tu madre”. La frase (“¡No pasarás!”, en español) es muy célebre y pertenece la primera película de La Comunidad del Anillo. En ese film, el mago que guía al protagonista Frodo por las Minas de Moria se la grita a un Balrog, una bestia de las tinieblas. La misma proclama la utilizaron contra Thiel.

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Además de la casa del magnate, la convocatoria pasó por el Instituto Nacional Sanmartiniano, en el día en el que se cumplían 176 años de la muerte del Libertador de América, y tuvo una breve pausa frente al Regimiento de Granaderos a Caballo.

La elección de Gandalf para protestar contra Thiel, quien recientemente realizó una inversión de USD 76 millones en Vista Energy en Vaca Muerta, no fue azarosa. El magnate es un admirador declarado del universo de Tolkien, al punto de bautizar a su principal compañía, Palantir Technologies, que toma su nombre de las palantíri de Tolkien. Se trata de las piedras videntes que, en el mundo fantástico del escritor, son capaces de mostrar acontecimientos a gran distancia, profetizar posibles futuros y permitir a quien las utiliza observar y obtener información sobre otras personas.

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Durante la protesta, otra canción apuntó contra el empresario en relación a esa dicha firma: “Vos tenés palantires/ Para ver el futuro/ Mirate en el espejo/ Vas a ver un bol...”.

Protesta de Gandalf en la casa de Peter Thiel. @paisajeante

Palantir Technologies, fundada en 2003 por Thiel y Alex Karp, se especializa en inteligencia y vigilancia de datos. Sus servicios, valuados en más de USD 20.000 millones, alcanzan al Ejército de Estados Unidos, la CIA, el FBI y cuerpos policiales de ciudades como Los Ángeles y Chicago. La expansión internacional de Palantir genera polémica en el mundo a raíz de denuncias sobre vigilancia extrema.

Las referencias a Tolkien van más allá de Palantir. Thiel utilizó nombres como Valar Ventures y Mithril Capital Management para otras firmas. Dirigentes de derecha en Estados Unidos, como el vicepresidente J. D. Vance, también recurren a la mitología de Tolkien en sus discursos.

Peter Thiel - Javier Milei
El magnate Peter Thiel se reunió este año con Javier Milei

Con el objetivo de replicar al magnate, el papa León XIV incluso citó a Gandalf en su primera encíclica, Magnifica Humanitas, publicada en mayo de 2026. El pontífice advirtió sobre los peligros de la inteligencia artificial y recuperó una frase del mago: “No nos corresponde dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que esté en nuestras manos para el bienestar de los años que nos ha tocado vivir, erradicando el mal de los campos que conocemos…”

La inversión en la Argentina

La concentración del grupo de Gandalf se realizó frente a la reciente adquisición inmobiliaria de Thiel en Palermo Chico, valuada en USD 12 millones. La protesta se produjo poco después del anuncio de la compra del 1% de Vista Energy, operadora clave en Vaca Muerta bajo la conducción de Miguel Galucci. La operación bursatil llegó a través del fondo Thiel Macro LLC y se comunicó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

El empresario Peter Thiel luego del torneo de ajedrez
El empresario Peter Thiel luego del torneo de ajedrez (Torre Blanca)

En abril pasado, Thiel se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. El empresario sostuvo en diferentes ocasiones que las ideas del mandatario argentino tienen eco global. También mantuvo encuentros con funcionarios, economistas y figuras de la oposición, como el diputado nacional de Unión por la Patria y referente de Patria Grande, Juan Grabois.

Con un patrimonio estimado en USD 32.000 millones por Forbes, Thiel figura entre las cien mayores fortunas del planeta. Su historial incluye la fundación de PayPal, la inversión inicial en Facebook y la presidencia de Founders Fund, con apuestas por compañías como SpaceX y Stripe.

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