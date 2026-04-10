Escala la tensión entre los libertarios por la agenda en la Legislatura bonaerense

En medio de los distintos frentes políticos que atraviesa el gobierno nacional, una discusión interna de La Libertad Avanza viene cobrando fuerza en la provincia de Buenos Aires y puntualmente en la Legislatura bonaerense. El sector que responde al diputado nacional y presidente del partido a nivel provincial, Sebastián Pareja, posó las miradas en el jefe de la bancada de diputados, Agustín Romo, por la presentación de un proyecto de ley que consideran central. Se trata de la iniciativa de convertir al poder legislativo bonaerense en unicameral, como ya sucede en otras provincias. La disputa no es por la iniciativa en sí, sino por el momento en que se presentó, toda vez que LLA buscaba plantar agenda con ese tema.

Las internas que aún sobrevuelan en el gobierno nacional entre las llamadas Fuerzas del Cielo y el karinismo tiene su correlato en territorio bonaerense. Pareja, es un dirigente directo de la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei. Fue la hermana del presidente quien lo ungió como presidente del partido de LLA en la provincia de mayor peso electoral; pero Romo -que se mueve junto al asesor presidencial, Santiago Caputo- resistió como jefe de bloque por decisión del propio Milei. “No puede darle vía libre a ese proyecto cuando sabe que es un tema que nosotros vamos a trabajar en conjunto y que va a ser parte de nuestra plataforma electoral”, se quejó un diputado que responde a Pareja.

Como contó Infobae, en LLA buscan avanzar con distintas leyes para modificar el funcionamiento político-electoral en la provincia de Buenos Aires. Quieren una reforma constitucional para bajar el gasto y resideñar el Estado. Una de estas reformas es un sistema de unicameralidad que fusiona la Cámara de Diputados con el Senado. Otro, ir por la Boleta Única de Papel y que ese sea el modo de votación en las próximas elecciones.

Karina Milei, Martín Menem y Sebastián Pareja

El bloque de diputados bonaerenses de LLA tiene 20 integrantes. La mayoría forma parte del esquema de Pareja. También tiene una pata allí, la senadora nacional Patricia Bullrich, con referentes bonaerenses. Mientras que Las Fuerzas del Cielo están representadas por Romo y el ex secretario de Culto de la Nación, Nahuel Sotelo.

En el mes de marzo, el diputado del bloque libertario, Héctor Gay, presentó un proyecto de ley que propone convocar a una Convención Reformadora para sustituir el actual sistema bicameral del Senado y la Cámara de Diputados bonaerenses por un sistema unicameral, en línea con la tendencia que ya siguieron 15 provincias argentinas. La propuesta apunta a simplificar la estructura parlamentaria, reducir costos y agilizar la producción de leyes.

El proyecto contempla la modificación de artículos específicos de la Constitución Provincial relacionados con el funcionamiento del sistema parlamentario, la estructura interna del poder legislativo y la representación territorial. Además, la iniciativa estipula que la Convención Reformadora contará con un plazo de 120 días para sesionar y dictar las reformas, que deberán ser aprobadas por una mayoría de dos tercios del total de sus integrantes. Luego, el Poder Ejecutivo deberá convocar a la elección de los diputados convencionales dentro de los 120 días posteriores a la promulgación de la ley, asignando a cada sección electoral la cantidad de convencionales equivalente a la suma de diputados y senadores actuales, bajo el mismo método de elección vigente.

Entre los fundamentos, Gay advierte que la Provincia de Buenos Aires se mantiene como excepción institucional frente a la mayoría de las jurisdicciones argentinas, que ya adoptaron el sistema unicameral. Las provincias de Córdoba, San Luis y Tucumán son citadas como referencia, ya que “la discusión se ha vuelto más pública y directa” tras el cambio, según documentación oficial de la Legislatura provincial. El avance del proyecto mantiene abierta la expectativa sobre el futuro del modelo legislativo bonaerense, sujeto ahora a la instancia de la Convención Reformadora y a la participación ciudadana en la definición de la nueva estructura. El autor de la iniciativa no responde de manera directa ni a Pareja ni a Romo.

El jefe de la bancada libetaria en Diputados PBA, Agustín Romo

“Lo que debería hacer Romo es pedirle a Gay que retire el proyecto y que presentemos uno con la firma de todos los integrantes del bloque”, planteó una legisladora libertaria, que sospecha que el legislador de las Fuerzas del Cielo “deja hacer” para entorpecer la agenda de Pareja. Este medio intentó contactarse con Romo, pero no hubo respuesta.

“Hay que ver si es su deseo —ser presidente de bloque—; para mí es un trabajo de orfebrería”, dijo en las últimas horas el diputado libertario Ramón “Nene” Vera sobre el trabajo dentro del bloque que preside Romo. En declaraciones a 221 Radio, el legislador enfatizó que “hay que ver si Agustín está en ese lugar porque es el proyecto en sí y supera su deseo personal; por ahí no lo es y debido a la situación él es”.

En esa misma entrevista, Vera también dijo que con Romo se lleva bien, pero que si el hombre de Santiago Caputo no quiere ser más presidente de bloque porque “tiene las energías en otro objetivo, ¿cuál sería el inconveniente?”. Igualmente planteó que “hay que sacarle dramatismo a algunas cuestiones”.