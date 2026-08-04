Un ministro de Kicillof viajó a Chubut para apuntalar el proyecto nacional del gobernador bonaerense: “La salida no es resignarse al ajuste”

Nicolás Kreplak advirtió en Comodoro Rivadavia que el ajuste impacta en el sistema sanitario

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Con el fin de fortalecer su estructura y una futura candidatura para las elecciones de 2027, el gobernador Axel Kicillof encargó a sus funcionarios realizar distintas reuniones políticas en distintos puntos del país, desde su espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Uno de ellos fue Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, quien advirtió en Comodoro Rivadavia sobre el impacto del ajuste en el sistema sanitario y llamó a construir una mayoría política para defender el derecho a la salud.

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Durante su visita a Chubut, el funcionario afirmó que “la salida no es resignarse al ajuste” y sostuvo que es necesario organizarse para cambiar el rumbo político del país.

La agenda de Kreplak incluyó reuniones con el intendente Othar Macharashvili, autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la firma de un convenio de cooperación entre la casa de estudios y el Ministerio de Salud bonaerense, la presentación del Manual de Salud Pública y el lanzamiento del Foro por el Derecho a la Salud.

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Sin embargo, el eje principal de la jornada fue el análisis de las consecuencias del ajuste en el sistema sanitario, y la necesidad de fortalecer una agenda federal en defensa de la salud pública.

“Hoy la crisis golpea con más fuerza a la seguridad social que al propio sistema público. El 80% de las obras sociales nacionales no recauda lo suficiente para financiarse, el PAMI sufrió un recorte presupuestario de más del 40% y todo ese deterioro termina trasladándose al hospital público”, expresó el ministro.

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Según Kreplak, el retiro del Estado nacional de áreas estratégicas trasladó la responsabilidad del financiamiento a las provincias, profundizando las desigualdades entre jurisdicciones. “El Gobierno nacional dejó de financiar programas esenciales como REMEDIAR, redujo la provisión de medicamentos, vacunas e insumos y cerró decenas de programas que sostenían a las provincias. Hoy cada jurisdicción tiene que hacerse cargo sola, con menos recursos y con mucha más desigualdad”, indicó.

Kreplak afirmó que la crisis del sistema de salud argentino golpea con más fuerza a la seguridad social

En un contexto de creciente demanda en los hospitales públicos, Kreplak aclaró que esto no responde a una mejora de las condiciones sanitarias, sino al deterioro de los otros subsectores. “La gente ve hospitales con más demanda porque son el único lugar que sigue dando respuesta. Mientras la seguridad social y el sector privado se achican, el Estado se hace cargo de cada vez más necesidades, pero con menos financiamiento. El resultado es claro: menos salud para los jubilados, para las personas con discapacidad, para los trabajadores y para toda la población”, aseveró.

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La actividad en Comodoro Rivadavia formó parte de una estrategia de articulación con universidades públicas, gobiernos locales, trabajadores y organizaciones sociales para consolidar espacios de debate y construcción colectiva hacia un sistema de salud federal, integrado y basado en el acceso universal a la atención.

La estrategia federal de Kicillof busca fortalecer su estructura política en miras de una futura candidatura para las elecciones de 2027

El cierre de la agenda incluyó la presentación del foro donde se leyó el documento “Compromiso por el Derecho a la Salud en la Patagonia”, que sintetizó la preocupación compartida por el deterioro del financiamiento nacional y la necesidad de construir una agenda federal para sostener el sistema público de salud.

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La presencia de Kreplak en Chubut fue interpretada como parte de una estrategia política más amplia, orientada a proyectar desde la provincia de Buenos Aires un espacio federal de debate sanitario y a fortalecer alianzas con universidades, municipios y actores sociales de distintas regiones del país.

En los últimos días, otros ministros salieron del territorio bonaerense con la misión de instalar el proyecto de Kicillof. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, estuvo este sábado en la localidad de San José en la provincia de Entre Ríos, mientras que el ministro de Trabajo, Walter Correa, compartió actividades en Concordia con el titular de ATE local, Enrique Vázquez. Antes, había estado el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, en Santa Fe.

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Mientras ministros y dirigentes bonaerenses recorren provincias para fortalecer el armado político de Axel Kicillof, la interna del peronismo sumó en el último tiempo un nuevo capítulo con las definiciones de Máximo Kirchner, titular de La Cámpora y diputado nacional.

En una entrevista con C5N, Kirchner aseguró estar dispuesto a reunirse con el gobernador: “Estoy convencido de que no estamos en veredas opuestas”. El hijo los dos ex presidentes está lanzado a construir un perfil nacional, con el objetivo de recorrer el país como delegado de CFK y asumirá un rol electoral.

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