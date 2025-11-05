Santiago Cúneo: “El peronismo tiene que convocar a un gran confederal sin Cristina Kirchner”

Santiago Cúneo

El periodista y referente peronista Santiago Cúneo apuntó contra la conducción de Cristina Kirchner y llamó a superar el “progresismo berreta” para reorganizar el movimiento peronista.

En diálogo con Infobae, aseguró que no vale la pena luchar por el sello del PJ, “que CFK tiene secuestrado”, sino que planteó la urgencia de ordenar el movimiento

Cúneo compitió en las últimas elecciones bajo el sello Partido Nuevo Buenos Aires y obtuvo más de 117.154 mil votos en la provincia. Tras el escrutinio final, la Justicia Electoral determinó que la boleta libertaria, encabezada por Diego Santilli, se impuso por 29.354 votos, lo que permite especular con que un peronismo unificado hubiera podido ganar en su principal bastión electoral.

“Perdimos porque restamos millones de votos por la presencia de personajes como Juan Grabois y el asesino terrorista Jorge Taiana en la boleta”, fustigó.

-¿Por qué perdió el peronismo a nivel nacional?

-El peronismo perdió porque no estaba representado en la boleta de Fuerza Patria. La sumatoria de todas las expresiones peronistas hubiera dado un triunfo, pero hemos restado millones de votos por la presencia en la boleta por la de personajes como Juan Grabois y el asesino terrorista de Jorge Taiana. Pero el peronismo no es una suma de resultados numéricos, ahora tenemos que pensar en el ser filosófico del peronismo para poder pasar a la práctica. En definitiva perdimos porque la lista la armó alguien que no es peronista.

-¿Cómo se reconstruye el peronismo después de esta derrota?

-Hay que convocar a un gran confederal peronista, por fuera del pejotismo, sin CFK, tenemos que llamar a todos los que tenemos entidad electoral, sindical o de administración, a todos los que tienen responsabilidades para reorganizar el movimiento peronista, no el partido que es otra cosa. El PJ lo tiene secuestrado CFK, no vale la pena luchar por eso. Además, todos tienen sus armados y sus estructuras: yo tengo mi partido, Kicillof tiene el MDF, Sergio Massa el Frente Renovador, Gildo Insfrán tiene su armado en la provincia de Formosa, lo mismo Ricardo Quintela en La Rioja. A partir de ahí podemos reorganizar el movimiento peronista. El programa del peronismo ya está escrito, se llama Justicia Social. Lo que hay que hacer es definir una programática que nos devuelva los 12 millones de personas que no fueron a votar. Si logramos eso, el Gobierno está liquidado, porque sólo representa el histórico 40% que siempre tuvo el gorilismo. Milei sacó lo mismo que el radical Eduardo Angeloz en el 89, después de la hiperinflación. Y además Milei ha perdido el voto joven. El triunfo del peronismo depende de nuestra capacidad de organización, pero hay que terminar con esta rémora del pasado y el progresismo berreta.

-¿Cómo quedó posicionado Axel Kicillof tras la victoria en septiembre y la derrota de octubre?

-Axel ganó en septiembre y se anota en la lista de gobernadores ganadores. Hizo bien en desdoblar porque Cristina Kirchner lo estaba llevando a una trampa. Kicillof también queda parado dentro del peronismo porque decidió en plena campaña festejar el 17 de Octubre y homenajear a José Ignacio Rucci. Con ese gesto dio un paso bien adentro del peronismo.

-¿Y Cristina Kirchner?

-Cristina Kirchner ya está sentada con Karina Milei negociando jueces federales y miembros de la Corte Suprema. Siempre fue liberal, radical y socialdemócrata. Ella trabaja en contra del peronismo. Lo que quiere es negociar, como siempre hizo, en habitaciones oscuras en contra de los intereses de la gente por cuestiones personales. Con las causas que le quedan pendientes, como Hotesur-Los Sauces y Cuadernos, tiene 60 años de condena por delante, por eso quiere negociar tener algún juez de la Corte amigo que le haga un favor. El balcón donde baila Cristina no es un balcón peronista, es propiedad de Hotesur-Los Sauces. Los balcones peronistas están en la Plaza de Mayo y en Gaspar Campos.

-¿Qué opinás de la carta que difundió tras las elecciones?

-Pensé que se la había escrito Milei y que ella la firmaba.