Cuentas remuneradas: cuáles son las billeteras y bancos que más rendimiento ofrecen a sus clientes

Las billeteras virtuales ofrecen la posibilidad de generar rendimientos diarios sobre el saldo disponible sin resignar liquidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un escenario de inflación más moderada y con tasas de interés en niveles inferiores a los de meses atrás, los ahorristas siguen buscando alternativas para obtener un rendimiento sobre sus pesos sin perder disponibilidad inmediata del dinero. Esa combinación convirtió a las billeteras virtuales y las cuentas remuneradas en una de las opciones más utilizadas para la administración cotidiana de los fondos.

La competencia entre bancos, fintech y plataformas de pago mantiene una actualización permanente de las tasas ofrecidas, con promociones y condiciones que cambian con frecuencia para captar nuevos usuarios. En ese contexto, conocer qué rendimiento ofrece cada aplicación y cuáles son sus limitaciones resulta clave para elegir dónde mantener el dinero disponible.

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El uso de las billeteras virtuales continúa creciendo de manera sostenida, impulsado por la posibilidad de generar rendimientos diarios sobre el saldo disponible sin resignar liquidez. A diferencia del plazo fijo tradicional, estas herramientas permiten obtener intereses mientras el dinero permanece disponible para realizar transferencias, pagos o consumos, ya que no requieren inmovilizar los fondos y los usuarios pueden disponer de ellos en cualquier momento, según la plataforma.

A diferencia del plazo fijo tradicional, estas herramientas permiten obtener intereses mientras el dinero permanece disponible para realizar transferencias, pagos o consumos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una oferta cada vez más amplia de aplicaciones financieras, las empresas del sector ajustan a diario los rendimientos para competir por los ahorristas. Las principales billeteras virtuales del mercado ofrecen actualmente dos clases de instrumentos de inversión para remunerar los saldos: los Fondos Comunes de Inversión Money Market (FCI MM) y los Fondos Comunes de Inversión de Renta Mixta (FCI RM).

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Cada plataforma establece condiciones particulares, por lo que conviene revisar la “letra chica” antes de optar por una de ellas. Algunas fijan un límite máximo de saldo sobre el que aplican la tasa promocional, mientras que otras ajustan el rendimiento según el monto invertido o el tipo de cuenta. En la mayoría de los casos, los intereses se acreditan diariamente.

Rendimiento variable

Fondos comunes de inversión con rendimiento que puede variar según el mercado

Lemon: 19,37% TNA

Global66 · Compass Liquidez - Clase A: 19,25% TNA

Prex: 18,76% TNA

Ualá: 18,65% TNA

Adcap: 18,46% TNA

Toronto Ahorro: 18,2% TNA

Supervielle: 18,03% TNA

Personal Pay: 18,01% TNA

IEB+: 17,91% TNA

ICBC: 17,82% TNA

Mercado Pago: 17,62% TNA

CencoPay: 17,52% TNA

Claro Pay: 17,52% TNA

Cocos Ahorro: 16,99% TNA

Balanz: 16,57% TNA

Fiwind: 15,94% TNA

Galicia: 15,9% TNA

Macro: 15,83% TNA

AstroPay: 14,96% TNA

LB Finanzas: 14,96% TNA

Rendimiento garantizado con condiciones especiales

Ualá Plus 2: TNA de 24% . Rendimiento hasta $1 millón.

Ualá Plus 1: TNA de 21% . Rendimiento hasta $1 millón.

Cresium: TNA de 19,27% . Disponible solo para personas jurídicas.

Supervielle: TNA de 15,1% . Rendimiento hasta $1 millón para clientes de Plan Sueldo.

Supervielle Hit IOL: TNA de 15,1% . Disponible para clientes de Cuenta Hit IOL.

Banco Nación: TNA de 14%. Rendimiento hasta $2 millón para clientes de Plan Sueldo.

Rendimientos garantizados

Cuentas remuneradas y billeteras con tasa fija garantizada

Banco BICA: 22% TNA- Cuenta Positiva 4 hasta $750.000

Carrefour Banco: 20% TNA- Permite ingresar $4.468.800 por mes.

Fiwind: 20% TNA- Bonificación sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento. Billetera Límite: $750.000

Banco BICA: 19% TNA- Cuenta Positiva 3, de $750.001 hasta $2.250.000

Frascos Naranja X: 18% TNA- Rendimiento según plazo elegido (7, 14 o 28 días)

Ualá: 18% TNA- Cuenta Remunerada Límite: $1 millón

Banco Voii: 17% TNA- Caja de ahorro remunerada sin costo, intereses mensuales

Naranja X: 17% TNA- Cuenta Remunerada Límite: $1 millón

Banco BICA: 16% TNA- Cuenta Positiva 2, de $2.250.001 a $20 millones

(Imagen ilustrativa Infobae)

Plazo fijo

Para quienes que prefieren la opción más tradicional, el panorama de los depósitos a plazo fijo en pesos muestra diferencias notables entre bancos. Un relevamiento realizado sobre las tasas disponibles para un plazo fijo de $1 millón permite comparar las opciones más relevantes del sistema financiero argentino.

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Banco de la Nación Argentina: TNA de 19% . Monto al vencimiento a 30 días: $1.015.616 .

Banco de Galicia: TNA de 17,5% . Monto al vencimiento: $1.014.384 .

Banco BBVA Argentina: TNA de 18,25% . Monto al vencimiento: $1.015.000 .

Banco Santander Argentina: TNA de 16% . Monto al vencimiento: $1.013.151 .

Banco de la Provincia de Buenos Aires: TNA de 21% . Monto al vencimiento: $1.017.260 .

Banco Macro: TNA de 18,5% . Monto al vencimiento: $1.015.205 .

ICBC Argentina: TNA de 17,7% . Monto al vencimiento: $1.014.561 .

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: TNA de 17% . Monto al vencimiento: $1.014.000 .

Banco Patagonia: TNA de 16% . Monto al vencimiento: $1.013.151 .

Banco Credicoop: TNA de 17,5%. Monto al vencimiento: $1.014.384.