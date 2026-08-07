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Cuentas remuneradas: cuáles son las billeteras y bancos que más rendimiento ofrecen a sus clientes

Las entidades financieras ajustan diariamente la retribución para competir por los ahorros de sus usuarios

Manos de una mujer anciana sujetan un teléfono inteligente que muestra en pantalla una transferencia digital de trece millones de pesos argentinos.
Las billeteras virtuales ofrecen la posibilidad de generar rendimientos diarios sobre el saldo disponible sin resignar liquidez (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En un escenario de inflación más moderada y con tasas de interés en niveles inferiores a los de meses atrás, los ahorristas siguen buscando alternativas para obtener un rendimiento sobre sus pesos sin perder disponibilidad inmediata del dinero. Esa combinación convirtió a las billeteras virtuales y las cuentas remuneradas en una de las opciones más utilizadas para la administración cotidiana de los fondos.

La competencia entre bancos, fintech y plataformas de pago mantiene una actualización permanente de las tasas ofrecidas, con promociones y condiciones que cambian con frecuencia para captar nuevos usuarios. En ese contexto, conocer qué rendimiento ofrece cada aplicación y cuáles son sus limitaciones resulta clave para elegir dónde mantener el dinero disponible.

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El uso de las billeteras virtuales continúa creciendo de manera sostenida, impulsado por la posibilidad de generar rendimientos diarios sobre el saldo disponible sin resignar liquidez. A diferencia del plazo fijo tradicional, estas herramientas permiten obtener intereses mientras el dinero permanece disponible para realizar transferencias, pagos o consumos, ya que no requieren inmovilizar los fondos y los usuarios pueden disponer de ellos en cualquier momento, según la plataforma.

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con una aplicación de billetera virtual abierta, mostrando opciones de pago. Un datáfono está desenfocado al fondo.
A diferencia del plazo fijo tradicional, estas herramientas permiten obtener intereses mientras el dinero permanece disponible para realizar transferencias, pagos o consumos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una oferta cada vez más amplia de aplicaciones financieras, las empresas del sector ajustan a diario los rendimientos para competir por los ahorristas. Las principales billeteras virtuales del mercado ofrecen actualmente dos clases de instrumentos de inversión para remunerar los saldos: los Fondos Comunes de Inversión Money Market (FCI MM) y los Fondos Comunes de Inversión de Renta Mixta (FCI RM).

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Cada plataforma establece condiciones particulares, por lo que conviene revisar la “letra chica” antes de optar por una de ellas. Algunas fijan un límite máximo de saldo sobre el que aplican la tasa promocional, mientras que otras ajustan el rendimiento según el monto invertido o el tipo de cuenta. En la mayoría de los casos, los intereses se acreditan diariamente.

Rendimiento variable

Fondos comunes de inversión con rendimiento que puede variar según el mercado

  • Lemon: 19,37% TNA
  • Global66 · Compass Liquidez - Clase A: 19,25% TNA
  • Prex: 18,76% TNA
  • Ualá: 18,65% TNA
  • Adcap: 18,46% TNA
  • Toronto Ahorro: 18,2% TNA
  • Supervielle: 18,03% TNA
  • Personal Pay: 18,01% TNA
  • IEB+: 17,91% TNA
  • ICBC: 17,82% TNA
  • Mercado Pago: 17,62% TNA
  • CencoPay: 17,52% TNA
  • Claro Pay: 17,52% TNA
  • Cocos Ahorro: 16,99% TNA
  • Balanz: 16,57% TNA
  • Fiwind: 15,94% TNA
  • Galicia: 15,9% TNA
  • Macro: 15,83% TNA
  • AstroPay: 14,96% TNA
  • LB Finanzas: 14,96% TNA

Rendimiento garantizado con condiciones especiales

  • Ualá Plus 2: TNA de 24%. Rendimiento hasta $1 millón.
  • Ualá Plus 1: TNA de 21%. Rendimiento hasta $1 millón.
  • Cresium: TNA de 19,27%. Disponible solo para personas jurídicas.
  • Supervielle: TNA de 15,1%. Rendimiento hasta $1 millón para clientes de Plan Sueldo.
  • Supervielle Hit IOL: TNA de 15,1%. Disponible para clientes de Cuenta Hit IOL.
  • Banco Nación: TNA de 14%. Rendimiento hasta $2 millón para clientes de Plan Sueldo.

Rendimientos garantizados

Cuentas remuneradas y billeteras con tasa fija garantizada

  • Banco BICA: 22% TNA- Cuenta Positiva 4 hasta $750.000
  • Carrefour Banco: 20% TNA- Permite ingresar $4.468.800 por mes.
  • Fiwind: 20% TNA- Bonificación sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento. Billetera Límite: $750.000
  • Banco BICA: 19% TNA- Cuenta Positiva 3, de $750.001 hasta $2.250.000
  • Frascos Naranja X: 18% TNA- Rendimiento según plazo elegido (7, 14 o 28 días)
  • Ualá: 18% TNA- Cuenta Remunerada Límite: $1 millón
  • Banco Voii: 17% TNA- Caja de ahorro remunerada sin costo, intereses mensuales
  • Naranja X: 17% TNA- Cuenta Remunerada Límite: $1 millón
  • Banco BICA: 16% TNA- Cuenta Positiva 2, de $2.250.001 a $20 millones
Imagen ilustrativa que representa la conveniencia de la billetera virtual para pagos digitales y compras en comercios. Esta tecnología está impulsando a las pymes y facilitando el cobro con celular. (Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

Plazo fijo

Para quienes que prefieren la opción más tradicional, el panorama de los depósitos a plazo fijo en pesos muestra diferencias notables entre bancos. Un relevamiento realizado sobre las tasas disponibles para un plazo fijo de $1 millón permite comparar las opciones más relevantes del sistema financiero argentino.

  • Banco de la Nación Argentina: TNA de 19%. Monto al vencimiento a 30 días: $1.015.616.
  • Banco de Galicia: TNA de 17,5%. Monto al vencimiento: $1.014.384.
  • Banco BBVA Argentina: TNA de 18,25%. Monto al vencimiento: $1.015.000.
  • Banco Santander Argentina: TNA de 16%. Monto al vencimiento: $1.013.151.
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: TNA de 21%. Monto al vencimiento: $1.017.260.
  • Banco Macro: TNA de 18,5%. Monto al vencimiento: $1.015.205.
  • ICBC Argentina: TNA de 17,7%. Monto al vencimiento: $1.014.561.
  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: TNA de 17%. Monto al vencimiento: $1.014.000.
  • Banco Patagonia: TNA de 16%. Monto al vencimiento: $1.013.151.
  • Banco Credicoop: TNA de 17,5%. Monto al vencimiento: $1.014.384.

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