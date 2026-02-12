Anabel Fernández Sagasti aseguró que la reforma laboral “solo perjudica a laburantes y jubilados”

La senadora de Unión por la Patria criticó la falta de transparencia y los cambios constantes en el tratamiento legislativo de la reforma laboral

En una entrevista exclusiva para Infobae en vivo, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti calificó como “muy desprolijo” el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. “Nos acaban de decir que hay nuevas modificaciones sobre las modificaciones. Loquísimo”, expresó al describir el clima de incertidumbre que prevalece en el recinto. Fernández Sagasti subrayó que el proyecto de ley, de 213 artículos, sigue cambiando incluso durante el debate: “No sabemos, hasta ahora, en qué consisten”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, la legisladora mendocina puso el foco en la falta de transparencia sobre los textos que se someterán a votación. “Estamos tratando un proyecto que no conocemos en su versión final”, remarcó. Al referirse a la posible inclusión del traspaso de la Justicia Nacional Laboral dentro de la reforma, aseguró: “Va a entrar, totalmente inconstitucional”.

El impacto de la reforma laboral según Fernández Sagasti

Fernández Sagasti compartió su mirada crítica sobre el contenido y el proceso de la reforma: “A la hora de discutir el texto, artículo por artículo, nosotros podamos defender algunos derechos, como por ejemplo el estatuto del periodista, que creo que estamos muy cerca de poder salvarlo”. En ese sentido, denunció que “lo único que han empeorado en las modificaciones es lo que decíamos, los laburantes y los jubilados”. Argumentó que los gobernadores “salvaron su caja”, la CGT “prácticamente ha podido sostener casi todo lo que pedía” y los bancos “pudieron sostener todo lo que pedían”.

Consultada sobre artículos específicos, la senadora repasó avances en la negociación: “Introdujeron un artículo muy dañino que decía que si te enfermabas ibas a cobrar el 50% del básico. Eso parece que ya no está más, que logramos que lo sacaran, pero todavía no tenemos el texto”. Frente a la consulta de Aziz sobre si podía confirmarlo, precisó: “No lo puedo confirmar porque no tenemos lo último, pero mientras yo estaba argumentando en el recinto, el senador Richi me dijo que lo habían sacado”.

Al sintetizar el efecto de las últimas versiones del proyecto, Fernández Sagasti fue contundente: “Los únicos que pierden son los laburantes y los jubilados, porque el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se constituye con los aportes que los patrones deberían hacer al fondo de la ANSES y ahora lo hacen para pagar indemnización”.

Anabel Fernández Sagasti denunció que la reforma laboral en debate perjudica a trabajadores y jubilados en Argentina (Infobae en Vivo)

Debate sobre la formalidad y los trabajadores de plataformas

Malena de los Ríos le preguntó sobre el control estatal ante la alta informalidad laboral. La senadora hizo foco en el personal doméstico: “Con respecto a las trabajadoras de casa particular, que es una ley de nuestro Gobierno, ¿sabés lo que hacen? Le extienden el periodo de prueba. En vez de tres meses, seis meses. Eso es lo que hacen con el último eslabón de los trabajadores”.

Sobre los trabajadores de plataformas, Fernández Sagasti planteó: “Estoy totalmente convencida que los trabajadores de plataforma tienen que tener derechos y tienen que estar formalizados. Tienen que tener derecho a protegerlos de la desconexión que el algoritmo hace”. Sostuvo que la nueva legislación “reduce los derechos de todos los que tienen oportunidad de estar registrados, los trata de igualar con esos trabajadores que las plataformas dicen que no son empleadores”.

La senadora también advirtió sobre el modelo de disponibilidad permanente que, según ella, promueve la reforma: “Una de las principales características es la bolsa de trabajo, es que vos siempre estés a disposición de tu trabajo y no puedas ordenar tu vida”.

Litigiosidad, estatuto del viajante y el rol de las pymes

El debate se intensificó cuando Gustavo Lazzari, integrante del staff, planteó el problema de la litigiosidad y la situación de las pequeñas y medianas empresas. Fernández Sagasti replicó: “No tiene nada que ver con la litigiosidad esta ley. ¿Qué tiene que ver con la litigiosidad el curro del FAL? ¿Qué tiene que ver que el FAL sea administrado por empresas privadas?”.

Al discutir la definición de relación de dependencia y la supuesta aclaración de zonas grises, Fernández Sagasti insistió: “La relación de dependencia está totalmente definida en la ley laboral”. Lazzari retrucó con casos de juicios laborales a pymes y la abolición del estatuto del viajante, a lo que la senadora respondió: “Mi hermano es viajante y jamás hizo juicio absolutamente a nadie y trabaja muy bien. Lo que yo te quiero decir es que esta ley echa más sombra de lo que dice hacer, que utilizan la palabra modernización, la lucha contra la litigiosidad, pero esta ley no lo resuelve”.

La senadora enfatizó en el origen de la conflictividad laboral: “La mayor parte de la litigiosidad es con las ART, casi un 70%. ¿Esta ley lo trata? No, no lo trata”.

