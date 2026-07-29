Política
Agregar Infobae enGoogle

Los docentes anunciaron un plan de lucha desde el lunes próximo: qué medidas incluirá además de un paro de 24 horas

Los reclamos salariales son el principal motivo de las acciones resueltas por los gremios educativos de la CGT, liderados por UDA, y por CTERA, que exigen al Gobierno la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional del sector

Aulas vacías-Sin clase-Paro-Docente
Aulas vacías, la postal que repiten en todo el país los paros de los sindicatos docentes
Guardar

Los sindicatos docentes reanudarán las protestas desde la semana que viene y durante todo el mes de agosto: el lunes 3 habrá un paro nacional de 24 horas en todas las escuelas dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), mientras que los gremios educativos de la CGT comenzarán ese mismo día un plan de lucha sin huelgas que consistirá en trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa a los alumnos y, como cierre, una movilización ante el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.

El conflicto no es nuevo, pero se agudizó luego de la tregua que impuso el Mundial de Fútbol a partir de la negativa del Gobierno en convocar a la Paritaria Nacional Docente, lo que mantiene el sueldo mínimo del sector en 500 mil pesos desde hace un año.

PUBLICIDAD

El paro nacional de CTERA, que lideran Sonia Alesso y Roberto Baradel, fue votado este miércoles por un congreso del gremio para protestar contra “el ajuste en la educación que impulsa el gobierno nacional”.

CTERA-Marcha-por-la-Universidad-pública--Baradel
Roberto Baradel secretario adjunto de CTERA, en una marcha en defensa de la educación pública

Además de la negativa a convocar a la Paritaria Nacional Docente, que CTERA definió como “el ámbito previsto por la legislación vigente para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”, el sindicato denunció “el desfinanciamiento del sistema educativo, la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos y el incumplimiento en la restitución del FONID y de fondos nacionales destinados a educación”.

PUBLICIDAD

Entre sus reclamos, exigió la convocatoria urgente a la paritaria, un aumento salarial, la restitución y pago inmediato del FONID y la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo. Además, rechazó una eventual reforma jubilatoria y el proyecto de ley de Libertad Educativa que promueve el Gobierno, y reclamó más inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

Por su parte, la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), avanzará desde el lunes con un plan de lucha que no incluirá paros y que contemplará medidas de fuerza “distintas”.

Sergio Romero, líder de UDA, en la CGT
Sergio Romero, líder de UDA, con Jorge Sola y Carlos Acuña

Entre las protestas previstas para todo el mes de agosto por UDA y CEA (Confederación de Educadores Argentinos), entre otros gremios, figuran el trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa a los alumnos, “semaforazos” en las esquinas para visibilizar sus reclamos, volanteadas en distintos puntos del país y, como cierre, una movilización ante el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.

El detalle de las acciones de los sindicatos docentes agrupados en la CGT se anunciará en una conferencia de prensa que tendrá lugar el próximo lunes, a las 14, en la sede cegetista de Azopardo 802, donde Sergio Romero explicará los motivos que llevaron al plan de lucha.

De todas formas, trascendió que los gremios docentes de la CGT evaluaron que sería un riesgo para los maestros ir a un paro nacional ya que rige la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que obliga a la educación, como servicio esencial, a mantener un 75% de actividades mínimos en caso de huelga y desobedecer la norma permitiría a las autoridades aplicar duras sanciones.

Si bien la aplicación de esa disposición respecto del sector docente fue frenada cautelarmente por el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 74, que suspendió la declaración de esencialidad de la educación mientras se tramita el proceso judicial promovido por sindicatos docentes, la apelación efectuada por el gobierno nacional mantuvo la vigencia del límite al derecho de huelga.

Temas Relacionados

Paro docenteSindicatos docentesCGTCTERAUDAParitaria Nacional DocenteSalariosDerecho de huelgaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se acelera el calendario electoral: unas 8 provincias desdoblarán las elecciones y el Gobierno busca cerrar acuerdos

En el oficialismo coinciden en que las semanas posteriores al Mundial precipitaron las decisiones de algunos gobernadores, mientras apuran la suspensión de las PASO

Se acelera el calendario electoral: unas 8 provincias desdoblarán las elecciones y el Gobierno busca cerrar acuerdos

Andrés Malamud: “La economía sobre la que crecemos ahora genera menos empleo”

El politólogo sostuvo que la transformación de la estructura productiva impulsa una expansión con menos empleo estable y mayor precarización laboral

Andrés Malamud: “La economía sobre la que crecemos ahora genera menos empleo”

La Justicia pedirá autorización al Congreso para peritar el celular del exgobernador entrerriano Gustavo Bordet

El exmandatario provincial es investigado en una causa por enriquecimiento ilícito

La Justicia pedirá autorización al Congreso para peritar el celular del exgobernador entrerriano Gustavo Bordet

Qué puede decidir y qué no el Comité de la ONU al que recurrirá Cristina Kirchner por la condena de la causa Vialidad

El planteo de la exvicepresidenta ante el Comité de Derechos Humanos buscará revisar garantías procesales tras quedar cerrada la revisión en tribunales locales

Qué puede decidir y qué no el Comité de la ONU al que recurrirá Cristina Kirchner por la condena de la causa Vialidad

No hubo acuerdo en la paritaria siderúrgica de la UOM y siguen las negociaciones: cuál fue la oferta empresarial rechazada

El encuentro de sindicalistas y la Cámara del Acero, con la participación de la Secretaría de Trabajo, fue el primero para esa rama de la actividad metalúrgica. Aún sin convocatoria oficial por el convenio metalmecánico

No hubo acuerdo en la paritaria siderúrgica de la UOM y siguen las negociaciones: cuál fue la oferta empresarial rechazada

DEPORTES

FIFA abrió una investigación por la bandera de “Las Malvinas son Argentinas” y los incidentes en la final del Mundial: los tres jugadores implicados

FIFA abrió una investigación por la bandera de “Las Malvinas son Argentinas” y los incidentes en la final del Mundial: los tres jugadores implicados

Barracas Central se enfrenta a Aldosivi por la segunda fecha del Torneo Clausura

River Plate buscará su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata: hora, TV y formaciones

Tiene 18 años, mide casi 2.30 metros y vuelca la pelota sin saltar: la nueva joya del básquet que enamora a la NBA

Conflicto en el fútbol por el nuevo proyecto de la FIFA para la Copa del Mundo: el riesgo a un boicot del Mundial

TELESHOW

La jugada foto de Isabel Macedo en la playa: “Tirando facha”

La jugada foto de Isabel Macedo en la playa: “Tirando facha”

María Becerra brilló en España: el guiño a los fanáticos y el gesto con una asistente que subió al escenario

Cosquín Rock 2027 ya comenzó a tomar forma: se agotaron las dos primeras etapas de venta de entradas

La tristeza de Lizy Tagliani por la muerte de su perro Benito: “El amor nunca termina”

El nuevo proyecto de Sebastián Estevanez por el que dejó la televisión: “Me encantaría ser obrero”

INFOBAE AMÉRICA

Israel advirtió que está preparado para ampliar su avance militar en el sur del Líbano

Israel advirtió que está preparado para ampliar su avance militar en el sur del Líbano

Alerta sanitaria en Chile por hantavirus: cuáles son las nuevas medidas del Ministerio de Salud

Evolución de los salarios en Nicaragua: quién gana más y quién menos en 2026

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala aprueba compras por excepción para las elecciones de 2027

Ministerio de Turismo Dominicano verifica avances del ambicioso plan de renovación en playa El Faro