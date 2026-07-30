Milei presenta hoy la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en cadena nacional: los puntos clave del proyecto

El presidente, Javier Milei, hablará esta noche para explicar la reforma de la carta orgánica del BCRA. (Foto crédito: Reuters)

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El presidente Javier Milei se dirigirá al país este jueves a las 20, en su segunda aparición por cadena nacional en lo que va del año. En esta ocasión, el mensaje estará centrado en el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que, bajo la mirada presidencial, busca poner fin a “91 años de estafa”.

El mandatario redactó el discurso tras regresar de su viaje a Perú por la asunción de Keiko Fujimori, según él mismo relató. Aunque varios puntos del proyecto ya trascendieron en intervenciones públicas y documentos que circularon en despachos oficiales, la transmisión de esta noche estará dedicada a explicar por qué es importante para el Gobierno modificar el estatuto del BCRA y el impacto que esta medida tendría en la vida cotidiana de los argentinos.

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El proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso tiene como foco restringir la posibilidad del Banco Central de financiar a los gobiernos, fortalecer su autonomía y restablecer la misión exclusiva de “preservar el valor de la moneda”.

Dentro de los cambios previstos, el Gobierno busca eliminar por completo el financiamiento monetario al Tesoro. Para lograrlo, plantea suprimir el artículo 21, que autoriza los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro, un recurso utilizado durante años para cubrir el déficit fiscal a través de la emisión de dinero.

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El presidente Javier Milei junto al titular del BCRA, Santiago Bausili; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en la quinta de Olivos por la reforma de la carta orgánica de BCRA. (Foto crédito: Reuters)

La iniciativa también prevé derogar la transferencia de utilidades contables desde el BCRA al Tesoro, mecanismo que este año ya fue aplicado por la actual administración. Este procedimiento permite que las ganancias derivadas de la devaluación se transfieran al Tesoro como dividendos en pesos provenientes de activos en dólares.

Con esto se pretende dar marcha atrás a los cambios que se introdujeron en 2012, bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont, en donde se fijó que la entidad tiene por finalidad “promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

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Durante una disertación en Perú, el jefe de Estado argentino mencionó un artículo que publicó, titulado “12 trillones”, donde expuso que, desde 1935, la inflación acumulada en la Argentina ronda los 13 trillones. Milei destacó que, tras el abandono de la Convertibilidad y la adopción de criterios de prudencia y eficiencia en la gestión del BCRA, el país acumuló un 168.000% de inflación. El Ejecutivo atribuyó esa dinámica al uso de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y la consideró una práctica responsable de la inestabilidad económica.

A su vez, de aprobarse el proyecto, el blindaje institucional se elevará, ya que para remover al presidente y el directorio del BCRA se requerirán dos tercios de los votos en Diputados y en el Senado. “Va a estar armado con el poder suficiente como para resistir cualquier embate político”, anticipó el mandatario libertario. Al mismo tiempo, el proyecto contempla la restricción del giro de dividendos del Central al Tesoro, entre otras modificaciones.

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La carta orgánica del BCRA establece que el mandato del presidente y los miembros del directorio es por seis años y debe ser aprobado por el Senado. (Foto crédito: Reuters)

Sin definir

Este tema abre un interrogante: aún no está definido si, junto con el envío del proyecto, el Gobierno insistirá en que el Senado apruebe la designación de Santiago Bausili como presidente del BCRA. Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso al proyecto, existe la posibilidad de que el oficialismo avance con ese nombramiento, aunque todavía no se tomó una decisión final.

¿Por qué es tan importante que el Senado apruebe la designación de Bausili, o de otro presidente del BCRA, durante este gobierno? Porque, según la carta orgánica del BCRA, el mandato del titular del Central dura 6 años. En este caso, Bausili tendría mandato hasta 2028. Es decir, independientemente de que suceda en las elecciones presidenciales de 2027, si Milei es reelecto o no, se garantizaría la continuidad del actual jefe de la autoridad monetaria.

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La reforma de la carta orgánica del BCRA forma parte de un conjunto más amplio de modificaciones económicas y normativas que impulsa el Gobierno. El plan oficial contempla reglas fiscales basadas en los principios de “déficit cero” y “shutdown”, una nueva ley para el Mercado de Capitales y la desregulación del sector asegurador. Según el presidente, estas medidas apuntan a “poner fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia”.

Desde la óptica presidencial, el financiamiento al fisco por parte del BCRA es una “estafa”. Por eso mismo adelantó que en el proyecto, se considerará como una asociación ilícita. “Van a ir presos el presidente del Banco Central y el directorio, el Poder Ejecutivo y diputados y senadores que aprueben presupuestos que impliquen déficit fiscal financiado con emisión monetaria”, afirmó en Perú, con el detalle de que será delito no excarcelable.

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La cadena nacional de esta noche contará con la presencia de los máximos funcionarios de la política económica. Según indicaron fuentes oficiales a este medio, el ministro de Economía, Luis Caputo, y Santiago Bausili, acompañarán a Javier Milei en el anuncio y en la explicación pública del proyecto.