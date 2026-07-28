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El vicepresidente de Brasil dijo que Milei “perjudica a la Argentina” y vuelve a escalar la tensión bilateral

Geraldo Alckmin se refirió a los dichos del mandatario argentino contra Lula Da Silva y consideró que tuvo una actitud “absolutamente grosera”

Geraldo Alckmin se refirió a los dichos del mandatario argentino contra Lula Da Silva y consideró que tuvo una actitud “absolutamente grosera”
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El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, se refirió a los dichos de Javier Milei contra Lula Da Silva y aseguró que es una actitud que “perjudica a la Argentina”, en medio de la escalada en la relación diplomática entre ambos países por la participación del mandatario argentino en el lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro.

Alckmin participó este martes de un evento entre empresarios brasileños y surcoreanos en San Pablo. En atención a la prensa, se refirió a la tensión diplomática entre ambos países que se inició el pasado sábado y dijo: “Es lamentable, ¿no?, que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país“.

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El vicepresidente amplió sus declaraciones y subrayó que la intervención de Milei en territorio brasileño constituyó una intromisión en asuntos internos: “Un presidente no debe involucrarse en la elección de otro país, y además de ser una intromisión en asuntos internos de Brasil, lo hace de manera grosera, absolutamente grosera”, según consignó la agencia EFE.

El funcionario también recordó el peso de la relación comercial bilateral: “Brasil es el mayor comprador de Argentina. El mayor socio comercial de Argentina es Brasil”, remarcó.

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Geraldo Alckmin junto a Lula Da Silva en Brasil (REUTERS/Adriano Machado)
Geraldo Alckmin junto a Lula Da Silva en Brasil (REUTERS/Adriano Machado)

Alckmin, quien dejó el Ministerio de Industria y Comercio en abril pasado para disputar la reelección como vicepresidente de Lula en los comicios de octubre, también señaló que los dichos del mandatario argentino contrastan con el desempeño del Mercosur, al que calificó como atravesando un “gran momento”.

Las declaraciones de Alckmin se producen en un momento en que la tensión bilateral no cede. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunció por primera vez sobre el conflicto con una respuesta que eligió el ninguneo: ante la consulta de periodistas locales sobre su par argentino, el mandatario respondió “¿Quién es ese tipo?”.

El ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, fue más directo y calificó a Milei de “payaso” durante una entrevista radial, al tiempo que comparó indicadores macroeconómicos: “El riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta”, afirmó.

El conflicto se desencadenó el sábado pasado cuando Milei participó en San Pablo del acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Durante un discurso de aproximadamente 25 minutos, el mandatario argentino calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”, y llamó “basura calva” al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Javier Milei participó del lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro en San Pablo el pasado sábado
Javier Milei participó del lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro en San Pablo el pasado sábado

Ante esto, la respuesta del gobierno brasileño fue convocar al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, y llamar a consulta a su propio representante en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien regresó a Brasil en las horas siguientes.

El primer acercamiento diplomático concreto entre ambas naciones tuvo lugar el lunes por la noche en Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, donde Raimondi se reunió con el canciller Mauro Vieira durante aproximadamente 40 minutos. El encuentro terminó sin grandes definiciones.

Mientras tanto, Vieira viajó este martes a Lima para representar a Brasil en la asunción presidencial de Keiko Fujimori, acto en el que también estuvo presente Milei, y acordó retomar las conversaciones a su regreso. El canciller brasileño había marcado un límite en la escalada al descartar la retirada de embajadores: “La retirada de embajadores es un paso de gran gravedad. No vamos a hacer eso ahora”, afirmó.

Mientras tanto, el conflicto entre Milei y Lula escala la tensión diplomática entre Brasil y la Argentina
Mientras tanto, el conflicto entre Milei y Lula escala la tensión diplomática entre Brasil y la Argentina

El trasfondo del conflicto excede el intercambio de los últimos días. Según reconstruyó Infobae, la relación entre Milei y Lula acumula tensiones desde la campaña presidencial argentina de 2023, cuando el mandatario brasileño se involucró abiertamente en favor de Sergio Massa. El 28 de agosto de ese año, Massa viajó a Brasilia para reunirse con Lula en el Palacio del Planalto. “Hacé lo que tengas que hacer, pero tenés que ganar”, le dijo Lula a Massa, según reconstruyeron ante este medio quienes participaron del encuentro. Con el correr de las semanas, dirigentes vinculados al Partido de los Trabajadores (PT) se incorporaron a la estrategia de campaña de Unión por la Patria, entre ellos Edinho Silva, uno de los referentes históricos del partido.

La disputa tampoco resulta políticamente inconveniente para Lula, que enfrenta una campaña electoral difícil de cara a octubre. El conflicto con Milei le permite al gobierno brasileño reforzar un discurso de defensa de la soberanía frente a presiones externas, narrativa que el Palacio del Planalto viene construyendo desde que Donald Trump endureció su política comercial hacia Brasil. La aparición de Milei en San Pablo, respaldando al hijo del expresidente y cuestionando a un magistrado del Supremo Tribunal Federal, encajó en esa misma lógica.

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