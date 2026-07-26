Política

El Gobierno, cerca de un acuerdo para suspender las PASO: el apuro del calendario y la posible alianza para 2027

La Casa Rosada busca aprobar la reforma electoral en septiembre, aunque algunos gobernadores piden más plazo. La posibilidad de volver a las colectoras y el futuro de la avenida del medio

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El Gobierno avanza en las negociaciones con los gobernadores aliados para suspender las PASO
El Gobierno avanza en las negociaciones con los gobernadores aliados para suspender las PASO

Con la finalización del Mundial, la reforma electoral volvió a la mesa de discusión entre los gobernadores aliados y la Casa Rosada. Entre los puntos más importantes aparece la eliminación de las PASO. Según pudo reconstruir Infobae, hay un importante avance para suspender las internas, pero las dudas persisten en torno a los tiempos parlamentarios y el cierre de alianzas con las distintas provincias que, en su mayoría, desdoblarán sus comicios y buscarán la reelección.

“Hay agua en la pileta”, aseguran en la Casa Rosada. Esta semana recibieron al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para firmar el traspaso de la administración de una ruta nacional para que la provincia pueda hacerse cargo de las obras. La foto sirvió, además, como una muestra de acercamiento en una relación que hasta ahora era distante. De hecho, el mandatario radical nunca se reunió con Manuel Adorni siendo jefe de Gabinete. La incorporación de Diego Santilli sirvió para distender el vínculo.

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Pullaro y el resto de los gobernadores de la UCR están de acuerdo con prescindir de las PASO en 2027, pero con matices. En Corrientes, por ejemplo, ya es público que los hermanos Valdés están a favor de eliminarlas y hasta ponderan el sistema de colectoras. Ese instrumento les permitiría llevar a Javier Milei como candidato a presidente y también forma parte de la negociación que impulsa el Gobierno.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue recibido en la Casa Rosada para firmar el traspaso de una ruta nacional
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue recibido en la Casa Rosada para firmar el traspaso de una ruta nacional

En el radicalismo aseguran que tanto Carlos Sadir (Jujuy) como Leandro Zdero (Chaco) estarían en sintonía con los Valdés. En Mendoza hay una mirada a favor de las PASO porque creen que garantiza la igualdad de competencia para los cargos nacionales. Sin embargo, la debilidad que transita el partido centenario los obliga a repensar su postura y abrirse a la negociación con la Casa Rosada.

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En el PRO, Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) también están a favor de que el próximo año no haya competencia interna para definir el candidato a presidente. Sin embargo, aclaran que será una definición que deberán conversar dentro del partido amarillo en un contexto de puja por la sucesión de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Antes del Mundial el alcalde porteño adelantó que irá por la reelección y hasta prometió un presidenciable puro de su partido.

Las declaraciones de Jorge Macri coincidieron con los coqueteos de Mauricio Macri con una candidatura presidencial. Antes de que se disputara la Copa del Mundo, el ex presidente encabezó recorridas por varias provincias y se sacó fotos con sus ex aliados de Juntos por el Cambio. Varios gobernadores, sobre todo los integrantes de Provincias Unidas, vieron con buenos ojos su resurgir aunque mantenían sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Creían que solo buscaba una herramienta de negociación para retener CABA.

Mauricio Macri junto a Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Fernando de Andreis en una de sus recorridas con coqueteos presidenciables
Mauricio Macri junto a Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Fernando de Andreis en una de sus recorridas con coqueteos presidenciables

Por estos días ya nadie habla de Mauricio Macri candidato a presidente. Si se suspenden las PASO, los impulsores de la avenida del medio se quedarían sin la posibilidad de presentar una alternativa electoral en caso de que la economía no repunte y Milei pierda apoyo popular. “Es un riesgo que corremos”, contestaron a este medio dirigentes que buscan ser “opositores responsables” a La Libertad Avanza.

Todas las provincias que gobiernan los ex Juntos por el Cambio coinciden en un diagnóstico: “La gente está mal, pero Milei sigue siendo el que mejor mide”. Hasta en la Casa Rosada reconocen que hay un fuerte apoyo al Presidente en el interior y no así en el AMBA. Se lo adjudican al desarrollo de la actividad agropecuaria y minera, que no tiene repercusión en territorio bonaerense ni porteño. Pero, además, ya nadie advierte que “falta mucho” para definiciones electorales. Por el contrario, hay apuro para construir alianzas, lo más amplias posibles, para enfrentar al peronismo a nivel nacional y provincial. La suspensión de las PASO se convierte en una aliada para debilitar al PJ.

De todos modos, existen disidencias sobre cuándo se debe implementar una reforma electoral. Un sector piensa que hay tiempo hasta el año que viene, sobre todo los que desconfían en que el Gobierno cumpla con su promesa que es, entre otros puntos, no plantar candidatos competitivos en las provincias que apoyen las modificaciones que pretende aprobar Milei en el Congreso. Otros hablan con cierto apuro. “Hay que acelerar los tiempos para poder avanzar en los cierres de alianzas y candidaturas”, alertan.

Gustavo Valdés se suma a Provincias Unidas
Los integrantes de Provincias Unidas analizan negativamente el futuro de la avenida del medio para el 2027

Es que ya es un hecho que todas las provincias van a desdoblar sus elecciones y eso implica un cambio de velocidad. Entre abril y mayo se votará en la mayoría, lo que implica que a inicios del 2027 ya deben sellarse los acuerdos y los cierres de listas. “No hay tiempo para la especulación. Los gobernadores quieren plebiscitar su gestión y enfocarse para enfrentar al peronismo”, aseguran cerca del PRO. En la Casa Rosada ya tienen un deadline: la Cámara Electoral Nacional exige que el mes de enero se inicie con definiciones, por lo que pretenden resolver el futuro de las PASO en septiembre.

La gran incógnita pasa por saber si los acuerdos provinciales serán la antesala de una alianza entre los gobernadores aliados y La Libertad Avanza con Milei como candidato a presidente. ¿Es el fin de la avenida del medio? En Provincias Unidas reconocen que si los libertarios se quedan con unos 30 puntos y el peronismo otros 30, de los 40 que quedan en disputa pueden llegar a obtener 20 en el mejor de los escenarios, lo que los deja afuera del ballotage. En el PRO no hay dudas de que habrá negociación y acuerdo, en la UCR, en cambio, existen instancias más burocráticas. Los gobernadores radicales están decididos a sellar la alianza necesaria para retener sus territorios, pero las dudas aparecen cuando se trata de formalizar una coalición con la aprobación del partido.

Un dato positivo para los aliados es que el Gobierno no repetirá la estrategia ni la intransigencia que tuvo en las elecciones del 2025. Entienden que para las legislativas era necesario plantar candidatos puros en todos los distritos para fortalecerse en el Parlamento. “Ahora el escenario es distinto porque el objetivo es que Milei reelija y por eso se van a priorizar los acuerdos”, aseguran cerca de Karina Milei. Los gobernadores están anoticiados de ese cambio de postura pero también se lo adjudican a la incapacidad que tiene el oficialismo de trasladar el apoyo del Presidente a candidatos locales. “No tienen con qué amenazar”, rematan.

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