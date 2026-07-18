Política

Una intendenta convocó a Kicillof y Máximo Kirchner a un acto que sacude la sucesión bonaerense

Se trata de Mariel Fernández, de Moreno. La jefa comunal homenajeará a Eva Perón el domingo 26 de julio con una actividad en la que fueron invitados, entre otros, el gobernador y el líder de La Cámpora

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Axel Kicillof Mariel Fernández
Axel Kicillof y Mariel Fernández

El peronismo de la provincia de Buenos Aires aguarda la finalización del mundial del fútbol de este domingo para acelerar la discusión interna de cara a las elecciones del año que viene. Mientras Axel Kicillof busca ampliar su base política y el kirchnerismo presiona por la libertad de Cristina Kirchner para decantar en una nueva candidatura de la líder del PJ, subterráneamente distintos sectores ajustan los detalles para “salir a caminar” en la segunda mitad del 2026 y darle vitalidad a una discusión aún no iniciada: qué tiene el peronismo para disputar la sucesión en territorio bonaerense.

Una de las dirigentas que planteó su intención de participar en esa discusión es la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. A fines del año pasado lo reveló en una entrevista con el streaming Uno Tres Cinco, donde dijo: “Yo me animo a todo. Es la voluntad militante de transformar las cosas. Y si lo puedo hacer en la provincia de Buenos Aires también, como lo hice Moreno, ¿por qué no? Con otra lógica, construyendo con otros, entendiendo un vínculo del Estado y la comunidad". Desde ese momento, inició un recorrido de reuniones y movimientos que acelerará a partir de la próxima semana.

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No es el único. Lo mismo hará otro intendente —que dejó el cargo municipal para abocarse a la recorrida— como lo es Jorge Ferraresi, que prepara una serie de recorridas por la Provincia para la segunda mitad del año. A quienes por estos días recibe en Avellaneda les traslada el mismo mensaje: que está dispuesto a competir y que “no será fácil”.

El 26 de julio será una fecha a observar en la dinámica de discusión interna del peronismo y su correlato bonaerense en la sucesión de Kicillof. Ese día, la intendenta de Moreno encabezará un acto homenaje a Evita en su distrito. Con motivo de cumplirse 74 años del fallecimiento de la líder del movimiento justicialista, se hará una misa y posterior marcha de antorchas por el municipio. Se trata de un encuentro que se realiza todos los 26 de julio y que en oportunidades anteriores contó con la participación de Kicillof y demás dirigentes del peronismo.

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Axel Kicillof Mariel Fernández
Kicillof con Mariel Fernández y las mujeres personificadas como Evita en la marcha de antorchas por las calles de Moreno

Esta vez, en medio de la discusión actual del peronismo y la interna que transita el espacio del oficialismo bonaerense, las presencias y ausencias cobran más sustento. Por lo pronto, según confiaron a Infobae desde la organización, la jefa comunal ya cursó invitaciones a intendentes de distintos sectores del peronismo, como así también a Kicillof y Máximo Kirchner. Una de las últimas veces que Kirchner y el gobernador se vieron fue por el velorio del Indio Solari, el pasado 5 de junio. Allí hubo que coordinar la logística de la histórica despedida que se realizó en Villa Dominico, Avellaneda.

La actividad fue convocada desde la Secretaría de la Mujer del Partido Justicialista bonaerense, que preside Kicillof. Esa caracterización también busca darle un perfil más partidario e institucional. Aún no está definido si el PJ bonaerense hará alguna otra actividad o efectivamente se plegará a la que lanzó Fernández.

En el entorno de la intendenta reconocen diálogo con todos los sectores del peronismo y deslizan que la interna es algo que tiene que resolver Kicillof con Cristina y Máximo Kirchner. “Mariel habla con todos, se junta, trata de acercar a las partes”, cuenta un funcionario de diálogo frecuente con la jefa comunal. El 16 de abril, por ejemplo, se reunió con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray y luego, el mismo día, fue a ver a Cristina Kirchner a San José 1111. Gray es un dirigente del peronismo, que mantiene un fuerte distanciamiento del universo kirchnerista. Nunca cortó el diálogo con los intendentes del peronismo ni con el Ejecutivo bonaerense. En la última semana de mayo volvió a visitar a la ex presidenta.

En el mediano plazo, la hoja de ruta de la intendenta de uno de los distritos más grandes y complejos de la Primera sección electoral es acelerar su instalación. Está en agenda recorridas por Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca: ciudades por fuera del conurbano bonaerense.

No es la única que se mueve. Como contó este medio, los intendentes del Grupo AFA también buscarán estar en la mesa de negociación e incluso erigirse como una cuarta pata de la mesa peronista junto al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa.

Intendentes Federico Otermín, Federico Achaval, Nicolás Mantegazza, Gastón Granados
Otermín, Achával, Mantegazza y Granados. Los intendentes del Grupo AFA que buscan poner un candidato en la mesa de negociación del peronismo bonaerense

Los intendentes quieren poner a un candidato a la sucesión de Kicillof. El gobernador anhela que esa definición sea, al igual que a nivel nacional, mediante la PASO. Además de Ferraresi, Kicillof hojea los nombres de Julio Alak (La Plata), Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura) y hasta de Carlos Bianco (ministro de Gobierno), como alternativas. El platense y el encargado de la obra pública provincial corren con cierta ventaja interna por sobre la mano derecha del mandatario. Otro nombre que está en gateras es el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. En su entorno buscan convencerlo. El funcionario dice sentirse más cómodo como armador que como candidato. Igualmente, si hay una figura que el kircherismo y, específicamente, La Cámpora no aceptará militar, es Larroque.

La interna entre el kirchnerismo y el MDF se materializa en distintos ámbitos. La última fue la elección por la conducción del sindicato de municipales de La Matanza, donde se impusieron los candidatos apadrinados por el kirchnerismo en acuerdo con las 62 Organizaciones por sobre la lista que respaldaba el MDF, donde se posicionan el intendente local, Fernando Espinoza, la vicegobernadora Verónica Magario y el propio Larroque. Esteban Cabello, quien dirige la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la seccional de La Matanza, y Pablo Boschi, secretario general de las 62 organizaciones de La Matanza, impulsaron la estructura sindical vinculada al kirchnerismo en el distrito, que terminó ganando esa elección interna en el gremio de municipales del distrito más grande de la provincia.

También, entre el kirchnerismo y el MDF hubo algunos acuerdos en las últimas semanas, como quedó evidenciado en las designaciones para el Consejo de la Magistratura bonaerense. Como informó este medio, Kicillof respetó los lugares que tenía el cristinismo en el ámbito que evalúa y define las ternas para cubrir cargos judiciales y también se aseguró referentes propios en los representantes del Poder Ejecutivo.

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