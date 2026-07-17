Las claves del Gobierno post Mundial: una narrativa para el bolsillo y un plan para ahuyentar el peligro del balotaje

Cuando finalice el Mundial, el oficialismo retomaría con fuerza su agenda política (REUTERS)

Aunque el Mundial detenga el tiempo. Aunque el Gobierno busque enfocar su agenda en la economía. Para el futuro de Javier Milei es imperioso que no haya PASO en 2027. Esa convicción, compartida en la plana mayor del oficialismo, se basa en las encuestas que llegan a la Casa Rosada. Es que el rechazo a la gestión nacional está, desde hace varios meses, en torno a los 60 puntos. Se puede consolidar un peligroso techo para el líder libertario: si esa negatividad se traduce en un “no lo votaría nunca”, cualquier alternativa opositora podría imponerse en una segunda vuelta. En otras palabras: con los números de hoy, Milei tiene que evitar el ballotage.

“Es así, la eliminación de las PASO aumenta las posibilidades de ganar en primera vuelta”, reconoció a Infobae una importantísima figura de la Casa Rosada que habló del tema con el Presidente.

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En la matemática del oficialismo pesa tanto cómo se ordenará la oferta de candidaturas como la administración de expectativas durante la temporada electoral. Esta semana la cabeza está en otro lado, pero, quizás, la política empiece a calentar motores después de que la selección dispute la final del domingo.

Respecto a las alternativas en el menú, a Milei le conviene dividir al peronismo y evitar que surja un candidato “republicano” -o pro status quo- que le saque votos de centroderecha. Sin las PASO, en Balcarce 50 ven más chances de que el PJ (que hoy acumula enormes rencores cruzados) vaya dividido, sin chance de dirimir su conducción en una primaria.

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Se mantiene vigente la intención de eliminar las PASO para las elecciones presidenciales de 2027 (X: @DiputadosAR)

“Más allá de eso, las PASO te sirven para legitimar candidaturas. Y si tenemos que ir a una segunda vuelta, no es lo mismo enfrentarte a un candidato del peronismo que viene de ganarle la interna a su competidor con listas de diputados que se integran y todos tiran del carro, que a un candidato que resultó el segundo más votado, pero en el medio de una fractura”, apuntó un experimentado colaborador oficial.

Por último, si no hay PASO, Milei se ahorra la eventual inestabilidad financiera que suele separar a la primaria de la elección general y que puede jugarle una mala pasada al responsable del Poder Ejecutivo.

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Para entender este cálculo, basta con ver los números de una de las encuestadoras más consultadas por el Presidente: Aresco, de Federico Aurelio. En el último sondeo, Milei cosecha un 40% de intención de voto. Nada mal si se tiene en cuenta que Kicillof acumula un 30%. Son números que en Balcarce 50 alientan la idea de que es posible ganar en primera vuelta. Pero si se mira la valoración económica, aparecen las luces rojas: hay un 33% que evalúa positivamente la situación actual y un 66% que baja el pulgar. Un 35% cree que a futuro va a estar mejor, mientras que un 57% tiene expectativas desfavorables.

Milei entiende estas especulaciones de su laboratorio consultoril, liderado por el asesor Santiago Caputo. Pero también confía en que el derrame de su modelo económico llegará a tiempo para mejorar su proyección en las urnas. “Javier está confiado en que la mejora de la macro le va a llegar a la gente. En las encuestas, sin embargo, eso por ahora no aparece”, confió un interlocutor del jefe de Estado.

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En su narrativa, Milei tiene un abordaje eminentemente académico, al punto que parece referirse al país como un trabajo práctico para probar sus modelos abstractos. También la prosa de Luis Caputo, seteada por Wall Street, a veces parece demasiado alejada del ciudadano promedio. El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, tiene un tono más empático. Pero, por momentos, se muestra frío al padecer del tipo común. En la última conferencia de prensa, por ejemplo, apuntó que “a veces la gente se expone a riesgo de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos”.

Milei y Caputo esperan que pronto el plan económico derrame sus beneficios en la clase media y baja

La economía doméstica, que muestra su versión más dramática en los altísimos niveles de morosidad, es una preocupación creciente en otros actores del Gobierno. Sobre todo aquellos “políticos profesionales” que palpan mejor el sentir callejero.

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“Milei y el equipo económico están muy recostados en el despegue de la macro. Toto no sabe lo que implica para un jefe de familia tener deudas. Nunca lo vivió de cerca. Es algo que a cualquier persona lo derrota anímicamente”, reconoció un colaborador de la Casa Rosada que recibe directivas de la plana mayor del Gobierno.

El “plan platita” no es, en ningún caso, una posibilidad. Por eso la expectativa está en una reactivación vía el crédito, que acompañe la desaceleración de la inflación. “Respirador artificial, jamás. La pregunta es cómo prestarle plata a toda la cadena productiva para reactivar”, dijo a Infobae un ministro clave.

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Un colaborador de Balcarce 50 profundizó en la proyección económica que se discute en el palacio. “La baja en el riesgo país nos permitió un rolleo de deuda a tasas del 6%. Si tenemos mejor tasa para pagar la deuda, necesitamos menos superávit para cubrir el agujero. Si ajustamos menos, hay más plata en la calle, ya sea porque podemos volcarla al crédito o porque podemos mejorar cadenas de pagos que hoy están pisadas”.

Garantías políticas

Sobre este mar de pronósticos asoman las negociaciones de la Casa Rosada con los gobernadores. De ambos lados hay especulación. Por eso el poroteo para la reforma política (con la suspensión o eliminación de las PASO) avanza lento. Santilli ya lo asume: a los apoyos deberá amasarlos un buen tiempo. “Es una cuestión de quién ofrece las garantías primero”, resumió un importantísimo funcionario de Balcarce 50.

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Sin embargo, el traspié en el Senado este jueves por la Ley de Propiedad Privada sumó dudas sobre el éxito que tendrá el Gobierno para conseguir cambiar las reglas de juego electorales.

El Gobierno buscaría limar asperezas con los gobernadores para fortalecer sus proyectos políticos

En el Gobierno dejan trascender que habrá acuerdos (una alianza o un pacto de no agresión electoral) solo con aquellos gobernadores que apoyen las reformas de la Casa Rosada. “Primero la reforma electoral, después vemos”, dicen.

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Los gobernadores, por su parte, no terminan de creerle a la nueva Karina acordista. Si bien la prioridad es la reelección presidencial, hay dudas de que La Libertad Avanza (LLA) juegue a menos en provincias que donde tiene un armado territorial. Lo escucharon decir a Eduardo “Lule” Menem que su primo, Martín, tiene como único destino posible una candidatura a gobernador de La Rioja. Su especulación, según los testigos, es que no puede pedir el voto en octubre si no muestra compromiso con la provincia en los comicios desdoblados de la primera mitad del año. Si esa lógica se aplica en el resto de los distritos, ¿qué hace pensar que los violetas no van a pedir el voto en las elecciones provinciales?

Uno de los referentes del armado nacional detalló: “Está claro que vamos a repetir los acuerdos del 2025 en Entre Ríos, Chaco, San Luis y Mendoza. En un escenario de amplitud, podríamos tirarnos a menos en Tucumán y llegar a algún tipo de entendimiento en Neuquén, Chubut y Río Negro”. En el caso de Mendoza, hacer un pacto con el gobernador Alfredo Cornejo implicaría desinflar las ambiciones de Luis Petri, algo que puede pesarle al Presidente.

Respecto al frente patagónico, todavía hay dudas: en Río Negro los libertarios se ven con chances, mientras que Ignacio Torres (Chubut) no tiene la simpatía de Karina. En lo que respecta a Neuquén, hay extremo interés por disputar la “Dubai argentina”: la hermana del Presidente tiene una ficha puesta en Nadia Márquez, la senadora y pastora que es su informante en el Senado.

La interna eterna

Las negociaciones con gobernadores avivan, puertas adentro, la tensión siempre latente entre la hermana del Presidente y Santiago Caputo. Sus facciones se disputan en dos planos. En el político, con la puja de interpretaciones sobre el proceso electoral del 2025 y las visiones a futuro. En el material, con la pelea por la botonera. Para el karinismo, el resultado de octubre de 2025 ubicó a la hermana presidencial como la arquitecta de un triunfo, un título que en 2023 tenía el consultor. La interpretación en esa tribu es que si ella no hubiera postulado candidatos puros, hoy se estaría padeciendo la falta de manos en el Congreso.

Sigue latente la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo

Del otro lado, el equipo de Santiago Caputo recuerda la crisis de los meses previos a los comicios, las leyes que sancionó la oposición y el tembladeral financiero. “Nos comimos siete meses de recesión por querer pintar el país de violeta”, rezan en ese sector.

Diego Santilli, que hace tiempo optó por alinearse con Lule, ya encontró su narrativa para persuadir a los gobernadores. “Lo que hizo Karina en 2025 estuvo muy bien. (Mauricio) Macri entregó las listas en 2017 y después no pudo sacar las reformas en el Congreso. La elección de 2027 va a ser distinta”, le dijo a uno de sus interlocutores en las últimas horas.

En el Gobierno aseguran que los Milei, los Menem y Santilli ya tienen una definición sobre lo que quieren hacer “en el 70% de las provincias”, mientras que hay dudas sobre distritos clave. El gran interrogante es la Capital Federal. Karina recibió el jueves a los legisladores porteños, ya no en una sede partidaria, sino directamente en la Casa Rosada. Allí se habló del 2027.

Cerca de la secretaria general de la Presidencia aseguran que es posible avanzar en un acuerdo con PRO en la Ciudad, algo impensado hace un año, cuando Karina quiso borrar del mapa porteño a los amarillos de la mano de Manuel Adorni. Eso sí, la hermana presidencial decidió que su interlocutor en la negociación no será el alcalde, Jorge Macri, sino su primo Mauricio. Solo así, creen en la Casa Rosada, se puede garantizar un pacto que neutralice al ex presidente en la categoría presidencial.

Respecto a la puja de poder, Santilli también asoma como un actor clave de la interna. En las últimas horas, el ministro coordinador absorbió el Enacom. Su mano derecha, Gustavo Coria, pasó a controlar Arsat y el Correo Argentino. Son organismos que hasta ahora estaban bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que conduce Darío Genua, un hombre de Caputo.

Cerca del asesor aseguran que todo fue conversado. En la práctica, Santilli desgajó la estructura de Caputo sin aplicarle un golpe artero como el que hubo en el Ministerio de Justicia en el inicio del año.

Mientras tanto, en la tribu karinista siguen atentamente los acontecimientos que se dan en Comodoro Py. La causa de Adorni parece haberse enfriado. Hay funcionarios que están a disposición del ex jefe de Gabinete como consejeros judiciales, pero no mucho más.

El Poder Ejecutivo remitió los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para que integren la Cámara Federal (RSFotos)

Ahora hay otra causa, muy menor, que despertó cierta preocupación. Es la que investiga a la Obra Social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera) intervenida por el Poder Ejecutivo. Allí se investiga un contrato con Htech Innovation, una empresa de Sergio Andrés Aguirre, ex socio de Martín Menem en TR Nutrition, la firma que se dedica a la importación y comercialización de suplementos y barras energéticas.

Htech Innovation fue constituida en abril de 2024, cuatro meses después de que Milei llegara al poder. E inauguró su talonario de facturación con Osprera: las primeras facturas que la empresa le remitió a la obra social intervenida por el Gobierno son las 0000001 y 0000002.

La Justicia detectó que Htech recibió pagos de Osprera por más de $247 millones. El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a Aguirre y a dos ex interventores de Osprera puestos por la Casa Rosada, Virginia Montero y Marcelo Petroni. Este último llegó recomendado por “Lule” Menem. Una pericia sobre su teléfono reveló el vínculo. “Nosotros somos Lule y Karina”, afirmó el 22 de enero en un mensaje enviado a un empleado que declaró en la causa como testigo. Cuando el escándalo estalló, sin embargo, Petroni se encontró con falta de contención política. Dicen quienes lo trataron en ese momento que, sin encontrar cobijo entre los Menem, buscó el amparo político del ministro de Salud, Mario Lugones. Por eso ahora genera inquietud lo que pueda declarar Petroni en sede judicial.

Casanello —que siempre evita cualquier sobreactuación en sus pesquisas— no tiene bajo investigación a los Menem, sino solo a los ex interventores y a Aguirre. Petroni se fue de Osprera en enero. Lo reemplazó como administrador provisorio de la obra social intervenida César Augusto Lococo. En el mundillo político, su nombre remite a Guillermo Scarcella, un empresario y ex funcionario bonaerense que siempre tuvo un pie en los tribunales, con múltiples lazos con parte de la familia judicial. En los papeles, Lococo y Scarcella tienen sociedades radicadas en el mismo domicilio, sobre la calle Cerrito.

Nadie dudó en relacionar todo: Scarcella es un viejo conocido de los Menem y de Karina. Los movimientos en Osprera demuestran que la hermana del Presidente y su equipo están mejor armados que en otras épocas para enfrentar los asuntos más sensibles del poder.

En lo que respecta a lo judicial, se espera que el envío de pliegos de jueces al Senado se empiece a ralentizar. Tal como anticipó esta columna, el Poder Ejecutivo remitió los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para la Cámara Federal de Comodoro Py. Con eso completaría los casilleros más relevantes. Faltan integrar algunos tribunales orales y algunos cargos clave en el fuero Penal Económico, que está bajo la lupa por la causa que investiga a la conducción de la AFA.

Quien sigue todos esos temas es el viceministro de Justicia, Santiago Viola, el único funcionario encontrado en la tribuna del Mundial que se disputa en los Estados Unidos. Asistió al partido contra Suiza y, pese a la polémica, se quedó al encuentro con Inglaterra. Desde allá estuvo en permanente contacto con Karina, sin que mediara reto alguno. Se aplica la misma regla que con Santilli: estar bajo el ala de la hermana presidencial siempre es sinónimo de protección.