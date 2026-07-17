Política

Giro de Bullrich en su interna con los Milei: cerró filas para criticar a Villarruel

La referente de PRO bajó las armas tras el empoderamiento e de Santilli y el involucramiento directo de Karina en el Congreso

Guardar
Google icon
cruce Bullrich - Villarruel en el Senado portada
La vicepresidenta Victoria Villarruel y la titular de la banca de LLA en el Senado, Patricia Bullrich

Después de los cambios en el Gabinete, Patricia Bullrich dejó a un lado las discusiones internas, dio un giro y se puso espalda con espalda con los Milei. Eligió un enemigo en común, la vicepresidenta Victoria Villarruel, que terminó de ubicarse como opositora. Y en la Casa Rosada, conformes con el repliegue, le devolvieron el gesto.

Los chats de ayer de la (autodenominada) “socia” de PRO contra Victoria Villarruel y el mensaje nocturno responsabilizando a la vice por la postergación del debate sobre el polémico proyecto de propiedad privada en el Senado fueron muestras de la estrategia de la jefa del bloque libertario en la Cámara alta de volver a sintonizar con la dupla presidencial.

PUBLICIDAD

En el entorno de Bullrich, lejos de hacer un mea culpa por la forzada dilación, dijeron que el oficialismo fracasó por un combo de razones, entre las cuales descartaron cualquier error de cálculo propio y apuntaron principalmente a Villarruel. Según dijeron, por sus “fuertes operaciones” para que no hubiera quórum (cosa que finalmente se consiguió, y por eso se pudieron votar los pliegos de jueces).

Karina Milei acaba de empoderar a Diego Santilli, que se transformó en el principal interlocutor con los aliados amarillos, además de Cristian Ritondo en Diputados. Y dio varias señales de que planea intervenir de manera personal o por medio de alfileres propios en el Congreso, como se vio con las convocatorias de los diputados y senadores violetas en Balcarce 50 o la visita de la hermana presidencial a la Cámara baja, fotos mediante.

PUBLICIDAD

Patricia Bullrich Diego Santilli
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a Patricia Bullrich

Bullrich, apuntan en el planeta libertario, corre riesgo de quedarse sin lugar en el oficialismo mientras juega a plantarse frente a los Milei y analiza pros y contras de sus posibles destinos políticos. Uno de ellos es ser candidata a vice en la búsqueda de la reelección, pero si los Milei ya no confían en ella, puede llegar a costarle que le aseguren ese puesto. Un lugar por el cual hay otros competidores como, dicen aunque ellos lo nieguen, Martín Menem o Sandra Pettovello.

La caída de la sesión no sólo fue un fracaso para el Gobierno sino que se festejó como un triunfo en el kirchnerismo y el PJ, que salieron a apropiarse de la derrota oficialista. Y los festejos en el campamento enemigo generaron una oleada de ira en el oficialismo. Aún así, en la Casa Rosada evitaron cualquier tipo de cuestionamiento en contra de Bullrich. “Podría haber sido peor”, se limitó a decir un funcionario anoche, sobre la sesión. En el karinismo se cuidaron de criticarla, pero no la defendieron. Mientras que en el sector de Santiago Caputo se comprometieron un poco más: dijeron que “por supuesto” no la culpaban, sino a Villarruel.

Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei
Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei desde el balcón de la Casa Rosada

Por la noche, en la Bolsa de Comercio, Milei habló del traspié senatorial por encima y sin referencias puntuales: “Véanlos hablar, véanlos actuar. Esos son los responsables de la decadencia argentina. Esos son los que violentaron el derecho de propiedad, son los que nos hundieron”, dijo vagamente, en aparente referencia a la oposición.

No es extraño ni nuevo que elijan cuidarla. En la etapa de los cruces por Adorni, Karina se dejó cuestionar por Bullrich sin tomar represalias, en una actitud muy ajena a sus tajantes costumbres políticas. A pesar del malestar con sus desmarques, como es ya box populi, los Milei sostienen el vínculo con Bullrich cueste lo que cueste mientras necesitan de su respaldo como líder del sector “republicano” de los votantes, en especial, y seguir para sumar adhesiones en las próximas elecciones.

Usar a Villarruel como chivo expiatorio de los traspiés en el Senado es un clásico de La Libertad Avanza. De hecho, así lo hicieron en cada tropiezo: desde el financiamiento a las universidades hasta los pliegos de jueces hasta los vetos presidenciales fueron colocados en los hombros de la vice. Que, sin dudas, terminó de transformarse en un miembro más de la oposición.

Cerca de Bullrich también se defendieron con otros argumentos: la escasez de senadores propios y el faltazo de dos soldados de LLA. “Se prefirió pasarlo para estar más tranquilos”, dijeron en el bloque violeta, para bajarle el dramatismo a la derrota.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 16 de julio de 2026, en Buenos Aires, Argentina.-
La discusión se pausó hasta el 6 de agosto (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Y pasaron una cuota de la factura a uno de los principales autores del proyecto de reforma, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “Tendremos más tiempo para seguir analizando las dudas. Es real también que había dividendos de Sturzenegger con algún tema”, deslizaron.

Cerca de Villarruel se defendieron y aseguraron que Bullrich filtró el diálogo sobre la postergación de la deuda para “quedar bien con la Rosada” porque, según aseguraron, perdió manejo sobre el bloque. “Le tienen controlado el bloque desde el Ejecutivo, si hasta van los funcionarios a la sesión”, dijeron. Se referían a la presencia de Ignacio Devitt en los palcos del recinto, ayer, mientras los senadores debatían los pliegos de los jueces.

Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas. Esos son métodos usuales de la casta”, dijo la Vicepresidenta en X ayer por la tarde. Pero no negó el contenido de la conversación que circuló durante la jornada.

De fondo está la discusión sobre el futuro de Bullrich. En la Casa Rosada le prometen la vicepresidencia, pero ella no está segura de querer ese lugar. Tampoco se decide por la Ciudad, mientras Karina Milei sopesa la posibilidad de generar un acuerdo, o no, con Jorge Macri.

Por lo pronto, la secretaria general gestó un encuentro con legisladores porteños propios en la Casa Rosada para hablar de la agenda de CABA, donde deslizó fuertes críticas contra la gestión. Bullrich no fue de la partida.

Temas Relacionados

Javier MileiGobiernoCasa RosadaPatricia BullrichVictoria VillarruelKarina MileiCiudad de Buenos AiresÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Frigerio logró superar el escollo más difícil y se encamina a una reforma previsional que haga sostenible el sistema

El proyecto impulsado por el gobernador, que entre otras cosas establece un mínimo de 35 años de aportes en regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad, fue aprobado en el Senado provincial

Frigerio logró superar el escollo más difícil y se encamina a una reforma previsional que haga sostenible el sistema

La Ley de Inocencia Fiscal llegará a Diputados la próxima semana en medio de una parálisis legislativa

El Senado no pudo avanzar este jueves con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y la Cámara baja no tendrá actividad hasta después del receso invernal. No hay fecha para recibir la reforma del BCRA y el shutdown

La Ley de Inocencia Fiscal llegará a Diputados la próxima semana en medio de una parálisis legislativa

Las claves del Gobierno post Mundial: una narrativa para el bolsillo y un plan para ahuyentar el peligro del balotaje

La eliminación de las PASO aún es uno de los temas primordiales en la agenda del oficialismo. La estrategia para acortar distancias con los gobernadores y los posibles escenarios que barajarían para la futura campaña electoral

Las claves del Gobierno post Mundial: una narrativa para el bolsillo y un plan para ahuyentar el peligro del balotaje

La Justicia Federal procesó a Jorge Capitanich por la adjudicación de más de 3 mil hectáreas de tierras fiscales

Se lo acusa de los delitos de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles. El exjefe de Gabinete anunció que apelará la medida. “Aborrezco la judicialización de la política”, sentenció

La Justicia Federal procesó a Jorge Capitanich por la adjudicación de más de 3 mil hectáreas de tierras fiscales

The Guardian pidió que el Reino Unido reabra negociaciones con Argentina por las Malvinas: “No pueden ser británicas para siempre”

Según el periodista británico Simon Jenkins, el debate era de “sentido común geográfico”. Además, deseó que la imagen de la selección argentina con la bandera con un mensaje sobre las islas se transforme en un llamado a la acción

The Guardian pidió que el Reino Unido reabra negociaciones con Argentina por las Malvinas: “No pueden ser británicas para siempre”

DEPORTES

El otro duelo con España: cómo fue el operativo seducción de Argentina para arrebatarles a Nico Paz y Garnacho

El otro duelo con España: cómo fue el operativo seducción de Argentina para arrebatarles a Nico Paz y Garnacho

Mano a mano con el argentino Mattia Colnaghi: qué le falta en la Fórmula 3, el trabajo de su equipo y su frase sobre Red Bull que ilusiona

El origen de la íntima relación de amistad entre Scaloni y De la Fuente que tendrá su clímax en la final del Mundial: “Soy su admirador”

Pasticceria Tagliafico: buscando raíces, el jugador de la Selección se cruzó en Génova con un posible pariente de 84 años

7 frases de Arruabarrena tras el triunfo ante Sarmiento: elogios para Aranda y Flores, el mercado de pases y el gesto de Paredes

TELESHOW

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, después de la placa positiva

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, después de la placa positiva

La reacción del Topo Gigio tras el festejo de Enzo Fernández en el gol a Inglaterra: el deseo para Argentina de cara a la final

Claudia Villafañe volvió a lucir el icónico tapado de piel de su foto viral con Maradona: “Yo lo modernicé”

Tomás Dente estalló de furia contra Fernando Dente y lo llevará a la justicia: “Jamás en mi vida toqué a un hermano”

Daniela Celis relató su encuentro sexual con Thiago Medina en el que quedó embarazada: “Pasó de todo y me llevé el souvenir”

INFOBAE AMÉRICA

Japón reformó la ley de sucesión imperial, pero mantuvo la prohibición de que las mujeres accedan al Trono del Crisantemo

Japón reformó la ley de sucesión imperial, pero mantuvo la prohibición de que las mujeres accedan al Trono del Crisantemo

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente

El Ejército de Rusia bombardeó la ciudad portuaria de Odesa en Ucrania: al menos dos muertos y nenes heridos

Brasil calificó de injustificables los aranceles del 25% de EEUU y prometió medidas recíprocas “contundentes”

Temporal en Chile: al menos tres muertos y más de medio millón de personas sin luz por las inundaciones