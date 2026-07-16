La selección argentina se entrena por primera vez pensando en la final de la Copa del Mundo ante España

Lionel Scaloni cotejará el estado físico de su plantel y empezará a evaluar variantes de cara a la final contra España (REUTERS/Agustin Marcarian)

Después del golpe sobre la mesa que la selección argentina dio ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo, ahora será momento de la recuperación y cambio de chip. No hay demasiado tiempo para descansar ni celebrar porque el domingo la Albiceleste se medirá contra España con un título en juego. Lionel Scaloni dispone del primer entrenamiento, todavía en el complejo del Atlanta United, antes de partir a Nueva Jersey por la tarde.

El seleccionado nacional inicia las tareas este jueves a las 12:30 (horario argentino) con los primeros 15 minutos liberados para la prensa. Seguramente los futbolistas que participaron del encuentro realizarán ejercicios regenerativos, mientras que los suplentes y quienes no sumaron minutos activarán con trabajos más intensivos pensando en igualar cargas con sus compañeros. Todo a cargo del preparador físico Luis Martín.

PUBLICIDAD

“Quiero hacer una mención especial a aquellos que no juegan, que tienen que entrenar cuando los demás descansan. Los que entraron hoy desde el banco han sido fundamentales. Al final, el fútbol y la vida es esto: dar todo hasta el final e irte a tu casa sabiendo que has dado el máximo. Estos chicos han demostrado eso”, fue uno de los conceptos que arrojó la conferencia de prensa de Scaloni posterior al 2-1 frente a los ingleses en Atlanta.

Los futbolistas que jugaron ante Inglaterra realizarán tareas livianas hoy en Atlanta (REUTERS/Amanda Perobelli)

En la previa al clásico contra los británicos, se generó polémica por la disposición táctica y la modificación que el cuerpo técnico finalmente dispuso respecto al duelo de cuartos ante Suiza: Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul. El DT mencionó al respecto: “Cómo no me va a doler dejar a Rodrigo en el banco… Me duele porque aparte de ser un chico que nos dio un montón, me siento identificado con él por su manera de jugar. Pero hacemos lo que creemos que el partido necesita. Y nos podemos equivocar. Eso de que no cambiamos a jugadores por lo que nos dieron no existe. Paredes fue suplente en el Mundial anterior, hoy Otamendi está en el banco, Di María fue suplente cuando le tocó. Uno quiere sacar lo mejor del equipo, y por suerte ellos lo entienden. Saben que cada decisión que se toma es por el bien del equipo”.

PUBLICIDAD

Esta declaración no hace más que anticipar que de cara al último compromiso del certamen, en el que Argentina y España dirimirán el título de campeón, puede haber variantes en la formación oficial. Todo está por verse, pero el primer paso será constatar el estado físico de cada uno de los elementos del plantel. Por fortuna para la Albiceleste, no hubo necesidad de recurrir a un tiempo suplementario, teniendo en cuenta además que los españoles contarán con un día más de descanso ya que habían disputado su semifinal el martes pasado ante Francia. Mientras la Scaloneta afrontó dos tiempos extras (ante Cabo Verde en 16avos de final y Suiza en cuartos), el seleccionado de Luis de la Fuente siempre cerró sus llaves en los 90 minutos reglamentarios.

“España es un gran equipo, fue un justo ganador en la semifinal. Le ganó muy bien a una selección que era muy difícil de vencer. Por suerte lo habíamos analizado en marzo. Han cambiado algo, pero sigue siendo un gran equipo. Estamos preparados para afrontarlo”, mencionó Scaloni, todavía con las revoluciones por las nubes por la victoria ante Inglaterra. No será el único contacto que el entrenador argentino tendrá con los medios antes del domingo, ya que el sábado afrontará la última rueda de prensa ya en Nueva Jersey.

PUBLICIDAD

En definitiva, el contingente argentino se entrenará en horas del mediodía en el Atlanta Training Ground, en Georgia, para luego alistarse de cara al vuelo vespertino (con horario a confirmar) que tomarán rumbo a Nueva Jersey. Hoy por la tarde noche ya quedarán instalados en su nueva concentración, mientras que en la jornada de mañana habrá una práctica con apertura parcial a la prensa y zona mixta: hablarán dos o tres protagonistas.