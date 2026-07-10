Economía

Mora en récord: cómo revisar tu historial de deudas y por qué es clave para evitar el atraso en los pagos

La posibilidad de obtener financiamiento, así como los intereses y términos ofrecidos por las entidades, se determina a partir del comportamiento de pago y las obligaciones asumidas por cada persona o compañía

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El monitoreo regular de la información en los burós de crédito ayuda a detectar y corregir errores en los informes personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mora en la Argentina llegó a su nivel más alto, lo que reavivó las dudas sobre la disponibilidad de crédito y la situación financiera de hogares y empresas. En este escenario, el historial crediticio adquiere un papel clave, ya que determina quién puede acceder a financiamiento, bajo qué condiciones y cuáles son los riesgos asociados a un contexto con indicadores en ascenso.

El perfil crediticio actúa como una radiografía financiera de cada individuo o compañía. Es la referencia que consultan bancos, entidades financieras, comercios y prestadores de servicios antes de autorizar préstamos, emitir tarjetas o establecer límites de consumo. Este historial no solo muestra la puntualidad en los pagos, sino también el tipo y cantidad de productos financieros en uso, demoras registradas y solicitudes recientes de nuevos créditos.

PUBLICIDAD

La valoración promedio es de 3,4 puntos sobre 5. El historial no solo define si una persona puede recibir una tarjeta o un préstamo, sino que también incide en el monto, la tasa de interés, los plazos y hasta en operaciones como alquileres, donde se suele requerir un informe antes de concretar el contrato.

Existen alternativas oficiales y gratuitas para consultar el propio historial crediticio, cada una con características y alcances específicos. Este acceso está garantizado por la legislación vigente.

PUBLICIDAD

infografia

Central de Deudores del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina cuenta con la Central de Deudores, una plataforma donde, con el CUIT o CUIL, se puede obtener un informe sobre deudas bancarias, tarjetas de crédito y cheques rechazados de los últimos 24 meses. El sistema califica la situación en una escala del 1 al 6 según el cumplimiento y los días de atraso:

  • Situación 1: al día
  • Situación 2: atrasos menores
  • Situación 3: problemas de pago
  • Situación 4: alto riesgo de incobrabilidad
  • Situación 5: deuda incobrable
  • Situación 6: incobrable por razones técnicas

El acceso no tiene costo y solo requiere el número de CUIT o CUIL. El documento detalla el cumplimiento de las obligaciones y la entidad que reportó cada deuda.

Derecho de acceso en Veraz (Equifax)

Veraz, uno de los principales burós de crédito, debe entregar de manera gratuita un informe completo cada seis meses, conforme a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. El trámite está disponible por teléfono al (011) 5352-4800 y en la web oficial. El informe de Veraz incluye datos más amplios que los del BCRA, como consultas de terceros y deudas con comercios fuera del sistema financiero formal.

Derecho de acceso en Nosis

Nosis, otro actor relevante del sector privado, también debe facilitar el acceso gratuito al informe propio, ya sea mediante la aplicación “Mi Nosis” o desde su sitio web. Consultar Nosis ofrece una perspectiva más abarcativa, ya que algunas empresas reportan información solo a este registro y no a otros.

Captura de pantalla de la página web de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, mostrando un formulario de consulta
La página web de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina permite a los usuarios consultar su situación crediticia consolidada de forma rápida y sencilla. (BCRA)

Importancia del perfil crediticio

El historial crediticio influye en cada instancia donde se evalúa la confiabilidad financiera de personas y empresas. Entre los principales efectos de tener un buen o mal perfil se encuentran:

  • Más posibilidades de obtener créditos personales, hipotecarios o prendarios.
  • Acceso a mejores tasas y montos superiores.
  • Condiciones más favorables en compras importantes.
  • Mejor capacidad de negociación en contratos de alquiler.

Con diecisiete meses consecutivos de suba en la mora, consultar y monitorear el historial crediticio adquiere un papel central. Cumplir con los pagos, evitar atrasos y mantener productos financieros activos son aspectos que ayudan a construir una imagen positiva.

Factores que influyen en el historial crediticio

Diversas conductas pueden impactar en el historial crediticio, más allá de la existencia de deudas. Entre las más relevantes se encuentran:

  • Mantenerse al día con pagos de servicios y tarjetas.
  • Registrar atrasos, incluso si luego se regularizan.
  • No contar con productos financieros activos, lo que dificulta formar un historial.
  • Solicitar varios préstamos en poco tiempo, lo que puede alertar sobre un posible aumento de riesgo.

Las entidades financieras suelen analizar estos datos de manera automática, por lo que un pago fuera de término puede afectar la calificación durante varios meses, incluso una vez regularizada la situación.

Manos de una persona escribiendo en un cuaderno, computadora portátil abierta mostrando un presupuesto financiero con gráficos, tablet y documentos sobre un escritorio.
El usuario cuenta con diversas formas para monitorear su perfil crediticio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuentes oficiales y legales para consultar información crediticia

Para acceder a datos crediticios de manera segura y conforme a la legislación vigente, es fundamental recurrir a los canales oficiales:

  • Banco Central de la República Argentina: a través del sitio BCRA y Vos, los usuarios encuentran material informativo y pueden ingresar directamente a la Central de Deudores.
  • Argentina.gob.ar - Datos Personales: detalla la normativa de la Ley 25.326 y facilita procedimientos para corregir datos incorrectos o desactualizados.
  • Defensa del Consumidor: ofrece orientación y gestiones para eliminar deudas ya saldadas que aún aparecen en los antecedentes crediticios.

Mecanismos de clasificación y monitoreo de la mora

El incremento de la mora en el sistema financiero argentino, documentado por fuentes oficiales, destaca la importancia de conocer y proteger el historial crediticio propio y el de empresas. El sistema de calificación de entidades como el BCRA y los burós privados resulta esencial para anticipar posibles trabas o condiciones menos favorables al solicitar financiamiento o negociar acuerdos.

Impacto de un historial negativo

Tener un historial crediticio desfavorable puede dificultar el acceso a productos financieros, aumentar los costos de financiamiento y generar obstáculos en transacciones habituales como compras en cuotas, adquisición de vehículos o alquiler de inmuebles. Los atrasos o deudas clasificadas como incobrables reducen las opciones de negociación y suelen dar lugar a condiciones más exigentes.

Aspectos clave para una administración adecuada

Una gestión activa del historial crediticio requiere estar informado sobre los compromisos asumidos, realizar consultas periódicas en los registros habilitados y aprovechar las herramientas de control disponibles. Los bancos suelen ofrecer aplicaciones y plataformas web para verificar productos, límites y fechas de vencimiento, lo que contribuye a organizar los pagos y evitar inconvenientes.

Temas Relacionados

MoraMorosidadEndeudamientoDeudaAtraso en los pagosPerfil crediticioHistorial crediticioBanco CentralDeudoresÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fusión en el negocio de la música y eventos de la “Gen Z” y los millennials jóvenes: Bresh Global compró la mayoría de Polenta

La productora argentina mantendrá su identidad y a sus fundadores al frente de la estrategia creativa, comercial y operativa, según el diseño de la alianza que entregó el control a la compradora, que también nació en el país

Fusión en el negocio de la música y eventos de la “Gen Z” y los millennials jóvenes: Bresh Global compró la mayoría de Polenta

Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta una semana para una familia en los destinos más elegidos

Un informe privado reveló las diferencias de precios entre las principales opciones nacionales e internacionales para quienes planean viajar desde Buenos Aires

Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta una semana para una familia en los destinos más elegidos

Mercados: las acciones argentinas subieron en Wall Street, mientras la plaza local operó con límites por el feriado “puente”

Los títulos financieros encabezaron la tendencia positiva de los ADR con ganancias hasta 9%. Los bonos ganaron 0,5%, mientras que el riesgo país cedió a 402 puntos básicos

Mercados: las acciones argentinas subieron en Wall Street, mientras la plaza local operó con límites por el feriado “puente”

Locura por el Mundial: las heladerías dejarán de vender “chocolate suizo” hasta después del partido de cuartos de final

Los comercios lanzaron campañas para alentar a la Selección argentina de cara al partido de cuartos de final del Mundial, en el que enfrentará a Suiza

Locura por el Mundial: las heladerías dejarán de vender “chocolate suizo” hasta después del partido de cuartos de final

Cuál será la primera pick up híbrida argentina: tres marcas se preparan para lanzar los modelos electrificados en 2027

Toyota, Ford y Volkswagen anunciaron que el año próximo empiezan a fabricar camionetas medianas híbridas en sus plantas locales. En los primeros meses ya estarían en las calles. Cuál llegará antes

Cuál será la primera pick up híbrida argentina: tres marcas se preparan para lanzar los modelos electrificados en 2027

DEPORTES

La reventa del Mundial 2026 se desploma: tras la salida de México y EE. UU., bajan hasta 62% las entradas para cuartos de final

La reventa del Mundial 2026 se desploma: tras la salida de México y EE. UU., bajan hasta 62% las entradas para cuartos de final

La historia detrás de “La cuarta estrella”, la canción que nació en las redes y llegó al vestuario de la Selección

El descargo de Vinícius Júnior tras la prematura eliminación de Brasil del Mundial: “Otra vez pensando en qué escribir”

Las claves de la Suiza que enfrentará a Argentina, según un excompañero de Murat Yakin

La AFA presentó su modelo de gestión comercial en Kansas City: “Hoy somos una marca que trasciende el fútbol”

TELESHOW

Wanda Nara, de viaje con cuatro de sus hijos: cuál fue el destino elegido

Wanda Nara, de viaje con cuatro de sus hijos: cuál fue el destino elegido

El divertido desafío del idioma entre Maxi López y Daniela Christiansson: “Esa palabra es muy difícil”

Cantó un clásico de Rodrigo Bueno y recibió un gran elogio de La Mona Jiménez: “Sus temas son muy difíciles”

Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi por la lesión que sufrió una de sus hijas: “Jamás la llevó al médico”

La sugestiva foto de la China Suárez y Mauro Icardi arriba de un avión: “¿Cómo podés sonreír así?“

INFOBAE AMÉRICA

La reunión del CAPTAC-DR abre en Guatemala una agenda para la estabilidad económica regional

La reunión del CAPTAC-DR abre en Guatemala una agenda para la estabilidad económica regional

¿Cuáles son los requisitos y el cuidado que debe tener para evitar rechazos al viajar por tierra en Centroamérica?

Panamá busca técnico para un nuevo ciclo mundialista, pero no cierra la puerta a Thomas Christiansen

El Poder Ejecutivo dominicano propone modificar 18 artículos del nuevo Código Penal tras ola de protestas

La CEPAL advierte que Nicaragua y Honduras sufrirán el mayor deterioro comercial por el alza del petróleo