Política

“No cometí ningún ilícito”: Edgardo Kueider espera la sentencia tras 18 meses de prisión domiciliaria

Por el caso de los USD 200 mil sin declarar, el ex senador y su pareja enfrentan un juicio por presunto contrabando en grado de tentativa en Paraguay. El próximo lunes podría conocerse el fallo

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Tanto Kueider como Guinsel se encuentran acusados de contrabando en grado de tentativa
Tanto Kueider como Guinsel se encuentran acusados de contrabando en grado de tentativa

El ex senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, aseguró que ni él ni su pareja, Iara Guinsel, cometieron delitos. “Eso quedará demostrado”, dijo tras los alegatos de cierre del juicio por contrabando. La sentencia podría conocerse el próximo lunes.

“No se cometió ningún ilícito”, dijo Kueider a medios paraguayos que se hicieron presentes en la audiencia de comienzos de semana. Antes de retirarse, el ex legislador dejó el escritorio desde donde siguió toda la audiencia y se acercó a la baranda que separa al público. Allí fue interrogado por la prensa tras el pedido de Fiscalía de dos años y dos meses de prisión.

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El ex representante de Entre Ríos en el Senado de la Nación evaluó que los argumentos de su defensa fueron “más que elocuentes. Es así la cuestión. Hubo un error de criterio de Fiscalía: no se cometió ningún ilícito”.

Kueider está siendo juzgado por contrabando en grado de tentativa. Es por haber querido ingresar a Paraguay con USD 200 mil sin declarar durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024. Viajaban en una Chevrolet Trailblazer que luego se supo estaba a nombre de una persona sindicada como su testaferro en Argentina: Daniel “Gonzalito” González.

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Detuvieron al senador Edgardo Kueider en Paraguay
Los elementos que le secuestraron al ex senador y su pareja cuando intentaron ingresar a Paraguay en diciembre de 2024

El razonamiento defensivo se sustenta en un tecnicismo: el dinero no es mercancía, por lo tanto no puede haber contrabando. La acusación pública tiene una interpretación distinta y considera que el intento de ingresar desde Foz do Iguaçu a Ciudad del Este con divisas sin declarar constituye un delito.

“Ni yo ni Iara Guinsel hemos venido a Paraguay a cometer ilícitos”, remarcó Kueider. “De hecho —agregó—, en Argentina tampoco se ha cometido ningún ilícito. Eso quedará demostrado en este juicio y en los que vengan aquí y allá”, aventuró.

El ex senador y su pareja eligieron no hablar durante las audiencias. Esto lo privó de contar, por caso, su versión de cómo fue el procedimiento de detención. Mientras que los agentes paraguayos sostuvieron ante el Tribunal que el dinero estaba en una mochila ubicada en el asiento trasero, Kueider dijo en los medios que eso no había sido así y que, incluso, se mezcló plata de él y de Guinsel durante el secuestro. Pero eso no se escuchó en las audiencias.

“Ningún agravio”

Además, en el vecino país fue procesado hace unos días por lavado de activos. El caso se sustenta en la compra de seis departamentos con sus cocheras en un edificio de lujo en Asunción. La Fiscalía paraguaya sospecha que el dinero usado tuvo un origen ilícito.

Por otro lado, en Argentina hay dos expedientes judiciales abiertos en su contra. Está bajo sospecha de enriquecimiento ilícito. Una de las causas se tramita en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia. La otra en el Criminal y Correccional Federal 1 de San Isidro. Su titular, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y hay luz verde de Paraguay. La Corte tiene en trámite un proceso para determinar a quién le corresponde continuar.

Kueider se negó a declarar durante el juicio
Kueider se negó a declarar durante el juicio

En las últimas semanas, la Cámara Federal de San Isidro rechazó un pedido de eximición de prisión. Esto implica que, cuando vuelva a la Argentina, el ex senador quedará detenido de inmediato.

Antes de retirarse de la sala, Kueider subrayó que tanto él como su pareja “hemos estado siempre a derecho, sin cometer ninguna falta, ningún agravio ni a Paraguay ni a la Argentina”.

Cuándo se conocerá el fallo

El Tribunal especializado en delitos económicos volverá a reunirse por el caso Kueider el lunes 13 desde las 9:30 de la mañana. Será el momento de las réplicas y dúplicas, la última instancia del proceso antes de que los magistrados vayan a debate. En esta etapa, Fiscalía retrucará los argumentos defensivos y, a la inversa, los abogados de Kueider (Marcelo Bogado y Carlos Arévalo) contestarán a los acusadores.

Concluido este paso, los magistrados Elsa García (presidenta); Adriana Planás y Matías Garcete Piris, se retirarán a deliberar. En principio, la decisión podría conocerse ese mismo día, aunque el Tribunal no tiene un plazo preestablecido para dar el veredicto.

Cabe destacar que el pedido de Fiscalía está cerca del máximo que se puede establecer por este delito, que es dos años y medio. Y que, además, en caso de haber una condena contra Kueider y Guinsel, deberá contemplarse que llevan un año y seis meses de detención domiciliaria.

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