Política

El Gobierno reactivó la calculadora electoral: el factor Villarruel, los resabios de Adorni y otra vez el Milei conciliador

En el oficialismo preparan las bases para el diseño de la estrategia electoral para 2027. Minimizan el daño que puede hacerles Victoria Villarruel en soledad, pero temen al efecto acumulado de varios “enanos de derecha”. El Presidente reapareció amable con la Iglesia, con Jorge Macri y con los gobernadores

Guardar
Google icon
El presidente Javier Milei participó del Tedeum por el Día de la Independencia, celebrado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.
El presidente Javier Milei en el Tedeum

En la historia de sus oscilaciones frente a la “casta” según el momento político, Javier Milei está nuevamente en una etapa conciliatoria. En menos de 24 horas, desde el miércoles al jueves se mostró predispuesto al diálogo con los gobernadores a quienes alguna vez amenazó con “dejar sin un peso”, amigable con la Iglesia, simpático con el otrora odiado Jorge Macri y en pos de la unidad interna libertaria.

A partir de ahora, un pragmático Milei se mostrará, como después de la derrota bonaerense del año pasado, en modo de buena predisposición y sin tendencia alguna a la confrontación. Por caso, ayer saludó cariñosamente a Jorge Macri y a su esposa, Belén Ludueña, que habían llevado a su bebé, Vito, a la Catedral Metropolitana, en un contraste evidente con la homilía del año anterior. En ese momento, Milei había desairado al jefe de gobierno (al igual que a Villarruel). Esta vez, el jefe de Estado no sólo se dirigió a la pareja porteña de PRO con una sonrisa, sino que le dedicó un típico chascarrillo al primo de Mauricio Macri sobre su hijo: “Te salió demasiado lindo”, le dijo.

PUBLICIDAD

La impostada postura del Presidente parte de los cálculos de un gobierno que volvió a consultar la calculadora electoral a un año del cierre de listas y de cara al cercano debate en el Congreso sobre la reforma político, con eje en la eliminación de la PASO que Karina Milei, a diferencia de los aliados de PRO, considera indispensable para asegurarse la reelección.

Javier Milei habla en Tucumán durante la vigilia por el 9 de julio - Karina Milei
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (Foto: Nicolas Nuñez)

Después de meses de parálisis por el caso Adorni, los números de las encuestas obligaron al Gobierno a exagerar los gestos de unidad puertas adentro y de buena predisposición política hacia afuera. Y ahora, enfocado en el 2027, el Presidente está urgido por transmitir una imagen de continuidad que le permita bajar el “riesgo kuka” y, sobre todo, que su continuidad no parezca condicionada.

PUBLICIDAD

El objetivo no declarado de las amigables actitudes del jefe de Estado es remontar la curva de imagen positiva en las encuestas, que, según describen, bajó a los 32 puntos con el sostenido caso de presunta corrupción de Adorni y que el Gobierno, hasta ahora, no logró revertir. Son los resabios de la crisis que le generó el ahora ex jefe de Gabinete al mileismo, de los cuales ahora le cuesta horrores desprenderse.

El Gobierno se siente relativamente tranquilo mientras el peronismo se encuentra fragmentado. Pero vislumbra un problema ante una oposición unida bajo el mando de Axel Kicillof, que mide aproximadamente 27 puntos y dejaría la diferencia proyectada con el oficialismo, analizan, en apenas tres a cinco puntos

En un contexto tan ajustado, en la cúpula nacional admiten temer a “los enanos de derecha”, como denominan a los dirigentes con perfil ideológico similar al de Milei que, si bien no logran el mismo nivel de adhesión, pueden dividir el voto libertario y favorecer directamente a la oposición.

“Perder unos 5 o 6 puntos en las próximas elecciones puede ser peligroso”, dijo un armador con acceso a la cúpula nacional.

Un posible “enano” es la vicepresidenta de la Nación, que anteayer, en Tucumán, envalentonada porque esta vez sí tuvo acceso a la Casa Histórica —el año pasado Karina Milei se lo habían vedado—, se despachó largamente ante los cronistas que cubrían el acto oficial con una serie de declaraciones que le confirmaron al oficialismo que sus planes de ser candidata el año que viene siguen firmes.

Javier Milei habla en Tucumán durante la vigilia por el 9 de julio - Victoria Villarruel
La vicepresidenta Victoria Villarruel en Tucumán (Foto: Nicolas Nuñez)

“No nos sorprendió para nada”, dijeron en Balcarce 50. Por un lado, se mostraron confiados en que una candidatura de la ex compañera de fórmula de Milei, por sí sola, no puede perjudicar al Gobierno. Por otro, reconocieron que “cinco o seis” candidatos de su estilo podrían poner en jaque al oficialismo. Aunque descartaron que ese escenario de riesgo pueda generarse por la presencia de una coalición de líderes con perfil similar al del Presidente. “En política, dos más dos nunca es cuatro”, razonó un colaborador de Milei y asiduo lector de encuestas.

Los otros gestos de Milei estuvieron dirigidos a los gobernadores, en el Tedeum de Tucumán, donde el Presidente les habló del “futuro”, de las “bases” y retomó los conceptos del nunca concretado (más allá de los papeles) Pacto de Mayo. Días antes, en la jura de Diego Santilli como sucesor de Adorni, Karina Milei se había ocupado de darle un beso a cada uno de los mandatarios provinciales presentes al ingresar, como anfitriona, al Salón Blanco de la Casa Rosada.

Los gobernadores junto a Javier Milei en 210° aniversario del Día de la Independencia en Tucumán

Para completar el cuadro de gestos, además de las conferencias de prensa, Milei buscó representarse como gestor. De ahí la reunión de gabinete que definió hacer para analizar los ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con apenas unas horas de antelación, después del Tedeum por el 9 de Julio. En el mismo sentido planteó la puesta en escena del balcón, poco antes de Gabinete, frente a la Plaza de Mayo, con todos los ministros. Y el abrazo con Santiago Caputo del cual Karina Milei, ante las cámaras que filmaban, no pareció querer participar.

Temas Relacionados

Javier MileiSantiago CaputoKarina MileiÚltimas noticiasGobiernoCasa RosadaGobernadores

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No cometí ningún ilícito”: Edgardo Kueider espera la sentencia tras 18 meses de prisión domiciliaria

Por el caso de los USD 200 mil sin declarar, el ex senador y su pareja enfrentan un juicio por presunto contrabando en grado de tentativa en Paraguay. El próximo lunes podría conocerse el fallo

“No cometí ningún ilícito”: Edgardo Kueider espera la sentencia tras 18 meses de prisión domiciliaria

La Cámpora endurece cada vez más su postura para el 2027: CFK candidata y Kicillof comparado con Vandor

El cristinismo ancló su discurso a la pretensión de que la ex presidenta sea candidata, pese a estar condenada y detenida. La unidad peronista es un objetivo cada vez más difícil de cumplir

La Cámpora endurece cada vez más su postura para el 2027: CFK candidata y Kicillof comparado con Vandor

El próximo paso clave del plan de Milei y los dilemas para mostrar la recuperación económica antes de un 2027 electoral

En paralelo a las reformas políticas, el Gobierno activó un paquete de iniciativas económicas que muestran otro cariz de las prioridades hacia el año de las elecciones. Los movimientos que se dieron esta semana y lo que se espera hacia adelante

El próximo paso clave del plan de Milei y los dilemas para mostrar la recuperación económica antes de un 2027 electoral

El gobernador de Jujuy se expresó en contra de eliminar las PASO: “Son una buena herramienta”

Carlos Sadir defendió las elecciones primarias, aunque admitió la posibilidad de suspenderlas como una salida intermedia a la reforma política que impulsa el Gobierno y busca derogarlas

El gobernador de Jujuy se expresó en contra de eliminar las PASO: “Son una buena herramienta”

El Senado se prepara para votar otros 26 pliegos judiciales

La Cámara Alta podría llegar el próximo 16 de julio a 100 carpetas aprobadas. El Ejecutivo aspira a llegar a las 300 a finales del 2027. El caso del juez Pesino, la presentación de una cautelar y la espera de la jueza Michelli

El Senado se prepara para votar otros 26 pliegos judiciales

DEPORTES

Una extraordinaria marca que aún se mantiene en el fútbol argentino: a 45 años del récord de Carlos Barisio

Una extraordinaria marca que aún se mantiene en el fútbol argentino: a 45 años del récord de Carlos Barisio

Lucas Blondel, el verdugo que no será: por qué el ex Boca llegó a jugar para Suiza y no fue convocado para el Mundial

La faceta desconocida del entrenador de Suiza: el “sex symbol” de las gafas virales al que comparan con estrellas de Hollywood

Qué tenemos que saber de Suiza, un viejo conocido de la selección argentina

El lado B del “Elijo creer”: las impactantes marcas que Argentina rompió en el Mundial y las cinco que podría alcanzar si es campeón

TELESHOW

Guillermo Francella, Adrián Suar y la intimidad del rodaje de su primera película juntos: “Esperábamos este momento”

Guillermo Francella, Adrián Suar y la intimidad del rodaje de su primera película juntos: “Esperábamos este momento”

Los ataques de Gastón Trezeguet y Mariana Brey a Andrea del Boca que terminaron en el enojo de Santiago del Moro: “Horrible”

La Tora Villar contó cuál es el jugador más ‘fachero’ de la Scaloneta: “Tienen esa cosa turra que es hermosa”

Maru Botana habló de la crianza de sus ocho hijos: “Mi marido nunca me ayudó en nada”

Estefanía Pasquini sufrió un accidente doméstico: “No paro de triunfar”

INFOBAE AMÉRICA

El primer ministro de India inicia una visita a Nueva Zelanda para promover el tratado de libre comercio

El primer ministro de India inicia una visita a Nueva Zelanda para promover el tratado de libre comercio

¿Por qué el régimen de Irán está dispuesto a arriesgarse a una nueva escalada para mantener el control del estrecho de Ormuz?

El tifón Bavi, una de las tormentas más poderosas de los últimos años, avanza hacia China y Taiwán

¿Se podrá detectar el Parkinson con una lágrima? Así es el sensor experimental que investiga una forma de monitoreo

El régimen de Irán enterró a Ali Khamenei tras la nueva escalada de enfrentamientos con Estados Unidos