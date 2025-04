Elecciones CABA 2025: cuál es la lista que encabeza Ricardo Caruso Lombardi y qué otros candidatos lo acompañan

La presentación de Ricardo Caruso Lombardi en el Debate de los candidatos para legislador porteño (Videos y fotos: Canal de la Ciudad)

“Soy Ricardo Caruso Lombardi, director técnico de fútbol, periodista deportivo. Aparte de jugador (de fútbol), soy ciudadano. Los políticos no tienen ni idea lo que es ser ciudadano”. Apenas se presentó en el Debate de candidatos para legisladores porteños, el DT se paró en la vereda de enfrente como lo que es: un outsider de la política, buscando diferenciarse del resto, con su verborragia e histrionismo característico con el que llama la atención a propios y extraños.

“Me parece que, siendo ciudadano, conocés muchísimas cosas que ellos (por los políticos) parece que no lo conocieran. La realidad es que hay muchos que tuvieron oportunidades y nunca las aprovecharon, las dejaron pasar. Ahora es el tiempo de cambio. La gente tiene para elegir. Hay 17 caras nuevas, pongámosle nuevas, porque ponemos a todos, y tienen para elegir. Que no digan, ´siempre son los mismos´, no son todos los mismos”.

Caruso Lombardi, a la izquierda, al momento de exponer y responder preguntas frente a otros candidatos

Caruso Lombardi encabeza la lista de candidatos a legisladores porteño por el Movimiento de Integración y Desarrollo, la facción política liderada por el diputado nacional Oscar Zago, quien supo ser el ex jefe de bancada en La Libertad Avanza. Y, con su nueva fuerza política, salió de la alianza con el PRO, de cara a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, para ungir al técnico “saca puntos” como candidato hacia la Legislatura porteña.

Al ex DT de Racing, Tigre y Argentinos Juniors, entre otros, lo seguirán en la lista Sandra Lorena Saravia, Miguel Ángel Arancio, Agustina Villar y Pablo César Luciano Testori Schroeder, María del Pilar Lernoud, Osvaldo Vega, Andrea Radice, Rodrigo Devita y Valeria Young.

La boleta del candidato a legislador de CABA por el MID, Ricardo Caruso Lombardi

“Yo estoy sorprendido, no vengo de la política, vengo del deporte. Y la verdad es que no, no hay nada que me sorprenda. Lo único que hacen es pelearse. Si van a estar así en la Legislatura, seguro que una ley no va a salir ni de casualidad“, dijo anoche a través de las cámaras del Canal de la Ciudad, que transmitió el Debate.

Desde que Caruso Lombardi tomó la palabra para hacer su presentación, el hombre del fútbol hizo una comparación que llamó la atención de los presentes y los espectadores. “Acá se maneja todo con resultados, si no preguntale a (Fernando) Gago que, por un partido, se tuvo que ir. ¿Viste que no es fácil? El fútbol es como la política, tenés que tener resultados. Si hablás mucho, hablás mucho y no hacés nada. No sirve, no sirve. Vos tenés que hacer", sentenció el candidato haciendo referencia al, hoy, ex DT eyectado de Boca Juniors a horas de perder el Superclásico ante River Plate.

Y remató en su presentación al fiel estilo futbolero: "Si vos hacés, la gente te va a querer. Por eso a la gente le pido el voto porque vamos a hacer y por eso me voy a meter en la política", pregonó.

Su exposición en el debate de candidatos porteños

Al momento de su primera disertación con propuestas, Caruso Lombardi planteó algunos ejes de campaña, hablando rápidamente y con su énfasis futbolero característico.

El tratamiento de la basura en la Ciudad: “Están malos los containers que ahora los cambiaron, que sacan la basura afuera. Está todo mal, ya lo sabemos”

Usurpación: “Todo mal, porque no sabemos quién tenemos al lado, cuando te usurpan la casa, quién va a vivir ahí al lado y quién me puede robar o no, eso es un problema grave”

Caruso Lombardi mostró su "sorpresa" con respecto a las peleas y diferencias en el universo político

La policía: “En vez de estar cuidando a la gente en la calle, que es lo que tienen que hacer, no, van y cuidan a los presos. En la comisaría se quedan 15 tipos cuidando a los presos encerrados, todos hacinados. Cincuenta tipos de adentro que no sabés que se te escapan por los techos y te aparecen después la puerta a tu casa comiendo”.

Los clubes, los chicos y la escuela: “Necesitamos que los clubes estén de pie. ¿Para qué? Para que le podamos dar un subsidio controlado, como tiene que ser, para que las escuelas estén palmo a palmo con los clubes, para salvar a los chicos, para que no lleguen a fisura, a drogadictos, a ladrones, a lo que se le cante. Empiecen por ahí. Como yo jugaba en un club de fútbol y compartía con cuatro chicos de Fuerte Apache y ninguno fue ladrón ni drogadicto”.

Ficha Limpia, ludopatía y cárceles en el río

Al momento de las preguntas que le hicieron algunos candidatos, la postulante por el PRO, Silvia Lospenatto, le consultó acerca del proyecto que ella impulsó, Ficha Limpia, qué pensaba al respecto. Y el exfutbolista no dudó: “Los corruptos no pueden aparecer en ningún lado. Que la terminen con los corruptos, si no tenés ficha limpia, que no estén. El que no tiene ficha limpia, que se vaya a la casa, esto es así de simple. No hay que decir ´Che, mirá este, porque..´. No, no, vos hiciste, esto y esto, lo otro, afuera, andá a tu casa a laburar de otra cosa y dedicate a otra cosa. Termínala con eso ´¿puedo o no puedo?´ Afuera, ese afuera", enfatizó.

Caruso Lombardi respondió sobre Ficha Limpia, ludopatía y cárceles en el río

Con respecto a la ludopatía, consultada por Paula Oliveto (candidata por la Coalición Cívica ARI), Caruso Lombardi enfatizó que “han hecho un desastre con las apuestas en el fútbol argentino, es un asco". Y ejemplificó sin vueltas: “Cómo se dejan hacer los goles, cómo hacen tres penales, cómo tiran tres pelotas afuera y cobran dos laterales. Vos decís: ´Che, mirá lo que hizo este. La pateó el córner y estaba solo´. Claro, ¿qué querés? ¡Pum! A los 44 (minutos), del segundo tiempo, tenés que pegarle afuera porque cobrás tanto", ejemplificó con relación a las apuestas online en las plataformas virtuales.

Y fue al hueso con algunos conceptos. “Esa es la ruina, porque los pibes están todos metidos. Taca, ta, ta, ta, -simuló el sonido de apostar online desde el celu- están todos jugando. Le arruinaron la cabeza y encima te meten la propaganda. Bueno, la Selección tiene propaganda, así que, ¿qué podemos esperar? ¿qué podemos esperar del fútbol argentino que está todo el día inculcándote que vos tenés que jugar?“, razonó.

En el momento que Alejandro Kim, candidato por Principios y Valores, aprovechó sus 20 segundos para lanzarle una pregunta al entrenador sobre la propuesta de construir nuevas cárceles y el financiamiento para su construcción. “Vamos a dar una solución. Tenemos que hablar y ponernos de acuerdo. Es un espacio que no le corresponde a la Ciudad. Bueno, ver como le ganamos al agua”, comenzó argumentando Ricardo, efusivo como suele serlo.

Sin embargo, cuando le quedaban 15 segundos trastabilló y no pudo cerrar su idea: “Casualmente, esta semana, la gente del MID ha presentado un proyecto para ver cómo llegamos a la isla... Eh perdón. Ahora me nublé. A la isla que está en la punta Demarchi para poder usarlo y hacer la cárcel”.

“Basta de chicanas” y “las bolas sobre la mesa”, un cierre a lo Caruso Lombardi

Al momento de cerrar su presentación en el Debate porteño, el DT y periodista deportivo enfatizó, fiel a su estilo, que “tenemos que promover leyes y darle para adelante, hacer todo más rápido para solucionar los líos de la gente".

Y luego esbozó una idea de lo que es ser político en la Argentina. “La gente tiene que saber que (al político) hay que respetarlo. Lamentablemente, cuando uno llega a político no se lo respeta más, se lo insulta todo el tiempo. No pueden ir a un bar, no pueden ir a comer, no pueden ir a un subte, no pueden subir a un avión porque siempre lo están puteando. ¿Saben por qué? Porque hacen todo mal“, teorizó el candidato del MID.

El cierre de Ricardo Caruso Lombardi en el Debate porteño

Y remarcó en tono de campaña: “Quedate tranquilo, a mí no me putea ningún equipo. ¿Sabés por qué? Porque traté de hacer las cosas bien y yo dependía de los jugadores: el político depende del político", justificó.

Caruso Lombardi enfatizó en tono futbolero que “si yo me equivoco, cuando tengo que meter una ley y hago mal las cosas, me van a putear. No tengo alternativa“. Y señaló: ”Lo lo que digo es: laburo en equipo, viejo, los políticos, ¡laburo en equipo!“, enfatizó. ”Si los legisladores no nos ponemos de acuerdo, los 60 que tienen que estar para hacer una ley como corresponde, no terminar peleando todo el tiempo. Basta de chicana, basta que ´yo hice, que no´. No miren más el pasado. Termínenla, miren de acá para adelante“, aconsejó.

Y cerró de cara a su electorado: “Entonces, yo lo que les pido, ¿por qué tienen que votar al MID? Porque vamos a ser los mejores, porque vamos a poner las bolas arriba de la mesa y vamos a ganar lo que necesitamos: ¡credibilidad!“, bramó al aire.