Una vicegobernadora intentó afiliarse a La Libertad Avanza, pero enfrenta una resistencia interna

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, junto a la motosierra libertaria

Como otros dirigentes del PRO, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado intentó sumarse a La Libertad Avanza (LLA). Pero por la interna provincial del oficialismo, la esperada afiliación y su pase al partido del presidente Javier Milei nunca se concretó.

El fichaje de Hebe Casado fue anunciado semanas atrás, luego de su renuncia al partido amarillo fundado por Mauricio Macri. La cercanía de la número dos del gobierno encabezado por Alfredo Cornejo (UCR) con los libertarios se remonta a su vínculo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su referente y mentora. Sin embargo, y pese a su intención de integrar LLA, las autoridades libertarias en Mendoza no inscribieron su incorporación ante la Justicia Electoral. El trasfondo de la demora radica en la disputa por el control de la agrupación en la provincia cuyana, que preside el diputado nacional Facundo Correa Llano.

“Debo ser la única vicegobernadora apartidaria de la Argentina”, definió, al ser consultada por su fallida incorporación.

En un episodio curioso, Casado ilustró la accidentada relación política con Correa Llano. Hubo una visita oficial de funcionarios nacionales a Mendoza para la firma provincial de la adenda sobre el plan de uso de los “dólares bajo el colchón”. En esa actividad, Hebe Casado y Correa Llano estuvieron sentados muy cerca uno del otro, con la presencia en el medio del ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu. Según su impresión, la situación aparentaba ser inexplicable.

“Los funcionarios nacionales que vinieron no lo podían creer que no esté afiliada. Aproveché a hablar con ellos, que son interesantes. A Facundo le pregunté si por casualidad había traído la ficha en el bolsillo, pero es muy parco. Se puso colorado, no sabía qué decir. Muy incómodo estaba”, reconstruyó, en una entrevista al diario La Nación.

Hebe Casado compartió su desafliación al PRO

Una relación política con tironeos

El vínculo entre ambos dirigentes arrancó mal. Hebe Casado primero lo trató “tímido” y “monosílabo”, ante la falta de respuesta a sus pedidos de reunión. La discordia escaló tras un acto organizado en Guaymallén por una agrupación libertaria, del que participó la vicegobernadora. El evento fue cuestionado por supuestas prácticas de clientelismo, que consistió en el reparto de bolsones de comida. Muchos asistentes afirmaron no saber por qué estaban convocados.

En ese marco, Correa Llano reaccionó con dureza y difundió un comunicado en nombre de LLA Mendoza: “La Libertad Avanza Mendoza repudia de manera categórica y desmiente rotundamente cualquier vinculación con la reunión político-social realizada el viernes 16 de mayo en el club social y deportivo Guaymallén”. En respuesta, Casado destacó su “debut como libertaria” y rechazó “las operaciones de todo tipo”. “Mis convicciones, valores y apoyo desinteresado a @JMilei siguen intactos”, expresado.

Casado llegó a firmar una ficha de afiliación que le acercó un joven militante, Uriel Lencina, en la Legislatura provincial. Según la vicegobernadora, y pese a la disputa interna, hay una sintonía total con la Casa Rosada.

Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

“Karina, Javier y Martín Menem me consideran afiliada a LLA. No voy a presionar para que acá decidan aceptarme. Ellos están ocupados con temas de gestión más importantes. Mi afiliación se va a dar, estoy tranquila con eso”, indicó a Los Andes.

En el oficialismo mendocino todavía falta acuerdo interno, ante el cierre de las listas de cara a las elecciones provinciales y nacionales. El gobernador tiene plazo hasta el 18 de julio para decidir si suspende las PASO locales y unifica los comicios, o si directamente elimina las primarias y posterga los comicios locales hasta abril de 2026. Si se opta por esta última alternativa, el acuerdo con Milei quedaría descartado. Sin embargo, la intención es avanzar en una alianza entre radicales y libertarios.

Más allá de la cuestión partidaria, Casado tuvo algunas controversias locales. En paralelo a la polémica por su afiliación, se supo que la vicegobernadora contrató una podóloga como asesora de la Legislatura provincial. Según la Resolución Nº00111, con fecha del 11 de enero de 2024 y difundida en redes sociales, Nancy Raquel Corvalán fue designada como “asesor en Producción, Presupuesto, Planificación, Enlace y Territorio” de la Cámara de Senadores. Según los medios locales, su sueldo alcanzó una suma de $3.500.000.